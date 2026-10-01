Reazione a Catena, Le Pappardelle: boom social e raduno sold out dopo il record di vittorie

Pubblicazione: 01 ottobre alle 09:56

L'avventura televisiva si è conclusa dopo ben quarantotto puntate da protagoniste assolute, ma l'affetto del pubblico per le Pappardelle è destinato a durare. Il trio di campionesse di Reazione a Catena, composto da Carolina Mischi, Francesca Garbini e Maria Giulia Bardi, continua a far parlare di sé anche a telecamere spente, confermandosi uno dei fenomeni mediatici più amati dell'ultima stagione del game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Tra agosto e settembre, le tre ragazze fiorentine dell'Isolotto hanno tenuto incollati al teleschermo milioni di telespettatori, macinando vittorie su vittorie e conquistando. Un percorso straordinario che le ha consacrate nell'albo d'oro del programma, non solo per la bravura e l'intesa dimostrata alla catena vincente, ma anche per la simpatia e la freschezza con cui hanno affrontato ogni sfida.

Ora, archiviata la fase dei giochi in studio, per Le Pappardelle si apre una nuova era all'insegna del digital e del contatto diretto con i fan. Le ex campionesse hanno infatti aperto un profilo Instagram ufficiale che in pochissimo tempo ha superato quota 12mila follower. Sulla pagina social, le ragazze hanno voluto condividere messaggi di profonda gratitudine verso la grande famiglia di Rai 1: dalle maestranze agli autori, passando per i truccatori, la sicurezza e il community manager Nicolas, fino a dedicare un pensiero speciale a tutte le squadre avversarie incontrate nel corso della loro lunghissima maratona televisiva.

Ma il vero termometro del loro successo è l'entusiasmo della gente comune, a partire proprio dal loro quartiere d'origine. È già sold out, infatti, il raduno dei fan in programma per sabato 17 ottobre in piazza dell'Isolotto a Firenze. Un evento imperdibile per celebrare le beniamine locali, con la promessa di brindare insieme nei bar della zona anche per chi non è riuscito a prenotare un posto in prima fila.