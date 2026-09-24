Chi sono le Nonno Rock? Le nuove campionesse di Reazione a Catena che hanno battuto le Pappardelle

Pubblicazione: 24 settembre alle 08:30

Dopo 48 puntate consecutive, quasi due mesi di permanenza e un percorso che le aveva trasformate nei volti simbolo dell'edizione, il regno delle Pappardelle a Reazione a Catena è finito. A interrompere la loro corsa sono state tre ragazze pugliesi con un nome che ha immediatamente incuriosito il pubblico: le Nonno Rock. Ma chi sono le nuove campionesse del programma di Rai 1 e perché hanno scelto di chiamarsi proprio così?

Dietro il nome della squadra ci sono. Le prime due sono sorelle gemelle, mentre Martina è loro cugina. Tutte e tre arrivano da Gravina in Puglia, in provincia di Bari, sono studentesse universitarie e prima di intraprendere i rispettivi percorsi accademici hanno frequentato il Liceo Tarantino della loro città. Anche il curioso nome scelto per presentarsi davanti anasce dalla famiglia.hanno infatti voluto rendere omaggio al loro nonno, al quale sono particolarmente legate. Secondo quanto riportato da, il suo nome è: da qui il gioco di parole che ha dato vita alle Nonno Rock.

Il loro ingresso a Reazione a Catena non è passato inosservato soprattutto per l'avversario che si sono trovate davanti. Nella puntata del 20 settembre 2026, infatti, Lidia, Arianna e Martina hanno affrontato proprio le Pappardelle, ovvero Carolina, Maria Giulia e Francesca, che fino a quel momento avevano difeso il titolo per ben 48 puntate. La sfida decisiva è arrivata all'Intesa Vincente, uno dei giochi nei quali le campionesse uscenti avevano costruito buona parte del loro lunghissimo percorso.

Questa volta, però, le Nonno Rock sono riuscite ad avere la meglio, trovando dieci parole e conquistando il diritto di affrontare l'Ultima Catena. Il loro primo montepremi è stato piuttosto contenuto, circa 800 euro, ma quella sera il risultato più importante era evidentemente un altro: aver messo fine al regno della squadra che aveva dominato l'estate di Rai 1. E soprattutto non si è trattato di una vittoria isolata. Le Nonno Rock hanno infatti continuato a difendere il titolo nelle puntate successive, dimostrando una particolare efficacia proprio nel gioco conclusivo.

Ile, cosa ancora più significativa, per la terza volta sono riuscite a individuare la parola dell'Ultima Catena. In quella puntata hanno battuto glie portato a casa altri, facendo salire il montepremi complessivo delle prime tre serate a. La loro avventura, peraltro, non si è fermata lì. Nella puntata delsono riuscite nuovamente a conservare il titolo, anche se il percorso è stato meno lineare rispetto alle serate precedenti.

Il confronto con chi le ha precedute è diventato inevitabile anche sui social, visto che dopo quasi cinquanta puntate, le Pappardelle avevano costruito un rapporto molto forte con una parte del pubblico e l'arrivo delle nuove campionesse ha diviso gli spettatori: c'è chi si è già affezionato alle tre pugliesi e chi continua invece a sentire la mancanza di Carolina, Maria Giulia e Francesca.

A Reazione a Catena le Pappardelle, fonte: YouTube

Qualcuno è arrivato persino a definire le Nonno Rock “le Pappardelle 2”, proprio per la rapidità con cui hanno iniziato ad accumulare vittorie e risolvere l'Ultima Catena. Il paragone, naturalmente, è ancora prematuro, poiché le Pappardelle hanno lasciato Reazione a Catena dopo un percorso di 48 puntate e con vincite complessive superiori ai 266mila euro, numeri che le Nonno Rock hanno appena iniziato a inseguire.