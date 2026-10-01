Rai omaggia Pippo Baudo, dopo Raffaella Carrà il commovente tributo al maestro

Pubblicazione: 01 ottobre alle 12:30

Uno dei nuovi studi in fase di realizzazione nel centro di produzione Rai di Saxa Rubra sarà intitolato a Pippo Baudo, una delle figure più iconiche della televisione italiana. La notizia è emersa attraverso i social network grazie alla diffusione di una fotografia che ritrae i lavori in corso all'interno del polo televisivo romano, dove campeggia la nuova targa dedicata al conduttore siciliano.





Stamattina si è tenuta la cerimonia di intitolazione del nuovo studio Rai a Pippo Baudo, presso il centro di produzione di Saxa Rubra, alla presenza dell’AD Rossi.

Ospiterà #BallandoConLeStelle dal 3 ottobre.



Un omaggio al volto simbolo del Servizio Pubblico#PippoBaudo #Rai pic.twitter.com/18PnpdFEdV — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 1, 2026

Si tratta del, il popolare dance showla cui nuova edizioneprossimo. Una novità che segna una svolta significativa per il centro di Saxa Rubra, storicamente destinato all'informazione della Rai fin dalla sua costruzione negli anni Novanta in occasione dei Mondiali di calcio.già intrapreso dal servizio pubblico negli ultimi anni.di Via Teuladae il, costruendo così un pantheon dedicato ai volti che hanno plasmato l'identità televisiva del Paese.

La scelta di dedicare uno studio al conduttore nato a Militello in Val di Catania riconosce il ruolo centrale che Baudo ha avuto nella costruzione dell'immaginario collettivo italiano. Decenni di carriera tra Festival di Sanremo, grandi varietà e programmi che hanno fatto la storia della TV hanno reso Baudo un punto di riferimento intergenerazionale, capace di attraversare le epoche mantenendo intatto il suo status di maestro dello spettacolo.





Omaggio Rai a Pippo Baudo dopo il caso del Teatro delle Vittorie: il suo nome allo studio di Ballando con le Stelle https://t.co/rlkaLt4Avs



Grazie @AndreaParre87 e ovviamente a @fanpage https://t.co/p7swy83suf — LALLERO (@see_lallero) October 1, 2026

, dove sono emerse anche altre proposte per preservare la memoria dei grandi volti della televisione pubblica., figura che ha un legame particolare proprio con Baudo.

Fu infatti Rispoli, durante un'incursione in Sicilia per il programma radiofonico Radiosquadre, a scoprire e valorizzare l'esordiente conduttore siciliano. Rispoli fece da vero e proprio padrino artistico al giovane Baudo, aprendogli le porte della carriera radiotelevisiva nazionale e contribuendo in modo determinante al suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Un rapporto che testimonia come la storia della televisione italiana sia fatta di talenti che si riconoscono e si supportano, costruendo ponti tra generazioni.



La decisione di portare uno show di intrattenimento come Ballando con le stelle che partirà fra pochi giorni con Barbara D'Urso tra le giurate, dentro Saxa Rubra rappresenta anche una scelta strategica di riqualificazione degli spazi produttivi, dimostrando come il servizio pubblico stia cercando di ottimizzare le proprie strutture per rispondere alle nuove esigenze della produzione televisiva contemporanea.