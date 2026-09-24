Chi sono le Nonno Rock? Le nuove campionesse di Reazione a Catena che hanno battuto le Pappardelle
Chi sono le Nonno Rock? Lidia, Arianna e Martina arrivano da Gravina in Puglia e hanno interrotto il lungo regno delle Pappardelle a Reazione a Catena.
Dopo 48 puntate consecutive, quasi due mesi di permanenza e un percorso che le aveva trasformate nei volti simbolo dell'edizione, il regno delle Pappardelle a Reazione a Catena è finito. A interrompere la loro corsa sono state tre ragazze pugliesi con un nome che ha immediatamente incuriosito il pubblico: le Nonno Rock. Ma chi sono le nuove campionesse del programma di Rai 1 e perché hanno scelto di chiamarsi proprio così?
Il loro ingresso a Reazione a Catena non è passato inosservato soprattutto per l'avversario che si sono trovate davanti. Nella puntata del 20 settembre 2026, infatti, Lidia, Arianna e Martina hanno affrontato proprio le Pappardelle, ovvero Carolina, Maria Giulia e Francesca, che fino a quel momento avevano difeso il titolo per ben 48 puntate. La sfida decisiva è arrivata all'Intesa Vincente, uno dei giochi nei quali le campionesse uscenti avevano costruito buona parte del loro lunghissimo percorso.
Questa volta, però, le Nonno Rock sono riuscite ad avere la meglio, trovando dieci parole e conquistando il diritto di affrontare l'Ultima Catena. Il loro primo montepremi è stato piuttosto contenuto, circa 800 euro, ma quella sera il risultato più importante era evidentemente un altro: aver messo fine al regno della squadra che aveva dominato l'estate di Rai 1. E soprattutto non si è trattato di una vittoria isolata. Le Nonno Rock hanno infatti continuato a difendere il titolo nelle puntate successive, dimostrando una particolare efficacia proprio nel gioco conclusivo.
Il confronto con chi le ha precedute è diventato inevitabile anche sui social, visto che dopo quasi cinquanta puntate, le Pappardelle avevano costruito un rapporto molto forte con una parte del pubblico e l'arrivo delle nuove campionesse ha diviso gli spettatori: c'è chi si è già affezionato alle tre pugliesi e chi continua invece a sentire la mancanza di Carolina, Maria Giulia e Francesca.
Qualcuno è arrivato persino a definire le Nonno Rock “le Pappardelle 2”, proprio per la rapidità con cui hanno iniziato ad accumulare vittorie e risolvere l'Ultima Catena. Il paragone, naturalmente, è ancora prematuro, poiché le Pappardelle hanno lasciato Reazione a Catena dopo un percorso di 48 puntate e con vincite complessive superiori ai 266mila euro, numeri che le Nonno Rock hanno appena iniziato a inseguire.