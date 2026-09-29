Reazione a Catena, le Pappardelle potrebbero tornare: l’annuncio riaccende le speranze

Pubblicazione: 29 settembre alle 11:15

Reazione a Catena potrebbe presto riportare in studio alcune delle protagoniste più amate di questa stagione. Dopo l’addio delle Pappardelle, il trio fiorentino che aveva dominato il programma per ben 48 puntate, è arrivata infatti l’ipotesi di una loro partecipazione a una puntata speciale. L’annuncio riguarda l’ultima puntata della stagione, che dovrebbe mettere di fronte le due squadre capaci di distinguersi maggiormente per numero di vittorie. Al momento non c’è però una conferma ufficiale della presenza delle tre ragazze, motivo per cui il loro ritorno resta un’ipotesi. Nel frattempo, il pubblico continua a seguire con attenzione le nuove campionesse Mercoledì Sera.

«Oggi sui social media ognuno si sente in diritto di dire qualunque cosa, senza comprendere che anche il mondo digitale fa parte della realtà». Il professor Scaglioni commenta la notizia sulle “Pappardelle”, le ex campionesse di Reazione a Catena vittime di insulti sessisti. #LVB pic.twitter.com/uvvZlgr9hv — La Volta Buona (@voltabuonarai) September 24, 2026

Le Pappardellesono state tra le protagoniste più riconoscibili dell’edizione. Le tre ragazze fiorentine erano riuscite a rimanere imbattute per 48 puntate, costruendo un percorso particolarmente lungo all’interno del quiz condotto da Pino Insegno., alimentando anche numerosi commenti da parte degli spettatori. Proprio questo scenario ha contribuito a riportare l’attenzione sulle tre ex campionesse.

Il loro percorso, inoltre, non si era concluso senza discussioni. Durante la permanenza nel programma, le Pappardelle erano state al centro di commenti e accuse sui social da parte di alcuni utenti che mettevano in dubbio il loro percorso. Le concorrenti avevano risposto annunciando l’intenzione di intervenire contro gli attacchi ritenuti più gravi, sottolineando come dietro lo schermo ci fossero persone reali esposte a commenti spesso molto pesanti. Dopo l’uscita dal programma, quindi, il loro nome ha continuato a circolare anche lontano dalle puntate.

A riaccendere concretamente le speranze del pubblico è stato però l’annuncio relativo alla puntata speciale prevista per la conclusione della stagione. Secondo quanto comunicato sui social del programma, l’appuntamento dovrebbe coinvolgere le due squadre che più si sono distinte per il numero di vittorie ottenute nel corso dell’edizione. Non è stato indicato ufficialmente che saranno proprio le Pappardelle a partecipare, ma il loro lungo record le rende una delle squadre naturalmente associate a questo tipo di sfida. Per questo motivo, l’eventuale ritorno delle tre ragazze è diventato uno degli argomenti più discussi tra gli spettatori.