Grande Fratello Vip, anticipazioni 28 settembre: il primo eliminato e il ritorno di Simone
Grande Fratello Vip: i sondaggi del televoto per l'eliminazione del 28 settembre. Giancarlo Danto a rischio. Possibile ritorno di Simone Annicchiarico.
La quinta puntata del Grande Fratello Vip si preannuncia come una delle serate più intense di questa edizione. Lunedì 28 settembre, per la prima volta dall'inizio del reality condotto da Ilary Blasi, il televoto decreterà un'eliminazione definitiva. Non si tratta più di salvare un preferito o di scegliere un immune: questa volta il concorrente meno votato dovrà abbandonare per sempre la Casa più spiata d'Italia, senza possibilità di ripescaggio.
Secondo la rilevazione pubblicata da Grande Fratello ForumFree, la situazione vede Carmen Di Pietro in testa con una percentuale del 32,75%, seguita a distanza da Federica Morello al 22,94%. Più indietro, ma con percentuali quasi identiche, troviamo Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, entrambi attestati al 12,78%. Una parità che rende difficile prevedere chi dei due riuscirà a mantenere un margine di sicurezza. Michelle Masullo si posiziona poco sotto, con l'11,73% delle preferenze, mentre a chiudere la classifica c'è Giancarlo Danto, fermo al 7,01%.
Proprio Danto, stando ai numeri, sarebbe il concorrente più a rischio eliminazione. Il distacco dalle altre posizioni appare significativo e, se il televoto ufficiale dovesse confermare questo trend, per lui potrebbe arrivare il momento di salutare definitivamente i compagni d'avventura. Naturalmente i sondaggi online rappresentano solo un termometro parziale delle preferenze del pubblico: il verdetto reale arriverà soltanto durante la diretta, quando Ilary Blasi comunicherà il nome dell'eliminato.
Eppure durante l'ultima puntata, andata in onda venerdì 25 settembre, è successo qualcosa di inatteso. Simone è tornato in studio, dove ha chiesto scusa per quanto accaduto, mostrando dispiacere e consapevolezza dell'errore commesso. Ilary Blasi, raccogliendo anche le reazioni del pubblico in studio e sui social, ha lasciato aperto uno spiraglio: ha dichiarato che avrebbe provato a chiedere al Grande Fratello di concedergli una seconda possibilità.
Una dichiarazione che ha riacceso le speranze di una parte consistente del pubblico, che sui social ha chiesto a gran voce il reintegro di Annicchiarico. Al momento, però, non c'è alcuna conferma ufficiale. La puntata del 28 settembre potrebbe essere l'occasione per fare chiarezza: tornerà davvero in Casa o la squalifica resterà definitiva? La risposta arriverà in diretta e potrebbe rappresentare uno dei momenti più discussi della serata.