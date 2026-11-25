Belve su Rai 2, Tony Effe prossimo ospite: data in onda, la svolta dopo la clinica e la rinascita
Tony Effe sarà ospite di Belve martedì 1 dicembre su Rai 2 da Francesca Fagnani. Dopo la clinica per dipendenze, la mezza maratona e i record d'ascolto.
Tony Effe sarà il prossimo ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2. Secondo quanto appreso da Adnkronos, l'intervista al rapper andrà in onda martedì 1 dicembre in prima serata, prendendo il posto lasciato libero dopo la prima puntata che ha visto protagonisti Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino.
"Esattamente 2 mesi fa ero chiuso in una clinica, oggi ho corso la mia prima mezza maratona". Un cammino in cui ha avuto un peso centrale l'amore per la figlia Priscilla, nata dalla relazione con l'influencer Giulia De Lellis. "Oggi sono fiero dell'uomo che sono diventato. È stata veramente una guerra. Chi si ferma non sogna", ha aggiunto il rapper, lasciando intuire quanto il tema della rinascita possa diventare centrale nel confronto serrato con Francesca Fagnani.
L'attesa per la puntata del 1 dicembre si inserisce nel solco di una partenza brillante per il format di Rai 2. Il debutto stagionale di martedì 24 novembre ha raccolto davanti allo schermo 1.732.000 spettatori, raggiungendo il 12,3% di share: un risultato in linea con l'esordio autunnale del 2025 (1.748.000 spettatori e 12,9% di share) e che, sul fronte dello share, vale il secondo miglior avvio di sempre nella storia del programma.