Pubblicazione: 23 novembre alle 19:19

Francesco Totti è pronto a raccontare alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita, dalla separazione da Ilary Blasi alla perdita del padre Enzo. L'ex capitano della Roma sarà il protagonista della prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda martedì 24 novembre 2026 su Rai 2, e le anticipazioni dell'intervista con Francesca Fagnani promettono un confronto particolarmente intenso. Tra confessioni personali, rimpianti e qualche battuta, il campione torna ad affrontare anche uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni: la fine del matrimonio con Ilary Blasi e il tema dei tradimenti.

A riportare la conversazione su quella relazione è proprio, che ricorda una precedente partecipazione della conduttrice a, quando le voci di una possibile crisi matrimoniale avevano già iniziato a circolare, Ilary aveva spiegato che non sarebbe stata disposta a perdonare un tradimento, indipendentemente da chi lo avesse commesso. Pochi mesi dopo,, la coppia annunciò ufficialmente la separazione, mettendo fine a una storia d'amore durata oltre vent'anni. Durante la nuova intervista,, chiedendo a Totti se l'ex moglie avesse avuto ragione.

La risposta dell'ex calciatore arriva senza troppi giri di parole: “È successo. Non riesco a perdonare”. Una frase destinata a riaccendere l'attenzione sulla separazione, anche se dalle anticipazioni diffuse dalla Rai non emerge a quale episodio specifico si riferisca né vengono chiarite eventuali responsabilità. Il confronto non si limita però al passato. Totti parla anche della sua relazione con Noemi Bocchi, la donna con cui ha ritrovato l'amore dopo la fine del matrimonio. La compagna è attualmente impegnata a Ballando con le Stelle, dove gareggia insieme a Giovanni Pernice e ha recentemente raccontato alcuni aspetti della propria vita privata. L'intervista di Belve affronta anche il futuro della coppia, lasciando spazio alle prospettive sentimentali dell'ex capitano giallorosso.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

Ma uno dei momenti più emozionanti della puntata riguarda il ricordo di Enzo Totti, il padre scomparso nell'ottobre 2020. Davanti alle domande di Francesca Fagnani, l'ex calciatore non riesce a nascondere la commozione e confessa un rimpianto che continua ad accompagnarlo: “Non gli ho mai detto ti voglio bene”. Quando la giornalista gli chiede cosa gli manchi maggiormente del padre, Totti risponde con una sola parola: “L'abbraccio”. Poi approfondisce il proprio dolore, spiegando che soltanto dopo la perdita di una persona fondamentale si comprende davvero il valore di alcuni gesti che, durante la vita quotidiana, si tende a dare per scontati.

La confessione diventa ancora più personale quandoammette di riconoscere oggi. L'ex numero 10 della Roma racconta infatti di rimproverarsi per non aver mai detto apertamente al padre quanto gli volesse bene, aggiungendo di avere difficoltà simili anche nel rapporto con i suoi figli. “Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio”, ammette, mostrando una fragilità raramente emersa durante le sue apparizioni televisive.che per oltre vent'anni è stato uno dei simboli più amati del calcio italiano.

Non mancano, inoltre, le riflessioni sulle persone che si sarebbero approfittate della sua popolarità. Quando Fagnani gli domanda se qualcuno abbia tratto vantaggio dalla sua posizione durante gli anni di maggiore successo, Totti risponde citando persone appartenenti anche alla propria cerchia familiare e affettiva. “Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti”, racconta, spiegando di aver compreso soltanto con il passare del tempo la natura di alcuni rapporti. Una consapevolezza maturata dopo la fine di determinate frequentazioni, che lo porta oggi a guardare con maggiore amarezza ad alcune scelte del passato.

Noemi Bocchi e Francesco Totti, fonte: YouTube

Spazio anche alla carriera calcistica e soprattutto al rapporto con la Roma, la squadra alla quale ha dedicato quasi tutta la sua vita professionale. Ripensando agli ultimi mesi trascorsi all'interno della società giallorossa, Totti non nasconde una certa delusione: “Avrei preferito che la società mi rispettasse di più”. Una dichiarazione che riporta alla memoria il difficile addio al calcio e le tensioni che hanno accompagnato la conclusione della sua esperienza con il club. L'intervista promette comunque di alternare momenti profondi ad altri più leggeri, grazie anche all'ironia che ha sempre contraddistinto Francesco Totti.

lo mette infatti alla prova con alcune domande legate alla sua romanità, tra cui il significato dell'acronimo SPQR, dando spazio a un lato più spontaneo e divertente dell'ex calciatore. La, con disponibilità anche in streaming su RaiPlay. Oltre a Francesco Totti, tra gli ospiti della serata ci saranno Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Per conoscere tutti i dettagli delle dichiarazioni sulla separazione dabisognerà attendere la messa in onda integrale dell'intervista.

Intanto, dalle anticipazioni emerge già un Francesco Totti particolarmente sincero, capace di passare dalle battute ai ricordi più dolorosi, fino a quella confessione sul padre che rappresenta uno dei momenti più toccanti del suo racconto. L'appuntamento arriva inoltre in un momento delicato per Francesca Fagnani, il cui futuro in Rai appare sempre più incerto. La conduttrice ha infatti confermato di aver chiesto la rescissione del contratto con l'azienda, mentre continuano a circolare indiscrezioni su un possibile addio a Belve su Rai 2 e un eventuale approdo a Mediaset nel 2027. Per il momento, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale.