Pubblicazione: 24 novembre alle 09:30

Una confessione inaspettata di Marco Liorni, le battute con le nuove Professoresse e una Ghigliottina dal finale particolarmente amaro. La puntata de L'Eredità di lunedì 23 novembre 2026 ha regalato diversi momenti divertenti al pubblico di Rai 1, ma anche una delusione per il concorrente arrivato all'ultima sfida. A sorprendere è stato soprattutto il conduttore, che durante uno dei giochi ha ammesso di avere una paura molto comune, trovandosi davanti a Ofelia Passaponti, decisamente più coraggiosa di lui.

La serata è cominciata con, chiamata a difendere il proprio posto contro sei sfidanti., assistente amministrativo che sogna di diventare insegnante,, ingegnere aerospaziale con la passione per la cucina,, pensionata milanese, e, ormai uno dei concorrenti più esperti di questa fase del programma. Le prime manche hanno subito riservato alcune sorprese.si è ritrovata a dover affrontare Giuseppe, riuscendo però a superare la sfida e a proseguire il proprio percorso.

Poco dopo, nel gioco Un, due, tre, quella, è stato Marco a rischiare l'eliminazione, salvandosi grazie alla vittoria contro Sofia. Il momento più leggero della puntata è arrivato con l'ingresso delle Professoresse Ofelia Passaponti e Marta Antonucci, protagoniste di un nuovo balletto insieme ai ballerini Gabriele e Amedeo sulle note di Bamboleio. L'esibizione ha conquistato il pubblico in studio, ma soprattutto ha divertito Marco Liorni, che ha immediatamente chiesto di poterla rivedere.

L'Eredità, fonte: Rai

“Si può rifare? Bisogna rifarla, vogliamo rifarla ancora?”, ha scherzato il presentatore, invitando il gruppo a riproporre la coreografia anche nella puntata successiva. Liorni ha poi approfittato della presenza delle due Professoresse per rivolgere loro una domanda personale, chiedendo quali fossero i luoghi d'Italia ai quali si sentissero maggiormente legate. Marta Antonucci ha ricordato le proprie origini familiari campane, spiegando di essere particolarmente affezionata a Salerno e Napoli, città legate ai ricordi della famiglia materna. Ofelia, invece, ha sorpreso il conduttore indicando Livigno, località nella quale trascorreva le vacanze invernali insieme ai genitori.

Ma la vera confessione di, durante, quando il programma ha affrontato un argomento capace di mettere in difficoltà moltissime persone: la paura del dentista. Il conduttore, solitamente pronto a scherzare sulle insicurezze dei concorrenti,. “Ho paura!”, ha ammesso davanti a Ofelia, chiedendole immediatamente se anche lei provasse la stessa sensazione.da quella che si sarebbe aspettato.

Ofelia ha spiegato di non essere particolarmente spaventata dalle visite odontoiatriche, accompagnando la confessione con una battuta: “Via il dente, via la paura”. Il confronto è proseguito con alcune delle frasi che i dentisti utilizzano per tranquillizzare i pazienti. Ofelia ha osservato ironicamente che espressioni come “Resisti” potrebbero avere l'effetto opposto, facendo immaginare una situazione molto più dolorosa di quella reale. La puntata ha poi cambiato completamente tono quando la competizione è entrata nella sua fase decisiva. Durante La Scossa nessuno dei concorrenti è riuscito a prevalere, rendendo necessaria una manche supplementare, denominata Scossa Flash.

Marco Liorni, fonte: Rai

A rischiare l'eliminazione è stata proprio Darika, che ha scelto di sfidare Giacomo. Il giovane è riuscito a prevalere per appena due secondi, conquistando la possibilità di proseguire e interrompendo così il percorso della campionessa. Nel successivo Triello, Giacomo e Alberta hanno avuto la meglio su Francesco, guadagnandosi l'accesso ai 100 Secondi. Qui Giacomo ha conquistato il titolo di nuovo campione de L'Eredità, suscitando la sorpresa persino di sé stesso. “Non l'avrei mai detto”, ha confessato il concorrente, mentre Alberta si è complimentata sportivamente con lui per la vittoria.

Il momento più atteso è arrivato naturalmente con la, dove, ridotto progressivamente a, una cifra comunque importante che avrebbe potuto rappresentare una splendida conclusione della serata.. Dopo aver riflettuto sui possibili legami, il concorrente ha deciso di scrivere sul cartoncino la parola “”, pur ammettendo di non essere completamente convinto della soluzione.

“È un po' tirata, faccio fatica a collegarle con tutte e cinque”, ha riconosciuto Giacomo. Una perplessità condivisa anche da Liorni, che ha commentato ironicamente: “Più che tirata”. La risposta corretta era invece “Doppia”, come doppia corda, doppia laurea, camera doppia, doppia esposizione e doppia panna. Una soluzione che il concorrente è riuscito a intuire soltanto dopo i primi suggerimenti del conduttore, ma il dettaglio più curioso è arrivato quando Marco Liorni ha spiegato il collegamento con la panna, facendo riferimento a quella aggiunta al gelato. A quel punto Giacomo ha confessato di aver lavorato in passato proprio come gelataio, ricordando che i clienti gli avevano chiesto più volte una doppia porzione di panna.

“E ho fatto pure il gelataio. Me l'hanno anche chiesta”, ha commentato amaramente, rendendosi conto di aver mancato una risposta che avrebbe potuto trovare proprio grazie alla propria esperienza lavorativa. La puntata del 23 novembre si è così conclusa senza una vincita alla Ghigliottina, ma con un nuovo campione e una coincidenza particolarmente beffarda. Giacomo tornerà nella prossima puntata per difendere il titolo, mentre al pubblico resterà il ricordo di una serata nella quale persino Marco Liorni ha mostrato una delle sue piccole paure, trovando in Ofelia Passaponti una compagna di gioco decisamente più coraggiosa.