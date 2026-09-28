Clerici su Rai 1 elogia il successo Mediaset, poi parla di Carlo Acutis: "Mi ha toccato molto"

Pubblicazione: 28 settembre alle 17:02

Non capita tutti i giorni di assistere a un momento di fair play televisivo così genuino. Antonella Clerici, durante la puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda su Rai 1 alle 12.00, ha fatto qualcosa di inaspettato: ha elogiato pubblicamente il successo della rete concorrente Canale 5. Un gesto raro nel panorama televisivo italiano, dove le dinamiche competitive sono spesso feroci e i silenzi sulla concorrenza sono la norma.





Antonella Clerici in diretta su Rai 1: "i successi di Canale 5 bisogna riconoscerli, sono molto contenta. ieri sera grande successo meritato per #CarloAcutis, vita molto toccante, volevo dirlo"#esempremezzogiorno #ascoltitv pic.twitter.com/sbXZ4QVoJ6 — Boomerissima (@Boomerissima) September 28, 2026

, dedicato alla vita di, trasmesso la sera precedente su Canale 5. Il film biografico ha letteralmente dominato il prime time, conquistando 4.269.000 spettatori e raggiungendo un impressionante 29,6% di share. Numeri che parlano da soli e cheusato mezzi termini né ha. "Ieri sera, in onda su Canale 5 e non su Rai1, ma i successi anche degli altri bisogna riconoscerli, è andato in onda il film dedicato a Carlo Acutis e ha avuto un grande successo, meritato".Ma c'è di più.con la storia del giovane beato: "La vita di questo santo bambino è una cosa che a me ha toccato molto e io sono andata anche a trovarlo ad Assisi". Una testimonianza che trasforma il suo intervento da semplice riconoscimento professionale a condivisione emotiva, dimostrando

La conduttrice ha poi ribadito la sua filosofia comunicativa, quella che l'ha resa così amata dal pubblico italiano: "Volevo dirlo perché lo sapete, mi conoscete, quello che ho nel cuore, ho nella bocca". Una frase che sintetizza perfettamente il suo approccio diretto e autentico, lontano dai calcoli strategici e dalle diplomazie forzate. E ha aggiunto: "Il fatto che lo abbiano seguito così in tanti mi fa sperare ed è molto importante".



