Barbara D'Urso prende il posto della Lucarelli a Ballando? La sua risposta è un esempio di stile

Pubblicazione: 01 ottobre alle 11:42

Barbara D'Urso è pronta a tornare in prima serata su Rai 1, e lo farà con una veste completamente inedita: quella di giurata di Ballando con le Stelle. Alla vigilia del debutto, la conduttrice ha deciso di mettere ordine nel caos mediatico che ha accompagnato il suo ingresso nel programma di Milly Carlucci, raccontando al Corriere della Sera la sua versione dei fatti e lasciandosi andare a una risposta piuttosto particolare quando il discorso è scivolato sul posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli.





Selvaggia Lucarelli, fonte: YouTube

"Non c'è mai stata nessuna trattativa",senza mezzi termini. "Tutto quello che è stato detto, scritto da giugno a oggi, tutte le voci, le indiscrezioni, le presunte notizie, ecco, non c'era niente di vero". La conduttrice ha voluto sottolineare come, ma di un accordo nato in maniera quasi spontanea., quella che ha trasformato un'idea in realtà, è arrivata soltanto tra il 17 e il 18 settembre, quando le è stata comunicata l'offerta economica prevista dal programma. "Io ho detto immediatamente sì. Non ho fatto nessuna richiesta".Ma è statoe addetti ai lavori. Quando il giornalista le ha chiesto, Barbara ha risposto con una frase che ha il sapore di, o forse di una semplice volontà di: "Vado in giuria perché mi ha chiamata Milly, forse occupo il posto di Fabio Canino, chi lo sa. Non vorrei aggiungere altro". Una risposta apparentemente neutra, ma checon la giornalista, lasciando così il paragone sullo sfondo

È una mossa comunicativa che Barbara conosce bene, dopo anni di televisione e di gestione mediatica della propria immagine. Non negare, non confermare, non alimentare. Semplicemente spostare il focus altrove, in questo caso su Fabio Canino, altro volto storico della giuria che nelle ultime settimane è stato al centro di speculazioni sul suo futuro nel programma. La domanda resta aperta: si tratta davvero di un modo per abbassare i toni, oppure c'è una frecciata sottile indirizzata a chi, per settimane, ha costruito un confronto diretto tra lei e Selvaggia Lucarelli.



