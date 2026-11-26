Pubblicazione: 26 novembre alle 12:34

Pierluigi Diaco torna in studio a BellaMà dopo lo stop improvviso di mercoledì 25 novembre. Stando a quanto riferito d'alcune agenzie, il conduttore è atteso su Rai 2 per la diretta delle 15:30 di oggi, giovedì 26 novembre, e per registrare la puntata in onda domani, venerdì 27 novembre. A spingere verso il rientro sarebbe stata la lettera con cui autori e collaboratori ai testi hanno rinnovato la propria fiducia al conduttore per il prosieguo della trasmissione.

Mercoledì 25 novembre BellaMà non era andato in onda, sostituito nel pomeriggio di Rai 2 da BellaMix. La motivazione ufficiale diffusa era legata a un'indisposizione del conduttore. Alcuni rumors sostengono che il giorno precedente, al termine della diretta di martedìNel frattempo il gruppo di lavoro si era riunito in redazione per preparare le puntate in attesa di capire se ci fossero le condizioni per tornare in diretta.

La presa di posizione di autori e collaboratori ai testi, inviata a Diaco e per conoscenza al capostruttura Rai Daniele Cerioni, ha confermato la fiducia per portare avanti il programma. Nonostante questo segnale formale, le indiscrezioni raccontano un clima ancora carico di tensioni dietro le quinte, in particolare tra i ragazzi e le ragazze che animano la trasmissione. Sul piano aziendale prosegue l'audit interno avviato dalla Rai dopo le polemiche delle ultime settimane e la diffusione di audio e retroscena legati al programma.

Secondo quanto ricostruito l'indagine sulle dinamiche interne starebbe facendo emergere ulteriori elementi, e una decisione sul futuro di Pierluigi Diaco e della trasmissione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La diretta di oggi e la registrazione per domani rappresentano quindi un passaggio chiave per capire come proseguirà il pomeriggio di Rai 2.