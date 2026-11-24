Pubblicazione: 24 novembre alle 19:15

Il lago di Como si prepara a conquistare nuovamente il piccolo schermo. Martedì 24 novembre ha debuttato su Rai 1 "Una finestra vista lago", la fiction ispirata ai romanzi dello scrittore bellanese Andrea Vitali che riporta in prima serata le atmosfere del Lario, trasformato per l'occasione nell'Italia degli anni Trenta. Una produzione ambiziosa che ha scelto il territorio comasco come protagonista, coinvolgendo cinque comuni della provincia in un progetto da oltre 10,6 milioni di euro. La serie, diretta da Marco Pontecorvo, rappresenta un investimento significativo anche per Regione Lombardia, che ha finanziato le due stagioni con un contributo complessivo di 600mila euro attraverso il bando "Lombardia per il cinema".

. La troupe ha lavorato sul territorio per 15 giornate distribuite tra il 17 febbraio e il 5 marzo 2025, sulle 88 complessive della produzione. Un impegno che ha generato circa 968mila euro di spese sostenute in Lombardia, con un impatto economico tangibile sul territorio.. Accanto a questa perla architettonica, la produzione ha utilizzato scorci del lungolago, imbarcaderi, piazze ed edifici storici, tutti accuratamente trasformati per ricreare l'ambientazione degli anni Trenta. Un lavoro di scenografia e costume che ha richiesto attenzione ai dettagli per rendere credibile il salto temporale di quasi un secolo.Non tutte le riprese si sono svolte sul lago di Como., cuore narrativo della serie. In particolare, Orta San Giulio e Miasino hanno fornito gli scenari per questo luogo di fantasia che si ispira a Bellano, paese natale di Andrea Vitali.. Alcune sequenze sono state girate anche a Roma, completando così un mosaico produttivo che attraversa diverse regioni italiane. La trama si sviluppa negli anni Trenta a Bellamo, immaginario borgo sulle rive del lago di Como. Protagonista è Ernesto Maccadò, giovane maresciallo dei carabinieri che arriva dalla Calabria insieme alla moglie Maristella per assumere il comando della locale stazione.

Il suo compito non sarà semplice: dovrà conquistare la fiducia di una comunità diffidente verso gli estranei, destreggiarsi tra personaggi eccentrici e risolvere piccoli misteri di provincia che rivelano le contraddizioni e i segreti di un'Italia rurale in trasformazione. La fiction attinge a quattro romanzi di Andrea Vitali: "Nome d'arte Doris Brilli", "Certe fortune", "Un uomo in mutande" e "La signorina Tecla Manzi". Opere che hanno fatto dello scrittore bellanese uno degli autori italiani più amati, capace di raccontare con ironia e sensibilità le dinamiche dei piccoli centri del lago tra le due guerre. Il suo stile narrativo, che mescola elementi gialli a ritratti umani delicati, trova nella trasposizione televisiva un'opportunità per raggiungere un pubblico ancora più vasto.





, territori che offrono scenari naturali di grande impatto visivo e un'atmosfera sospesa nel tempo. Il lago di Como, in particolare, ha già dimostrato di possedere un forte potere attrattivo internazionale, amplificato negli ultimi anni da produzioni cinematografiche e televisive che ne hanno mostrato la bellezza a platee globali.Vedere i propri luoghi trasformati in set cinematografici crea un legame emotivo con gli spettatori, che spesso desiderano visitare le location delle loro serie preferite. Un fenomeno che il marketing territoriale definisce "cineturismo" e che può generare ricadute economiche significative nel medio-lungo periodo.