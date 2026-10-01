Barbara D'Urso prende il posto della Lucarelli a Ballando? La sua risposta è un esempio di stile
Barbara D'Urso entra nella giuria di Ballando con le Stelle. La sua risposta sul posto di Selvaggia Lucarelli: "Forse prendo quello di Canino". Tutti i dettagli.
Barbara D'Urso è pronta a tornare in prima serata su Rai 1, e lo farà con una veste completamente inedita: quella di giurata di Ballando con le Stelle. Alla vigilia del debutto, la conduttrice ha deciso di mettere ordine nel caos mediatico che ha accompagnato il suo ingresso nel programma di Milly Carlucci, raccontando al Corriere della Sera la sua versione dei fatti e lasciandosi andare a una risposta piuttosto particolare quando il discorso è scivolato sul posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli.
Ma è stato un passaggio dell'intervista a catturare l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Quando il giornalista le ha chiesto cosa provasse nell'occupare il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli, Barbara ha risposto con una frase che ha il sapore di una stoccata elegante, o forse di una semplice volontà di non alimentare polemiche: "Vado in giuria perché mi ha chiamata Milly, forse occupo il posto di Fabio Canino, chi lo sa. Non vorrei aggiungere altro". Una risposta apparentemente neutra, ma che evita volutamente di accettare l'idea della sostituzione diretta con la giornalista, lasciando così il paragone sullo sfondo senza trasformarlo in una rivalità esplicita.
È una mossa comunicativa che Barbara conosce bene, dopo anni di televisione e di gestione mediatica della propria immagine. Non negare, non confermare, non alimentare. Semplicemente spostare il focus altrove, in questo caso su Fabio Canino, altro volto storico della giuria che nelle ultime settimane è stato al centro di speculazioni sul suo futuro nel programma. La domanda resta aperta: si tratta davvero di un modo per abbassare i toni, oppure c'è una frecciata sottile indirizzata a chi, per settimane, ha costruito un confronto diretto tra lei e Selvaggia Lucarelli.
Dopo l'approdo della conduttrice anche su YouTube, il primo appuntamento ufficiale è quello con Ballando con le Stelle. E Barbara D'Urso ammette di arrivarci con due sentimenti precisi: "Molto emozionata e determinata". Due aggettivi che raccontano forse più di tante interviste la condizione di una donna che, dopo anni di dominio televisivo e un brusco stop, si trova a ripartire da un ruolo diverso.