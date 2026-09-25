Quanto hanno vinto le Pappardelle a Reazione a Catena? Ora svelano anche cosa vogliono fare con i soldi
Le Pappardelle hanno lasciato Reazione a Catena dopo 48 puntate e oltre 260mila euro vinti: ora svelano il particolare progetto per la vincita.
Per quasi due mesi sono diventate una presenza fissa nel preserale di Rai 1, tanto che persino Pino Insegno aveva iniziato a scherzare definendole parte dell'arredamento. Ora che l'avventura delle Pappardelle a Reazione a Catena è arrivata davvero alla fine, però, resta una domanda tutt'altro che secondaria: quanto hanno vinto Carolina, Francesca e Maria Giulia e soprattutto cosa faranno con tutti quei soldi?
Carolina Mischi, Francesca Garbin e Maria Giulia Bardi hanno lasciato lo studio tra gli applausi del pubblico, ma certamente non a mani vuote. Nel corso della loro permanenza a Reazione a Catena, infatti, le Pappardelle hanno accumulato un montepremi complessivo superiore ai 260mila euro in gettoni d'oro, conquistando anche il secondo posto tra le squadre con le vincite più alte nella storia recente del programma.
Una cifra impressionante soprattutto pensando a come era cominciato tutto. Le tre erano diventate campionesse il 3 agosto e, nella loro prima serata, avevano portato a casa appena 235 euro grazie alla parola “Collana”. Da quel momento la situazione è cambiata rapidamente: vittoria dopo vittoria, il montepremi è cresciuto fino a superare quota 200mila euro, con una singola serata da 50.500 euro conquistata il 29 agosto grazie alla soluzione “Reso”.
E il menù, naturalmente, sembra quasi obbligato: pappardelle cucinate proprio da loro. Ma c'è anche un'altra idea decisamente più particolare. Parlando dei possibili progetti per il futuro, le tre hanno infatti scherzato sulla possibilità di investire parte della vincita in una catena di sughi pensati proprio per le pappardelle, trasformando così il nome con cui sono diventate famose in televisione in qualcosa di molto più concreto. Ciascuna potrebbe poi utilizzare la propria parte del premio per esigenze e progetti personali.
Ma prima di fare i conti c'è una precisazione importante. Il montepremi annunciato durante il programma non corrisponde necessariamente alla cifra che le tre concorrenti riceveranno materialmente sul conto. Le vincite di Reazione a Catena vengono infatti assegnate in gettoni d'oro e il valore finale può risentire del meccanismo di liquidazione e della tassazione. Alcune simulazioni pubblicate nelle scorse settimane hanno provato a stimare quanto potrebbe rimanere effettivamente alle concorrenti, ma non esiste al momento un dato ufficiale sull'importo netto che verrà incassato dalle tre.
Questa volta il risultato è stato decisamente diverso: quasi due mesi davanti alle telecamere, 48 puntate e oltre 260mila euro conquistati, prima che la loro lunghissima corsa venisse interrotta dalle Nonno Rock, la squadra che le ha battute all'Intesa Vincente e ha preso il loro posto come nuova campionessa di Reazione a Catena. E se davvero una parte di quei soldi dovesse trasformarsi in una linea di sughi per pappardelle, il nome scelto quasi per gioco per tornare nel programma potrebbe finire per accompagnarle anche molto lontano dagli studi di Rai 1.