BellaMà torna su Rai 2 con Diaco dopo la lettera degli autori, ma resta tensione dietro le quinte
Pierluigi Diaco torna a BellaMà su Rai 2 dopo la lettera degli autori: diretta oggi e puntata domani, mentre restano tensioni in Rai.
Pierluigi Diaco torna in studio a BellaMà dopo lo stop improvviso di mercoledì 25 novembre. Stando a quanto riferito d'alcune agenzie, il conduttore è atteso su Rai 2 per la diretta delle 15:30 di oggi, giovedì 26 novembre, e per registrare la puntata in onda domani, venerdì 27 novembre. A spingere verso il rientro sarebbe stata la lettera con cui autori e collaboratori ai testi hanno rinnovato la propria fiducia al conduttore per il prosieguo della trasmissione.
La presa di posizione di autori e collaboratori ai testi, inviata a Diaco e per conoscenza al capostruttura Rai Daniele Cerioni, ha confermato la fiducia per portare avanti il programma. Nonostante questo segnale formale, le indiscrezioni raccontano un clima ancora carico di tensioni dietro le quinte, in particolare tra i ragazzi e le ragazze che animano la trasmissione. Sul piano aziendale prosegue l'audit interno avviato dalla Rai dopo le polemiche delle ultime settimane e la diffusione di audio e retroscena legati al programma.
Secondo quanto ricostruito l'indagine sulle dinamiche interne starebbe facendo emergere ulteriori elementi, e una decisione sul futuro di Pierluigi Diaco e della trasmissione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La diretta di oggi e la registrazione per domani rappresentano quindi un passaggio chiave per capire come proseguirà il pomeriggio di Rai 2.