GF Vip, Andreas Muller confessa a Marina La Rosa sul fratello disabile: "Mi vergognavo di lui"

Pubblicazione: 28 settembre alle 14:03

La Casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in un confessionale a cuore aperto quando Andreas Muller ha deciso di raccontare una delle pagine più difficili e, al tempo stesso, più determinanti della sua vita. Il ballerino, vincitore di Amici e volto noto della danza italiana, ha parlato con Marina La Rosa del rapporto complesso con il fratello maggiore Daniel, nato con una disabilità causata da una meningite contratta quando era ancora neonato.





Non è stata una conversazione facile.di un'infanzia segnata dall'incomprensione e dalla vergogna. Quando aveva dieci anni,qualcosa che non riusciva a decifrare,. "Mi vergognavo di lui perché era proprio strano, diverso", ha ammesso senza filtri. "Però quando hai dieci anni... Io lo vedevo strano, non sapevo che ci fosse un problema, ma anche se me l'avessero spiegato non avrei capito".La distanza tra i due fratelli era tangibile, fisica., di averlo evitato sistematicamente. "Lo vedevo in giro e prendevo proprio l'altra strada", ha raccontato. Un allontanamento che si manifestava. "C'è stato anche un momento in cui ai ragazzi con cui uscivo dicevo che io avevo un solo fratello e non due".

Quel bambino che giocava a calcio e parlava di ragazze con gli amici non riusciva a dare valore alle spiegazioni dei genitori sulla condizione di Daniel. La meningite aveva lasciato conseguenze importanti, non a livello motorio ma su altri fronti. Daniel ha vissuto un'infanzia tremenda, segnata dall'esclusione e dal bullismo. "Lo bullizzavano molto, era la pecora nera delle situazioni", ha spiegato Andreas. "Per loro era l'handicappato. Nei paesini piccoli è peggio, uno pensa che in un paesino piccolo uno sia più protetto, non è vero, è molto peggio. Nei piccoli centri sei preso di mira".





Andreas Muller senza filtri sui problemi del fratello Daniel: “Mi vergognavo di lui perché era diverso, poi ho capito i miei sbagli” https://t.co/MDo44bKJh0 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 27, 2026

che ha capito come costruire un ponte tra i due figli. Invece di concentrarsi sulla disabilità, ha scelto una via diversa. "Mia madre è stata bravissima, non si è concentrata nel dirmi cosa avesse Daniel",. "Ha iniziato a dirmi che le volte che Daniel cercava di comunicare con me, mi diceva quanto fosse appassionato del ballo".. A casa guardava in loop Step Up, Step Up 2, Flashdance, Honey. Parlava solo di quello, sognava di ballare,. Dopo tante richieste rifiutate, il fratello minore ha accettato. "Mi è stato chiesto di fare un piccolo sforzo e di ascoltarlo e quindi dopo tanto tempo che me lo chiedeva, io sono andato a fare questa lezione di danza con lui, ma vergognandomi", ha ammesso con onestà.

Quella lezione, fatta quasi per obbligo, si è rivelata l'inizio di tutto. Andreas ha scoperto un mondo che non sapeva esistesse, una passione autentica che il calcio non gli aveva mai dato. "Da quel momento ho lasciato il calcio e ho iniziato a ballare, mi è piaciuta da subito la danza. Non ero fatto per il calcio, quando la palla mi arrivava addosso mi scansavo, non ho mai avuto quella vena aggressiva".



