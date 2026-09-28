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Grande Fratello Vip, anticipazioni 28 settembre: il primo eliminato e il ritorno di Simone

Grande Fratello Vip: i sondaggi del televoto per l'eliminazione del 28 settembre. Giancarlo Danto a rischio. Possibile ritorno di Simone Annicchiarico.

di Andrea Palazzolo
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La quinta puntata del Grande Fratello Vip si preannuncia come una delle serate più intense di questa edizione. Lunedì 28 settembre, per la prima volta dall'inizio del reality condotto da Ilary Blasi, il televoto decreterà un'eliminazione definitiva. Non si tratta più di salvare un preferito o di scegliere un immune: questa volta il concorrente meno votato dovrà abbandonare per sempre la Casa più spiata d'Italia, senza possibilità di ripescaggio.

Sono sei i vip in nomination e il verdetto del pubblico si avvicina inesorabile. Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo, Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi e Giancarlo Danto si giocano tutto in una manciata di ore. Ma i sondaggi online, pur non avendo valore ufficiale, offrono già un'indicazione piuttosto netta su chi rischia maggiormente di varcare la porta rossa in uscita.

Secondo la rilevazione pubblicata da Grande Fratello ForumFree, la situazione vede Carmen Di Pietro in testa con una percentuale del 32,75%, seguita a distanza da Federica Morello al 22,94%. Più indietro, ma con percentuali quasi identiche, troviamo Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, entrambi attestati al 12,78%. Una parità che rende difficile prevedere chi dei due riuscirà a mantenere un margine di sicurezza. Michelle Masullo si posiziona poco sotto, con l'11,73% delle preferenze, mentre a chiudere la classifica c'è Giancarlo Danto, fermo al 7,01%.

Logo del Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Proprio Danto, stando ai numeri, sarebbe il concorrente più a rischio eliminazione. Il distacco dalle altre posizioni appare significativo e, se il televoto ufficiale dovesse confermare questo trend, per lui potrebbe arrivare il momento di salutare definitivamente i compagni d'avventura. Naturalmente i sondaggi online rappresentano solo un termometro parziale delle preferenze del pubblico: il verdetto reale arriverà soltanto durante la diretta, quando Ilary Blasi comunicherà il nome dell'eliminato.

Ma la serata di lunedì non sarà segnata soltanto dall'addio di un concorrente. Resta aperta una questione che ha tenuto banco negli ultimi giorni: il destino di Simone Annicchiarico. Il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli è stato squalificato dal programma giovedì scorso, dopo aver pronunciato un'imprecazione giudicata incompatibile con il regolamento del Grande Fratello. Una decisione netta, comunicata con un annuncio ufficiale che sembrava chiudere definitivamente la sua esperienza nel reality.

Eppure durante l'ultima puntata, andata in onda venerdì 25 settembre, è successo qualcosa di inatteso. Simone è tornato in studio, dove ha chiesto scusa per quanto accaduto, mostrando dispiacere e consapevolezza dell'errore commesso. Ilary Blasi, raccogliendo anche le reazioni del pubblico in studio e sui social, ha lasciato aperto uno spiraglio: ha dichiarato che avrebbe provato a chiedere al Grande Fratello di concedergli una seconda possibilità.

Simone Annichiarico al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Una dichiarazione che ha riacceso le speranze di una parte consistente del pubblico, che sui social ha chiesto a gran voce il reintegro di Annicchiarico. Al momento, però, non c'è alcuna conferma ufficiale. La puntata del 28 settembre potrebbe essere l'occasione per fare chiarezza: tornerà davvero in Casa o la squalifica resterà definitiva? La risposta arriverà in diretta e potrebbe rappresentare uno dei momenti più discussi della serata.

Sarà una serata cruciale, che segnerà una svolta nell'edizione. Il primo eliminato lascerà un vuoto, ma aprirà anche nuovi spazi per chi resta. E se Simone Annicchiarico dovesse davvero rientrare, gli equilibri potrebbero cambiare ancora una volta, regalando al pubblico nuovi colpi di scena. Il Grande Fratello Vip conferma di saper tenere alta l'attenzione, mescolando emozioni, strategie e imprevisti in un mix che continua a funzionare, puntata dopo puntata.

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