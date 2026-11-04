La Volta Buona, Antonella Elia torna dopo l’intervento e sorprende tutti: "Senza Pietro mi sarei persa"

Pubblicazione: 04 novembre alle 11:25

Il ritorno in televisione di Antonella Elia è stato uno dei momenti più attesi della puntata de La Volta Buona. Ospite di Caterina Balivo, la showgirl è tornata a parlare del delicato periodo affrontato nelle ultime settimane, dopo l’intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma. Con il suo consueto temperamento, ha raccontato come sta oggi e quanto sia stato importante il sostegno ricevuto durante la convalescenza. Le sue condizioni richiedono ancora tempo e ulteriori passaggi. "È un processo non ancora concluso", ha precisato, lasciando intendere che per avere un quadro definitivo bisognerà attendere.

«Sto benino, è un processo non ancora concluso». @EliaAntonella torna in studio a La volta buona a pochi giorni dal delicato intervento. #LVB https://t.co/2gTsk7soVp — La Volta Buona (@voltabuonarai) November 3, 2026

La vicenda era iniziata dopo alcuni controlli medici che avevano individuato una formazione anomala in prossimità di un ovaio, presente da circa un anno e mezzo. La situazione aveva reso necessario un intervento chirurgico, eseguito al Policlinico Gemelli. Successivamente, l'esame istologico aveva evidenziato la natura borderline della formazione. La showgirl aveva scelto di condividere pubblicamente alcuni passaggi di questa esperienza, raccontando anche le proprie paure e gli aggiornamenti successivi all'operazione.

Tornata davanti alle telecamere, ha preferito mantenere una certa riservatezza sugli sviluppi clinici, spiegando che non è ancora arrivato il momento di fornire ulteriori dettagli. La risposta data a Caterina Balivo, "Sto benino", restituisce comunque un'indicazione sul suo stato attuale, senza però significare che il percorso possa considerarsi concluso. Uno degli aspetti che ha colpito maggiormente Antonella è stata la solidarietà arrivata da persone che, anche senza conoscerla personalmente, hanno voluto farle sentire la propria presenza.

La showgirl ha raccontato di aver ricevuto un affetto inaspettato, capace di emozionarla profondamente proprio in un momento di particolare vulnerabilità. Anche il messaggio della stessa Balivo ha rappresentato per lei un gesto prezioso, soprattutto considerando che il loro rapporto nasce nell'ambiente professionale. Elia ha riconosciuto quanto possa essere sorprendente scoprire tanta partecipazione umana nei momenti in cui ci si sente più fragili.

Di solito non uso i social per parlare o discutere di cose che non siano leggere. Stavolta però sento sia giusto farlo. Sono al Gemelli. Sto per subire un intervento… Scambiamoci solo pensieri belli. #antonellaelia #eliafamily https://t.co/MTqwWGYAku — Antonella Elia (@EliaAntonella) October 18, 2026

Tra le persone che hanno avuto un ruolo fondamentale in queste settimane c'è naturalmente. Parlando del compagno,, senza di lui si sarebbe sentita persa e affrontare tutto sarebbe stato ancora più difficile. Ha inoltre riconosciuto quanto sia impegnativo anche per lui starle accanto in una situazione simile.

Il ritorno a La Volta Buona ha mostrato due aspetti di questo momento della sua vita, da una parte la necessità di proseguire con prudenza il percorso successivo all'intervento, dall'altra il desiderio di ritrovare la quotidianità e il contatto con il pubblico. Per ora Elia non ha voluto anticipare ulteriori informazioni sulle proprie condizioni, ma ha scelto di condividere la gratitudine per l'affetto ricevuto e per le persone che continuano a starle vicino.