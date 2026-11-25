Pubblicazione: 25 novembre alle 09:15

Per qualche minuto Stefano De Martino ha avuto una collega decisamente particolare al timone di Affari Tuoi. Nella puntata di martedì 24 novembre 2026, il game show di Rai 1 ha accolto a sorpresa Fiorella Mannoia, che non si è limitata a salutare il pubblico, ma ha voluto cimentarsi personalmente nel ruolo del conduttore. Una parentesi divertente all'interno di una serata che ha regalato numerosi imprevisti, a partire dall'ennesimo siparietto con il cagnolino Tommasino, fino all'incredibile epilogo della partita del concorrente del Lazio.

A tentare la fortuna è stato, benzinaio di Grottaferrata, accompagnato dalla, di professione contabile. Genitori di due figlie di 13 e 8 anni, i concorrenti hanno raccontato aanche le curiose circostanze in cui si sono conosciuti. All'epoca erae, dopo averla incontrata casualmente durante una colazione al bar,aveva iniziato a r. Da quegli incontri è nata una storia d'amore che li ha portati a costruire una famiglia e, molti anni dopo, a condividere l'esperienza televisiva di Affari Tuoi.

La coppia ha iniziato la partita con il pacco numero 2, riuscendo subito a eliminare il premio da zero euro. Tra le prime chiamate è arrivata anche quella che ha permesso a Tommasino di fare il suo ingresso in studio. Il cagnolino, però, ha immediatamente iniziato a cercare Martina Miliddi, senza avere alcuna intenzione di tornare dietro le quint e divertito dal comportamento del suo piccolo compagno di lavoro, De Martino ha provato a spiegargli che la ballerina non era ancora entrata in scena, prima di accompagnarlo verso l'uscita. Poco dopo, grazie a un'altra chiamata di Simone, Martina ha finalmente raggiunto il centro dello studio per esibirsi.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, fonte: Rai

La buona partenza del concorrente ha convinto il Dottore a formulare una prima proposta da 35mila euro, che Simone e Manuela hanno deciso di rifiutare. Prima di riprendere il gioco, tuttavia, Stefano De Martino ha accolto in studio Fiorella Mannoia. La cantante ha approfittato dell'occasione per sperimentare il mestiere del padrone di casa, avvicinandosi incuriosita ai pacchi e partecipando attivamente al gioco. Quando una delle chiamate ha permesso di eliminare appena 10 euro, l'artista ha scherzosamente rivendicato il merito di aver portato fortuna alla coppia.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, fonte: Rai

c'era però anche un motivo importante., in occasione della Giornata internazionale per, Rai 1 trasmetterà Una Nessuna Centomila, il concerto-evento registrato. A condurre la serata saranno proprio, affiancati da numerosi protagonisti della musica italiana, tra cui. L'iniziativa è finalizzata a sostenere concretamente il lavoro dei centri antiviolenza.

Terminata la parentesi musicale, la partita di Simone ha assunto una piega decisamente meno favorevole. Il concorrente ha rifiutato la possibilità di cambiare il proprio pacco, ma una lunga successione di premi rossi ha progressivamente ridimensionato le sue possibilità di ottenere una vincita importante. Il Dottore ha quindi abbassato la propria proposta fino a 5mila euro, senza riuscire a convincere i due coniugi. Con il tabellone ormai compromesso, Simone e Manuela hanno deciso di affidarsi all'ultima opportunità prevista dal regolamento: il gioco della Regione Fortunata.

A regalare loro il lieto fine è stato proprio il Lazio, la regione che rappresentavano nella trasmissione. Nonostante una partita che sembrava destinata a concludersi con una cocente delusione, i due sono così riusciti a conquistare una vincita di 50mila euro, chiudendo nel migliore dei modi una puntata particolarmente movimentata di Affari Tuoi. Un epilogo che ricorda quello della serata precedente, quando anche Maria Carmela, concorrente della Puglia, era riuscita a ribaltare le sorti di una partita apparentemente compromessa, grazie anche all'incoraggiamento di Stefano De Martino, che l'aveva invitata a non perdere la speranza.