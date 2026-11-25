Pubblicazione: 25 novembre alle 08:30

La decisione di allontanare le loro postazioni al tavolo della giuria sembrava aver riportato un po' di serenità a Ballando con le Stelle, ma il rapporto tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso continua a far discutere. Dopo le polemiche delle scorse settimane e le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice al Tg1, lo stilista è tornato sull'argomento in un'intervista concessa al settimanale DiPiù Tv. Questa volta il giudice del dance show di Rai 1 ha raccontato quello che, secondo la sua versione, accadrebbe lontano dalle telecamere, spiegando anche perché non sarebbe riuscito ad avere un confronto privato con la collega.

Nonostante i tentativi di Milly Carlucci di riportare la tranquillità all'interno del programma,. Lo stilista ha attribuito questa circostanza alle abitudini della collega, sostenendo che la conduttrice lasci rapidamente lo studio televisivo una volta terminata la puntata. Secondo il giudice, questo atteggiamentoun rapporto personale o trovare un momento per discutere di quanto accaduto in diretta.

“Non ha legato con nessuno”, ha dichiarato Mariotto, estendendo le sue considerazioni anche al rapporto tra Barbara D’Urso e gli altri protagonisti della trasmissione. Lo stilista ha descritto una collega che arriverebbe in studio accompagnata dai propri collaboratori, concentrandosi soprattutto sugli impegni professionali e sulla realizzazione dei contenuti destinati ai social. A suo dire, dunque, non sarebbe mancata da parte sua la disponibilità a costruire un rapporto diverso.

Barbara d'Urso e Mariotto a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

Una ricostruzione che, tuttavia, non sembra trovare pienamente riscontro nelle immagini condivise sui social. In diverse occasioni, infatti, Barbara D’Urso si è mostrata in compagnia di alcuni volti di Ballando con le Stelle anche al termine della diretta del sabato sera. Tra le persone con cui ha trascorso del tempo lontano dallo studio figurano Rossella Erra e Matteo Addino, oltre ad altri protagonisti del talent show. Le dichiarazioni di Mariotto rappresentano quindi la sua personale lettura dei rapporti interni al programma.

Barbara d'Urso, fonte: YouTube

Nel corso dell'intervista, lo stilista è tornato anche sulle discussioni nate durante le esibizioni diLa Rocca. Secondotenderebbe a intervenire con particolare insistenza quando a esibirsi è l'attrice, arrivando a ipotizzare che possano esserci questioni irrisolte con il ballerino,. Si tratta, anche in questo caso, di una supposizione del giudice, che non ha trovato conferme da parte dei diretti interessati.

Le nuove dichiarazioni arrivano a distanza di una settimana dal caso del profumo che aveva acceso le polemiche intorno alla trasmissione. Durante la puntata del 14 novembre, Mariotto aveva spruzzato del profumo in studio, accompagnando il gesto con un commento che Barbara D’Urso aveva interpretato come un'offesa nei propri confronti. La conduttrice aveva successivamente raccontato al Tg1 di essersi sentita umiliata, pur confermando la propria presenza nella successiva puntata. Lo stilista aveva invece negato qualsiasi intenzione offensiva, esprimendo dispiacere per il modo in cui il suo comportamento era stato percepito.

Nella nuova intervista Mariotto ha ricordato anche i numerosi scontri avuti in passato con Selvaggia Lucarelli, spiegando come la conoscenza reciproca abbia consentito loro di superare le incomprensioni e sviluppare, nel corso degli anni, un rapporto di stima. Una situazione molto diversa da quella che descrive oggi parlando di Barbara D’Urso. Particolarmente affettuose sono state invece le parole riservate a Milly Carlucci, alla quale lo stilista si sente legato da un rapporto quasi familiare.