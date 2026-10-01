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Barbara D'Urso prende il posto della Lucarelli a Ballando? La sua risposta è un esempio di stile

Barbara D'Urso entra nella giuria di Ballando con le Stelle. La sua risposta sul posto di Selvaggia Lucarelli: "Forse prendo quello di Canino". Tutti i dettagli.

di Andrea Palazzolo
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Barbara D'Urso è pronta a tornare in prima serata su Rai 1, e lo farà con una veste completamente inedita: quella di giurata di Ballando con le Stelle. Alla vigilia del debutto, la conduttrice ha deciso di mettere ordine nel caos mediatico che ha accompagnato il suo ingresso nel programma di Milly Carlucci, raccontando al Corriere della Sera la sua versione dei fatti e lasciandosi andare a una risposta piuttosto particolare quando il discorso è scivolato sul posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli.

"Non c'è mai stata nessuna trattativa", ha dichiarato senza mezzi termini. "Tutto quello che è stato detto, scritto da giugno a oggi, tutte le voci, le indiscrezioni, le presunte notizie, ecco, non c'era niente di vero". La conduttrice ha voluto sottolineare come la sua partecipazione al dance show non sia stata il frutto di un braccio di ferro contrattuale, ma di un accordo nato in maniera quasi spontanea. Il primo contatto con Milly Carlucci risale all'estate, poi la chiamata definitiva, quella che ha trasformato un'idea in realtà, è arrivata soltanto tra il 17 e il 18 settembre, quando le è stata comunicata l'offerta economica prevista dal programma. "Io ho detto immediatamente sì. Non ho fatto nessuna richiesta".

Ma è stato un passaggio dell'intervista a catturare l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Quando il giornalista le ha chiesto cosa provasse nell'occupare il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli, Barbara ha risposto con una frase che ha il sapore di una stoccata elegante, o forse di una semplice volontà di non alimentare polemiche: "Vado in giuria perché mi ha chiamata Milly, forse occupo il posto di Fabio Canino, chi lo sa. Non vorrei aggiungere altro". Una risposta apparentemente neutra, ma che evita volutamente di accettare l'idea della sostituzione diretta con la giornalista, lasciando così il paragone sullo sfondo senza trasformarlo in una rivalità esplicita.

Selvaggia Lucarelli, fonte: YouTube

È una mossa comunicativa che Barbara conosce bene, dopo anni di televisione e di gestione mediatica della propria immagine. Non negare, non confermare, non alimentare. Semplicemente spostare il focus altrove, in questo caso su Fabio Canino, altro volto storico della giuria che nelle ultime settimane è stato al centro di speculazioni sul suo futuro nel programma. La domanda resta aperta: si tratta davvero di un modo per abbassare i toni, oppure c'è una frecciata sottile indirizzata a chi, per settimane, ha costruito un confronto diretto tra lei e Selvaggia Lucarelli.

Quanto al suo stile da giudice, la conduttrice ha già le idee chiare. "Di certo però sarò imparziale e non seguirò simpatie o antipatie. Sarò equa", ha dichiarato. Una promessa che assume un peso particolare considerando il suo passato televisivo, fatto di battaglie dialettiche, difese appassionate e qualche accusa di faziosità. Sarà interessante vedere come Barbara interpreterà il ruolo di giudice in un contesto dove la polemica è spesso parte dello spettacolo, ma dove l'eccesso può trasformarsi rapidamente in un boomerang.

Dopo l'approdo della conduttrice anche su YouTube, il primo appuntamento ufficiale è quello con Ballando con le Stelle. E Barbara D'Urso ammette di arrivarci con due sentimenti precisi: "Molto emozionata e determinata". Due aggettivi che raccontano forse più di tante interviste la condizione di una donna che, dopo anni di dominio televisivo e un brusco stop, si trova a ripartire da un ruolo diverso.

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