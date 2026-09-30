"Ci vediamo sabato": Barbara D'Urso apre un canale YouTube e conferma Ballando con le stelle

Pubblicazione: 30 settembre alle 15:55

Barbara D'Urso ha deciso di rompere il silenzio. Dopo mesi di indiscrezioni, rumors e quella che lei stessa definisce una valanga di fake news, la conduttrice ha scelto di aprire un suo canale YouTube e parlare apertamente del suo prossimo progetto. Il primo annuncio, però, è arrivato attraverso un video pubblicato su TikTok e condiviso nelle sue storie Instagram: "Due notizie importantissime, due buste shock". E sì, una di queste riguarda proprio Ballando con le stelle, il dancing show di Rai 1 che da luglio tiene banco nelle cronache televisive italiane, alimentando speculazioni sulla sua possibile partecipazione.





Poco prima delle 14 del 30 settembre,, mantenendo la promessa fatta ai suoi fan.nella strategia comunicativa della conduttrice. "Questo è il mio canale YouTube ufficiale, dove potremo incontrarci, dove potrò intervistarvi, intervistare, anche intervistarmi, dove possiamo raccontarci, raccontarmi, raccontarvi".Insieme al canale,che partirà nei prossimi giorni. Il programma sarà dedicato alle storie inviate direttamente dal pubblico, quelle vicende che quando le ascolti ti fanno dire: "Davvero? Ti è successo questo? Ma è incredibile". Un ritorno, in forma diversa, a quella dimensione di racconto popolare e di contatto diretto con le persone che ha sempre caratterizzato il suo percorso televisivo.

Ma il vero colpo di scena è arrivato quando la conduttrice ha affrontato il tema Ballando con le stelle. "Da luglio, agosto, anche settembre sono state dette tantissime cose. Molte, moltissime di queste cose non erano vere. Sono uscite tante fake news", ha dichiarato visibilmente emozionata. La verità, secondo il racconto di Barbara D'Urso, è ben diversa. A fine giugno ha iniziato a sentire Giancarlo De Andreis, capo autore di Ballando con le stelle, insieme a Milly Carlucci e all'autrice storica Danila. "Loro, molto caninamente e molto persuasivi, come Milly e Giancarlo sanno fare, hanno cercato di convincermi a fare questo altro passo. Da Ballerina per una notte a ballerina effettiva, fino a membro della giuria", ha spiegato.





"Ci sarò con il cachet che mi è stato offerto dalla Rai, ci sarò senza albergo di lusso che non ho mai chiesto. Andrò nel solito albergo dove sono sempre andata. Non ho chiesto niente di tutto quello che è stato scritto. Io posso sapere la verità e nessuno potrà mai smentirla. Ci vediamo sabato in diretta, perché io la mia parola d'onore la mantengo. L'ho data a Milly, Giancarlo, Danila. Voi non lo sapevate, ma l'ho data anche a voi, segretamente. Ci vediamo sabato, col cuore". - Barbara D'Urso

La conduttrice ha voluto chiarire un punto fondamentale:. "Ho accettato a luglio, ho garantito la mia presenza come giurata, anche in maniera molto entusiasta", ha precisato. Tutto questo ancora prima di conoscere le condizioni economiche, smentendo categoricamente le voci su presunte richieste esorbitanti.. "Mi chiama questo signore gentilissimo, educatissimo, una persona perbene, mi dice che tra due settimane inizia Ballando. 'Questo è quello che le offriamo per fare la giurata', e io ho detto sì".

Barbara D'Urso sarà quindi nella giuria di Ballando con le stelle 2026, mettendo fine a settimane di speculazioni. Una presenza che si preannuncia significativa, considerando il suo rapporto storico con la televisione italiana e la capacità di catalizzare l'attenzione del pubblico. Nel frattempo, il suo canale YouTube rappresenta una scommessa interessante. Barbara D'Urso sceglie di presidiare un territorio nuovo, dove le regole sono diverse e il contatto con il pubblico può essere più diretto e personale. Uno spazio dove poter raccontare storie, rispondere, dialogare, senza la mediazione di palinsesti e direzioni editoriali.