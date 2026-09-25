Quanto hanno vinto le Pappardelle a Reazione a Catena? Ora svelano anche cosa vogliono fare con i soldi

Pubblicazione: 25 settembre alle 08:00

Per quasi due mesi sono diventate una presenza fissa nel preserale di Rai 1, tanto che persino Pino Insegno aveva iniziato a scherzare definendole parte dell'arredamento. Ora che l'avventura delle Pappardelle a Reazione a Catena è arrivata davvero alla fine, però, resta una domanda tutt'altro che secondaria: quanto hanno vinto Carolina, Francesca e Maria Giulia e soprattutto cosa faranno con tutti quei soldi?

Il percorso delle tre amiche fiorentine si è concluso, quandosono state sconfitte dalle Nonno Rock proprio all'Intesa Vincente, il gioco che per settimane era diventato uno dei loro punti di forza. Le sfidanti hanno trovato dieci parole contro le otto delle campionesse, mettendo fine a una delle cavalcate più lunghe nella storia del programma.

Carolina Mischi, Francesca Garbin e Maria Giulia Bardi hanno lasciato lo studio tra gli applausi del pubblico, ma certamente non a mani vuote. Nel corso della loro permanenza a Reazione a Catena, infatti, le Pappardelle hanno accumulato un montepremi complessivo superiore ai 260mila euro in gettoni d'oro, conquistando anche il secondo posto tra le squadre con le vincite più alte nella storia recente del programma.

Le Pappardelle, fonte: Rai

Una cifra impressionante soprattutto pensando a come era cominciato tutto. Le tre erano diventate campionesse il 3 agosto e, nella loro prima serata, avevano portato a casa appena 235 euro grazie alla parola “Collana”. Da quel momento la situazione è cambiata rapidamente: vittoria dopo vittoria, il montepremi è cresciuto fino a superare quota 200mila euro, con una singola serata da 50.500 euro conquistata il 29 agosto grazie alla soluzione “Reso”.

Ma cosa faranno adesso con la vincita? Le tre ragazze non sembrano avere intenzione di. Carolina, Francesca e Maria Giulia vivono all'Isolotto, quartiere di Firenze nel quale sono cresciute e dove continuano a dedicarsi al volontariato e al teatro. Ed è proprio da lì che potrebbe partire uno dei loro primi progetti dopo Reazione a Catena. Le Pappardelle hanno infatti raccontato di voler organizzare u, insieme al parroco e al presidente del quartiere, per ringraziare tutte le persone che le hanno sostenute durante la loro lunghissima permanenza in televisione.

E il menù, naturalmente, sembra quasi obbligato: pappardelle cucinate proprio da loro. Ma c'è anche un'altra idea decisamente più particolare. Parlando dei possibili progetti per il futuro, le tre hanno infatti scherzato sulla possibilità di investire parte della vincita in una catena di sughi pensati proprio per le pappardelle, trasformando così il nome con cui sono diventate famose in televisione in qualcosa di molto più concreto. Ciascuna potrebbe poi utilizzare la propria parte del premio per esigenze e progetti personali.

Ma prima di fare i conti c'è una precisazione importante. Il montepremi annunciato durante il programma non corrisponde necessariamente alla cifra che le tre concorrenti riceveranno materialmente sul conto. Le vincite di Reazione a Catena vengono infatti assegnate in gettoni d'oro e il valore finale può risentire del meccanismo di liquidazione e della tassazione. Alcune simulazioni pubblicate nelle scorse settimane hanno provato a stimare quanto potrebbe rimanere effettivamente alle concorrenti, ma non esiste al momento un dato ufficiale sull'importo netto che verrà incassato dalle tre.

Il risultato televisivo, invece, è ormai definitivo.in una delle storie più sorprendenti dell'edizione. Carolina, Francesca e Maria Giulia, infatti, avevano già partecipato a, quando si chiamavano Le Frangette e furono eliminate alla prima puntata senza mai diventare campionesse. Proprio per questo il regolamento ha permesso loro di presentarsi nuovamente ai casting. Tre anni dopo sono tornate con un nuovo nome e. Per allenarsi avevano riguardato vecchie puntate sue, con l'aiuto degli amici del teatro parrocchiale, avevano persino organizzato finte puntate di Reazione a Catena, complete di conduttore e squadra avversaria.

Questa volta il risultato è stato decisamente diverso: quasi due mesi davanti alle telecamere, 48 puntate e oltre 260mila euro conquistati, prima che la loro lunghissima corsa venisse interrotta dalle Nonno Rock, la squadra che le ha battute all'Intesa Vincente e ha preso il loro posto come nuova campionessa di Reazione a Catena. E se davvero una parte di quei soldi dovesse trasformarsi in una linea di sughi per pappardelle, il nome scelto quasi per gioco per tornare nel programma potrebbe finire per accompagnarle anche molto lontano dagli studi di Rai 1.