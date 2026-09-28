Su Rai 1 il prezzo della benzina scende proprio durante la diretta: l’inviato non crede ai suoi occhi

Pubblicazione: 28 settembre alle 18:21

Una diretta televisiva può trasformare anche il tabellone di un distributore di benzina in qualcosa da seguire fino all'ultimo secondo. È quanto accaduto questa mattina su Rai 1, quando le telecamere di 1Mattina News si sono collegate con una stazione di servizio Enilive di Milano proprio mentre entravano in vigore i nuovi prezzi massimi decisi dalla compagnia. A raccontare quanto stava accadendo sul posto era l'inviato Alessandro Banchero, mentre in studio seguivano il collegamento Tiberio Timperi e Maria Soave.

L'obiettivo era mostrare concretamente ai telespettatori gli effetti del price cap annunciato da Eni per la propria rete Enilive. Ed è qui che. Mentresi trovava davanti al distributore, il prezzo del diesel è sceso sul tabellone fino a. Poco dopo è toccato anche alla benzina,. Il cambiamento è avvenuto quindi praticamente in tempo reale davanti alle telecamere di Rai 1, trasformando l'entrata in vigore della misura in un piccolo momento televisivo.

La scena ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei conduttori, con l'inviato che ha continuato a seguire il tabellone in attesa che venissero aggiornate tutte le cifre, mostrando così direttamente al pubblico cosa stesse accadendo alla stazione di servizio. Dietro il momento curioso visto in televisione c'è naturalmente una questione molto più concreta per gli automobilisti. Eni ha stabilito un tetto massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il gasolio nella rete Enilive, per i rifornimenti effettuati in modalità self service.

Prezzo della #benzina in calo! E il #tg1 ce ne dà conto con la giusta enfasi. Ben 1 MILLESIMO DI EURO IN MENO rispetto a ieri!

Calo "lieve"! E niente male anche il #diesel che addiritura non aumenta! #carburanti #accise pic.twitter.com/KuPJWzyN6H — Jonathan (@7jon7) September 23, 2026

Il price cap è partito proprio oggi, 28 settembre, ed è previsto inizialmente per 30 giorni. Eni ha spiegato che potrà essere esteso fino alla fine dell'anno a seconda dell'andamento del mercato e delle condizioni degli approvvigionamenti. La misura arriva dopo settimane particolarmente pesanti sul fronte dei carburanti ed il 21 settembre, secondo i dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete stradale nazionale aveva raggiunto una media di 2,155 euro al litro, mentre il gasolio era arrivato a 2,335 euro.

Il quadro era ulteriormente cambiato negli ultimi giorni con il dimezzamento del taglio delle accise, passato da. Il 26 settembre il Mimit rilevava una benzina self asulla rete stradale. La decisione di Eni ha intanto provocato una prima reazione anche da parte della concorrenza.ha annunciato un proprio meccanismo per contenere i prezzi, con modalità differenti rispetto alla sogliae un'estensione progressiva prevista sulla propria rete.

Non tutti, però, guardano alle nuove misure nello stesso modo e la stessa Rai, nel presentare il servizio di 1Mattina News, sottolinea come i consumatori vedano positivamente i possibili risparmi, mentre alcuni gestori indipendenti temono uno svantaggio competitivo rispetto ai grandi gruppi integrati. Una questione economica complessa che questa mattina, almeno per qualche minuto, ha assunto una forma decisamente più televisiva: un tabellone, un inviato in attesa e il prezzo del carburante che scende proprio mentre Rai 1 è in diretta.