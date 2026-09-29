Svolta a Ballando con le Stelle: fumata bianca e accordo trovato per Barbara d'Urso in giuria

Pubblicazione: 29 settembre alle 15:24

Colpo di scena destinato a cambiare gli equilibri del palinsesto televisivo autunnale. Dopo mesi di indiscrezioni, trattative serrate e rumor di ogni tipo, la trattativa che vedeva protagonista una delle conduttrici più amate e discusse del piccolo schermo è arrivata a una svolta epocale. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia, Barbara d'Urso sarebbe a un passo dall'approdare ufficialmente nel fortunato show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Barbara D'Urso a Ballando con le stelle-foto Raiplay

Le voci che la volevano vicina al cast del programma cult di Rai1 si rincorrevano già da tempo, ma nelle ultime ore si è registrata la tanto attesa fumata bianca. Superati persino gli ultimi ostacoli legati al budget e ai dettagli economici, la conduttricepronta a mettersi in gioco in una veste del tutto inedita e a catturare l'attenzione del pubblico e dei social network.

Stando ai retroscena svelati sul web, Barbara d'Urso andrebbe a occupare una sedia particolarmente ambita e scottante all'interno della giuria dello show, prendendo di fatto il posto di Selvaggia Lucarelli. Dopo un percorso iniziale caratterizzato da qualche dubbio e da nodi contrattuali da sciogliere, la trattativa si è sbloccata definitivamente, dimostrando la grande determinazione di Milly Carlucci nel voler arricchire la trasmissione con un nome di primissimo piano.

L'attesa per i telespettatori sta per volgere al termine. L'annuncio ufficiale e la presentazione di tutti i dettagli relativi a questo clamoroso ingresso televisivo sono attesi nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, in programma giovedì. Con l'esordio della nuova edizione ormai alle porte, l'arrivo della d'Urso in giuria promette scintille, dinamiche imperdibili e un traino di ascolti eccezionale per il sabato sera di Rai1. Non resta che sintonizzarsi per scoprire come la conduttrice commenterà le esibizioni dei concorrenti in gara.