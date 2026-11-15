Antonella Elia racconta il secondo intervento: “Sembravo l'esorcista”, poi arriva una notizia che dà speranza

Pubblicazione: 15 novembre alle 08:45

Dopo giorni di preoccupazione, Antonella Elia è tornata a parlare ai suoi fan dal letto dell'ospedale, condividendo un aggiornamento sulle proprie condizioni di salute dopo il secondo intervento chirurgico affrontato nel giro di poche settimane. La showgirl, ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, ha raccontato di aver vissuto ore particolarmente difficili a causa degli effetti dell'anestesia. Ma questa volta, nonostante la fatica e il dolore, il suo messaggio contiene soprattutto una notizia positiva: Antonella sta meglio e ha ritrovato il sorriso, tanto da descrivere il proprio stato d'animo con parole piene di speranza.

L'aggiornamento è arrivato sabato 14 novembre 2026, attraversosi è mostrata direttamente dalla stanza in cui sta trascorrendo la convalescenza, spiegando perché non fosse riuscita a dare immediatamente notizie ai suoi follower dopo l'operazione del giorno precedente. Il, infatti, è stato particolarmente complicato. La conduttrice ha raccontato di aver sofferto di forti dolori e nausea, al punto da descrivere la giornata di venerdì come un'esperienza estremamente pesante.

“Sto molto meglio oggi. Ieri ho avuto qualche difficoltà a riprendermi dall'anestesia”, ha spiegato ai fan, cercando comunque di mantenere il tono ironico che l'ha sempre contraddistinta. E proprio per sdrammatizzare quanto accaduto, Antonella ha scelto un paragone decisamente insolito, facendo riferimento a uno dei film horror più famosi della storia del cinema. “Sembravo l'esorcista ieri. Un altro po' giravo la testa a 360 gradi”, ha scherzato, ricordando i momenti più difficili del risveglio. Un modo per raccontare un'esperienza dolorosa senza perdere quella spontaneità con cui ha sempre comunicato con il pubblico.

Fortunatamente, nelle ore successive le sue condizioni sono migliorate. La showgirl ha spiegato di sentirsi molto diversa rispetto al giorno precedente, lasciando spazio a una riflessione particolarmente emozionante su ciò che ha attraversato. “Ho passato una cosa che è stata brutta e adesso mi sento felice”, ha raccontato, aggiungendo che affrontare momenti così difficili può rendere ancora più preziosa la sensazione di stare finalmente meglio. Il video si conclude con parole che hanno il sapore di una piccola rinascita. Antonella ha voluto ringraziare tutte le persone che le hanno inviato messaggi di sostegno, scusandosi per non essere riuscita a rispondere prima.

“Oggi mi sento un fiore”,, sintetizzando il sollievo provato dopo le difficoltà delle ultime ore. Ma cosa ha portato Antonella Elia ad affrontare due operazioni a distanza di così poco tempo? La vicenda era cominciata, quando la showgirl aveva raccontato pubblicamente di essersi sottoposta a un intervento per. In quell'occasione aveva spiegato che i medici avevano asportato le tube e un ovaio, precisando che l'utero era stato preservato.

Una situazione delicata, affrontata con la volontà di condividere apertamente il proprio percorso e senza nascondere le preoccupazioni legate alla salute. La speranza era che quell'operazione potesse rappresentare la conclusione del problema, ma gli accertamenti successivi hanno evidenziato la necessità di intervenire nuovamente. Il 12 novembre Antonella aveva annunciato che i medici avevano individuato altre tre formazioni da rimuovere, rendendo indispensabile una seconda operazione. La notizia era arrivata attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale aveva ammesso di aver sperato che tutto fosse ormai finito.

Antonella Elia a Uomini e Donne, fonte: Mediaset

Nonostante la delusione, la conduttrice aveva cercato di trasmettere fiducia, spiegando di sentirsi pronta ad affrontare questa nuova prova e di poter contare sull'affetto delle persone che le sono vicine. Dal Policlinico Gemelli aveva raccontato di trovarsi nuovamente nella stessa stanza del precedente ricovero, dalla quale poteva vedere la cupola di San Pietro. Un dettaglio che aveva condiviso con i follower per descrivere l'ambiente in cui stava affrontando il nuovo intervento. Antonella aveva inoltre rivolto parole di profonda gratitudine alle dottoresse che la stavano seguendo, raccontando di sentirsi circondata da attenzioni e cure.

La seconda operazione è stata quindi affrontata. Dopo una giornata particolarmente difficile, la showgirl è riuscita a tornare sui social per rassicurare chi aspettava sue notizie. Il suo racconto rappresenta soprattutto un aggiornamento positivo. Non sono stati invece comunicati tutti i dettagli sull'esito degli accertamenti medici successivi, ed è quindi importante distinguere il miglioramento raccontato da Antonella da una conclusione definitiva del percorso di cura.

Per il momento, la conduttrice ha scelto di concentrarsi sul presente, condividendo la felicità di aver superato un'altra giornata complicata e il desiderio di recuperare le energie. E proprio questo sembra essere il messaggio più importante del suo video. Dopo settimane segnate dalla paura e da due interventi ravvicinati, Antonella Elia ha ritrovato la voglia di sorridere. Una felicità fatta di piccoli passi, raccontata senza nascondere il dolore ma con la consapevolezza di quanto possa essere prezioso tornare a sentirsi meglio.