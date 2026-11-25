Pubblicazione: 25 novembre alle 13:01

Tony Effe sarà il prossimo ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2. Secondo quanto appreso da Adnkronos, l'intervista al rapper andrà in onda martedì 1 dicembre in prima serata, prendendo il posto lasciato libero dopo la prima puntata che ha visto protagonisti Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino.

L'approdo del trapper romano sullo sgabello più temuto della televisione italiana arriva in un momento di fortissima esposizione mediatica e personale. Solo pochi giorni fa, attraverso il suo secondocondividendo una confessione intima e diretta: ha completato la mezza maratona di Milano a due mesi dal ricovero in una clinica per dipendenze. Nel post social, accompagnato da scatti della degenza tra letto d'ospedale e farmaci alternati alle immagini della corsa sotto la pioggia, Tony Effe ha raccontato un percorso fatto di fatica e riscatto:

"Esattamente 2 mesi fa ero chiuso in una clinica, oggi ho corso la mia prima mezza maratona". Un cammino in cui ha avuto un peso centrale l'amore per la figlia Priscilla, nata dalla relazione con l'influencer Giulia De Lellis. "Oggi sono fiero dell'uomo che sono diventato. È stata veramente una guerra. Chi si ferma non sogna", ha aggiunto il rapper, lasciando intuire quanto il tema della rinascita possa diventare centrale nel confronto serrato con Francesca Fagnani.

L'attesa per la puntata del 1 dicembre si inserisce nel solco di una partenza brillante per il format di Rai 2. Il debutto stagionale di martedì 24 novembre ha raccolto davanti allo schermo 1.732.000 spettatori, raggiungendo il 12,3% di share: un risultato in linea con l'esordio autunnale del 2025 (1.748.000 spettatori e 12,9% di share) e che, sul fronte dello share, vale il secondo miglior avvio di sempre nella storia del programma.

Nel frattempo, attorno allo studio di Belve continuano a circolare indiscrezioni sui prossimi nomi pronti a mettersi in gioco. Tra le voci che si rincorrono con maggiore insistenza c'è quella diche la sua eventuale intervista coincida già con la puntata di martedì prossimo. Con il mix di cronaca, spettacolo e confessioni senza filtri che caratterizza la trasmissione, la partecipazione didella nuova stagione televisiva su Rai 2, tra domande dirette, bilanci personali.