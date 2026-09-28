Clerici su Rai 1 elogia il successo Mediaset, poi parla di Carlo Acutis: "Mi ha toccato molto"
Antonella Clerici elogia su Rai 1 il successo del film su Carlo Acutis andato in onda su Canale 5. Un gesto di fair play che ha conquistato il pubblico italiano.
Non capita tutti i giorni di assistere a un momento di fair play televisivo così genuino. Antonella Clerici, durante la puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda su Rai 1 alle 12.00, ha fatto qualcosa di inaspettato: ha elogiato pubblicamente il successo della rete concorrente Canale 5. Un gesto raro nel panorama televisivo italiano, dove le dinamiche competitive sono spesso feroci e i silenzi sulla concorrenza sono la norma.
Ma c'è di più. Antonella Clerici ha voluto condividere anche il suo coinvolgimento personale con la storia del giovane beato: "La vita di questo santo bambino è una cosa che a me ha toccato molto e io sono andata anche a trovarlo ad Assisi". Una testimonianza che trasforma il suo intervento da semplice riconoscimento professionale a condivisione emotiva, dimostrando quanto la figura di Carlo Acutis sia in grado di superare le barriere, anche quelle televisive.
La conduttrice ha poi ribadito la sua filosofia comunicativa, quella che l'ha resa così amata dal pubblico italiano: "Volevo dirlo perché lo sapete, mi conoscete, quello che ho nel cuore, ho nella bocca". Una frase che sintetizza perfettamente il suo approccio diretto e autentico, lontano dai calcoli strategici e dalle diplomazie forzate. E ha aggiunto: "Il fatto che lo abbiano seguito così in tanti mi fa sperare ed è molto importante".
Il gesto della Clerici ha immediatamente fatto il giro dei social media, con molti telespettatori che hanno apprezzato la sua sincerità e la capacità di mettere da parte le logiche di rete per riconoscere un successo meritato. In un'epoca in cui il dibattito televisivo è spesso polarizzato e dove ogni rete difende strenuamente il proprio orticello, questo momento di riconoscimento reciproco assume un valore ancora maggiore.