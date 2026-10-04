Barbara D'Urso e la stoccata contro Ornella Muti a Ballando: "Non vedo la passione"
Scontro tra Barbara d'Urso e Ornella Muti a Ballando con le stelle. La giurata critica il tango dell'attrice con Pasquale La Rocca. Gelosia o giudizio sincero?
La prima puntata di Ballando con le stelle si è aperta con il botto. E non parliamo di coreografie mozzafiato o standing ovation, ma di quello che il pubblico italiano ama visceralmente: la polemica in diretta, lo scontro tra personalità forti, il momento in cui la tensione taglia l'aria dello studio come una lama. Protagoniste della serata, Barbara d'Urso, alla sua prima esperienza come membro della giuria dopo essere stata concorrente lo scorso anno, e Ornella Muti, al debutto assoluto come ballerina in coppia con Pasquale La Rocca.
Poi è arrivata la stoccata. Quella che ha fatto scattare i fischi del pubblico in studio e ha congelato il volto di Ornella Muti in un'espressione che non ha bisogno di parole: "Quello che sinceramente non mi è arrivato è l'interpretazione e la passione. Siccome sono abituata a ballare con Pasquale, so quello che lui riesce a tirare fuori, ma non mi è arrivata la passione, ti vedevo spaventata".
Il riferimento alla propria esperienza con lo stesso maestro non è passato inosservato. Il pubblico in studio ha reagito immediatamente con una sonora contestazione, ma Barbara d'Urso ha tenuto il punto: "Questo è quello che è arrivato a me", ha dichiarato con fermezza, mentre lo sguardo di Ornella Muti si induriva, trasformandosi in quella che i presenti hanno descritto come un'occhiata gelida, impietrita.
La reazione di Barbara d'Urso è stata immediata e piccata: "Non sono venuta a fare battutine, le cosine e i retroscena. Non capisco di cosa dovrei essere gelosetta". Parole pronunciate con una certa irritazione, mentre il confronto assumeva i contorni di un vero e proprio botta e risposta tra la giurata e la custode del tesoretto.
Simona Ventura ha provato a spiegare il suo punto di vista, portando la propria esperienza personale: "Lo capirei. Si instaura un rapporto profondo con il compagno. Se avessi visto il mio partner di ballo Samuel Peron con qualcuna ballare il tango, io sarei gelosa". Un tentativo di sdrammatizzare portando la questione su un piano più umano, quello del legame speciale che si crea tra ballerino e maestro durante le settimane di prove e performance.
Alla fine, il voto: 7. Un punteggio che, nel contesto di una performance apprezzata da tutti gli altri giurati, è apparso a molti come una conferma implicita di quanto sostenuto da Simona Ventura. Il confronto si è chiuso lì, ma il pubblico social si è scatenato, dividendosi tra chi ha difeso la sincerità di Barbara d'Urso e chi ha letto nelle sue parole una velata forma di gelosia professionale. Il triangolo Barbara-Ornella-Pasquale promette di essere uno degli ingredienti piccanti di questa edizione, considerando quelli che sono i trascorsi esplosivi delle due, tra tribunali e accesi dibattiti.