Pubblicazione: 24 novembre alle 08:00

Dopo sei mesi di paura, sofferenza e trattative disperate, 177 giorni – Il rapimento di Farouk arriva al suo epilogo, riportando sul piccolo schermo uno dei casi di cronaca più drammatici della storia italiana. L'ultima puntata della miniserie di Rai 1, trasmessa lunedì 23 novembre 2026, racconta finalmente la liberazione del piccolo Farouk Kassam, il bambino rapito in Sardegna nel gennaio 1992. Ma se nella fiction il finale restituisce la speranza a una famiglia distrutta dal dolore, nella realtà la conclusione del sequestro ha lasciato interrogativi mai completamente chiariti, soprattutto sul pagamento di un possibile riscatto e sul ruolo di Graziano Mesina.

La, diretta da Carlo Carlei e interpretata da Marco Bocci e Antonia Desplat nei ruoli dei genitori Fateh Kassam e Marion Bleriot, ripercorre gli ultimi e drammatici giorni della prigionia del bambino., una cifra impossibile da raccogliere per la famiglia, nonostante gli aiuti ricevuti e i tentativi di mediazione. La situazione precipita, inviandone un frammento come terribile avvertimento., che nelprovocò un'ondata di indignazione in tutta Italia e rese ancora più urgente la necessità di trovare una soluzione.

Nella fiction, mentre le forze dell'ordine intensificano le ricerche, Graziano Mesina cerca di mantenere aperto il dialogo con i sequestratori. Nel frattempo, il giornalista Sergio Zavoli invita gli italiani a esporre lenzuola bianche alle finestre per chiedere la liberazione del bambino. Un'iniziativa che ebbe realmente luogo e che trasformò il sequestro in una mobilitazione collettiva senza precedenti. Il momento decisivo arriva quando la polizia riesce finalmente a ritrovare Farouk, provato dalla lunga prigionia ma ancora vivo.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

Dopo 177 giorni, il bambino può riabbracciare i genitori e la sorellina Nour, mettendo fine a un incubo che aveva tenuto l'intero Paese con il fiato sospeso. Ma come andarono davvero le cose? Farouk Kassam venne liberato nella notte tra il 10 e l'11 luglio 1992, dopo essere rimasto nelle mani dei sequestratori dal precedente 15 gennaio. Secondo la versione ufficiale fornita dagli investigatori, i rapitori furono costretti alla fuga dalla pressione delle forze dell'ordine, che stavano progressivamente restringendo l'area delle ricerche nelle campagne tra Oliena e Dorgali.

fu quindi, dove poté finalmente riabbracciare la famiglia. Tuttavia, la notizia della sua liberazione era stata diffusa in televisione prima che il ritrovamento fosse confermato, provocando alcune ore di confusione. A contribuire a quell'annuncio fu proprio, il celebre ex bandito sardo che aveva partecipato ai tentativi di mediazione. Ed è qui che. Mesina sostenne che la liberazione fosse stata possibile grazie a una trattativa riservata e, arrivando a parlare di somme importanti e di presunti contatti con apparati dello Stato.

Una ricostruzione mai accettata ufficialmente dalle autorità. Gli investigatori sostennero infatti che nessun riscatto fosse stato versato, attribuendo il ritorno in libertà del bambino all'operazione condotta da polizia e carabinieri. Anche Fateh Kassam, padre di Farouk, negò pubblicamente che la famiglia avesse pagato per ottenere la liberazione del figlio. Il dubbio sul denaro non è stato l'unico aspetto controverso della vicenda, visto che dopo il sequestro, le indagini portarono all'arresto di Matteo Boe nell'ottobre 1992, mentre negli anni successivi arrivarono le condanne dei responsabili. Boe, riconosciuto dal bambino come uno dei sequestratori, venne condannato a vent'anni di carcere.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

Nel 1996 anche Ciriaco Baldassarre Marras e Mario Asproni ricevettero condanne a trent'anni. La fiction Rai mantiene quindi gli avvenimenti fondamentali della storia vera, ma introduce anche alcune modifiche narrative. Personaggi come la giornalista Valeria Loi sono stati creati per la televisione, mentre altre figure, tra cui l'investigatore Franco Orazi, riuniscono caratteristiche e responsabilità di più persone realmente coinvolte nelle indagini. La produzione ha inoltre scelto di concentrarsi soprattutto sulla sofferenza dei genitori, evitando di mostrare in maniera eccessivamente diretta le violenze subite dal piccolo durante la prigionia. Oggi Farouk Kassam ha 42 anni, è sposato, ha una figlia e lavora nel settore immobiliare.