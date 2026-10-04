Barbara D'Urso e la stoccata contro Ornella Muti a Ballando: "Non vedo la passione"

Pubblicazione: 04 ottobre alle 16:35

La prima puntata di Ballando con le stelle si è aperta con il botto. E non parliamo di coreografie mozzafiato o standing ovation, ma di quello che il pubblico italiano ama visceralmente: la polemica in diretta, lo scontro tra personalità forti, il momento in cui la tensione taglia l'aria dello studio come una lama. Protagoniste della serata, Barbara d'Urso, alla sua prima esperienza come membro della giuria dopo essere stata concorrente lo scorso anno, e Ornella Muti, al debutto assoluto come ballerina in coppia con Pasquale La Rocca.





I fischi per Barbara D’Urso a #BallandoConLeStelle dopo il giudizio su Ornella Muti. https://t.co/ySqkGabBep — Che aria tira❔ (@cheariatira) October 3, 2026

. Quasi. Perché quando Alberto Matano ha chiamato in causa. Inizialmente la giurata ha messo le mani avanti, frenando sul paragone con il tango che lei stessa aveva eseguito lo scorso anno: "Non puoi paragonare il nostro tango, che veniva dopo un po' di puntate, con questo presentato alla prima puntata". Parole misurate, complimenti di rito all'attrice: "Ornella è bellissima, aveva la faccia un po' spaventata però è bellissima".. Quella che ha fatto scattare i fischi del pubblico in studio ein un'espressione che non ha bisogno di parole: "Quello che sinceramente non mi è arrivato è l'interpretazione e la passione. Siccome sono abituata a ballare con Pasquale, so quello che lui riesce a tirare fuori, ma non mi è arrivata la passione, ti vedevo spaventata".

Il riferimento alla propria esperienza con lo stesso maestro non è passato inosservato. Il pubblico in studio ha reagito immediatamente con una sonora contestazione, ma Barbara d'Urso ha tenuto il punto: "Questo è quello che è arrivato a me", ha dichiarato con fermezza, mentre lo sguardo di Ornella Muti si induriva, trasformandosi in quella che i presenti hanno descritto come un'occhiata gelida, impietrita.





C'è proprio un istante in cui le scatta l'ira e la contiene subito appena si eleva la protesta. #ballandoconlestelle https://t.co/UX6EVDCoA5 — LALLERO (@see_lallero) October 3, 2026

, altra veterana del programma che quest'anno ricopre il ruolo di custode del tesoretto. Con il suo proverbiale senso dell'opportunità televisiva,che tutti stavano pensando: "Non è che sei un po' gelosetta?". Una domanda diretta, formulata con quel tono apparentemente leggero ma sostanzialmente serio che Ventura sa dosare alla perfezione.: "Non sono venuta a fare battutine, le cosine e i retroscena. Non capisco di cosa dovrei essere gelosetta". Parole pronunciate con una certa irritazione, mentre il confronto assumeva i contorni di un vero e proprio botta e risposta tra la giurata e la custode del tesoretto.

Simona Ventura ha provato a spiegare il suo punto di vista, portando la propria esperienza personale: "Lo capirei. Si instaura un rapporto profondo con il compagno. Se avessi visto il mio partner di ballo Samuel Peron con qualcuna ballare il tango, io sarei gelosa". Un tentativo di sdrammatizzare portando la questione su un piano più umano, quello del legame speciale che si crea tra ballerino e maestro durante le settimane di prove e performance.





: "Io non sono gelosa, non capisco di cosa dovrei essere gelosa. Io esprimo il mio pensiero, mi è arrivata di meno l'interpretazione fine". Una chiusura netta, chedel giudizio, anche se il clima in studio era ormai compromesso.Alla fine, il voto: 7. Un punteggio che, nel contesto di una performance apprezzata da tutti gli altri giurati, è apparso a molti come una conferma implicita di quanto sostenuto da Simona Ventura., dividendosi tra chi ha difeso la sincerità di Barbara d'Urso e chi ha letto nelle sue parole una velata forma di gelosia professionale., considerando quelli che sono i trascorsi esplosivi delle due, tra tribunali e accesi dibattiti.