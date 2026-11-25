Pubblicazione: 25 novembre alle 13:31

Nella prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda martedì 24 novembre 2026 con la conduzione di Francesca Fagnani, Pierfrancesco Favino regala uno dei passaggi più spassosi della serata. L'attore affronta un'intervista intensa e ricca di sfumature, in cui alterna momenti di grande profondità personale a battute fulminanti. Nel corso della chiacchierata, Favino ripercorre tappe importanti del suo percorso artistico e umano, soffermandosi anche su episodi meno noti della carriera, come il disagio provato sul set durante una scena esplicita in Suburra, mostrando ancora una volta una sincerità disarmante.

“Ma è bellissimo baci stellari, lo voglio usare anch’io” La faccia con cui lo dice 😭 #belve https://t.co/Ziiv5QSHgT — NoMore (@gaiamancheno) November 24, 2026

È però nella parte conclusiva, dedicata al gioco nazionalpopolare delle domande e dei tormentoni televisivi, che il clima in studio cambia ritmo e si accende in modo del tutto inaspettato. Mentre Francesca Fagnani mette alla prova la sua cultura pop, tra imitazioni di cani, riferimenti allo spettacolo e curiosità leggere, Favino si imbatte nellaDi fronte al saluto ormai entrato nell'immaginario collettivo della showgirl, Pierfrancesco Favino non trattiene l'entusiasmo.

Con espressione divertita, occhi brillanti e tono complice, l'interprete chiede conferma alla conduttrice su come funzioni davvero quel congedo e si lascia andare a una battuta immediata, manifestando la voglia di adottarlo subito anche lui nei suoi futuri saluti pubblici: "Ma è bellissimo! Lei saluta sempre così? Non ha depositato il marchio? Voglio dire anche io così!" Quella che nasce come una semplice uscita di spirito su uno sgabello televisivo conquista immediatamente sia Francesca Fagnani sia il pubblico a casa.

L'idea che uno degli attori più autorevoli e versatili del cinema italiano, spesso associato a ruoli drammatici e di forte spessore, decida di fare proprio il saluto più scintillante e iconico di Valeria Marini crea un cortocircuito comico irresistibile, capace di ribaltare ogni registro con naturalezza. Nel giro di poche ore dalla messa in onda, il frammento dell'intervista inizia a circolare con rapidità sui social, confermando quanto la formula di Belve sappia valorizzare anche i passaggi più leggeri.

Non è soltanto il merito di una battuta riuscita, ma della spontaneità con cui Favino si presta al gioco, dimostrando autoironia e una predisposizione al divertimento che spesso resta in secondo piano rispetto ai suoi personaggi più intensi sul grande schermo.