Pubblicazione: 26 novembre alle 10:00

Per dieci anni Selvaggia Lucarelli è stata una delle protagoniste più discusse del sabato sera di Rai 1, contribuendo con i suoi giudizi e i frequenti confronti con i concorrenti al successo di Ballando con le Stelle. Il suo passaggio a Mediaset ha rappresentato uno dei cambiamenti più significativi dell'attuale stagione televisiva, ma che cosa l'ha realmente convinta a lasciare il programma di Milly Carlucci? A distanza di diversi mesi dall'addio, Selvaggia Lucarelli ha raccontato sui social le ragioni della sua scelta, senza risparmiare una critica nei confronti della Rai.

Rispondendo alle domande dei follower attraverso le storie di Instagram, la giornalista ha ripercorso la propria esperienza nel dance show, riconoscendo quanto sia stata importante per la sua crescita professionale.ha sottolineato di aver contribuito al successo della trasmissione,del programma. Nel corso delle diverse edizioni, del resto, i suoi interventi hanno spesso alimentato discussionie anche durante la settimana, trasformando alcuni confronti con i concorrenti in veri e propri casi televisivi.

A pesare sulla sua decisione sarebbe stata soprattutto la mancanza di prospettive professionali all'interno dell'azienda di Viale Mazzini. Nonostante la popolarità conquistata attraverso Ballando con le Stelle, infatti, la giornalista sostiene di non aver ricevuto proposte che le permettessero di sperimentare altri ruoli televisivi. “In Rai non ho avuto nessuna opportunità oltre quello”, ha spiegato Lucarelli, facendo notare come altri personaggi transitati dal programma di Milly Carlucci, compresi alcuni concorrenti e ballerini, abbiano invece avuto la possibilità di intraprendere nuove esperienze professionali all'interno dell'azienda.

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

La giornalista ha quindi utilizzato una metafora legata proprio al mondo della danza per spiegare il paradosso della sua situazione, osservando come, in una trasmissione nella quale tutti sono chiamati a migliorarsi e a compiere passi in avanti, lei fosse rimasta professionalmente ferma allo stesso ruolo. Dalle sue dichiarazioni emerge dunque un'insoddisfazione che non sembra riguardare tanto l'esperienza maturata all'interno del dance show, quanto le possibilità di crescita al di fuori di esso.

Selvaggia Lucarelli, fonte: YouTube

sarebbe stato dettato dal desiderio di mettersi alla prova in contesti differenti, rinunciando alla sicurezza di un appuntamento televisivo consolidato per. Il passaggio a Mediaset le ha invece consentito di raccogliere una sfida completamente differente. Dopo essere diventata opinionista del, nella nuova edizione condotta da, Selvaggia Lucarelli si prepara infatti a debuttare alla conduzione dell'Isola dei Famosi insieme ad Alvin.

Se l'esperienza nel reality di Canale 5 le ha permesso di continuare a svolgere un ruolo per certi versi simile a quello ricoperto negli ultimi anni in Rai, la conduzione dell'Isola rappresenta un cambiamento ben più significativo. Lucarelli dovrà confrontarsi con responsabilità differenti, passando dal commento delle vicende dei concorrenti alla gestione del racconto televisivo. L'ingaggio, ufficializzato da Mediaset lo scorso giugno, rientra in un progetto di rinnovamento del reality show, che per la prima volta nella sua storia italiana proporrà un'edizione interamente registrata. Un cambiamento radicale rispetto alle precedenti stagioni, che permetterà di sperimentare una formula narrativa differente.

Rimane tuttavia da sciogliere il nodo della programmazione. Sebbene nelle scorse settimane fosse circolata l'ipotesi di un debutto il 4 dicembre, Pier Silvio Berlusconi non ha ancora confermato ufficialmente la data di messa in onda dell'Isola dei Famosi. Tra i nuovi impegni televisivi di Lucarelli figura inoltre la partecipazione alla seconda stagione di Too Hot to Handle Italia, il reality di Netflix nel quale vestirà i panni della finta conduttrice. Un'ulteriore esperienza che testimonia quanto il suo percorso professionale sia cambiato nel giro di pochi mesi dall'addio a Ballando con le Stelle, con Barbara d'Urso chiamata a prendere il suo posto. Dopo un decennio trascorso dietro il bancone della giuria, la giornalista sembra aver finalmente trovato quelle occasioni per sperimentare che, stando alle sue parole, erano mancate durante gli anni trascorsi in Rai.