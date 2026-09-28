GF Vip, Scontro epico tra Marina La Rosa e Alex Belli: volano insulti. Il motivo? Lei è vegetariana
Scontro epico al GF Vip tra Marina La Rosa e Alex Belli: insulti, provocazioni e accuse reciproche. La lite sulla questione vegetariana divide il web.
La Casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in un campo di battaglia. Tra Marina La Rosa e Alex Belli è ormai guerra aperta, fatta di provocazioni, accuse reciproche e insulti che non lasciano spazio a interpretazioni. L'antipatia tra i due concorrenti, evidente fin dai primi giorni di convivenza, è esplosa in un confronto durissimo destinato a diventare uno dei temi centrali della puntata del 28 settembre, in prima serata su Canale 5 con Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
A quel punto Alex ha tirato fuori dal cilindro un'arma che pensava vincente: il vecchio soprannome di gatta morta, diventato celebre ai tempi della prima partecipazione di Marina al Grande Fratello, quello originale, quello che ha fatto la storia della televisione italiana. Un richiamo al passato che avrebbe dovuto metterla in difficoltà, secondo i calcoli dell'attore. Ma Marina La Rosa di strada ne ha fatta parecchia dal 2000 a oggi, e la sua risposta è stata netta, senza fronzoli: "Non mi piaci". Punto.
Se le nomination avevano acceso la miccia, l'episodio che ha fatto davvero esplodere la bomba è arrivato durante la preparazione del pranzo. Marina La Rosa, vegetariana da anni, ha chiesto che il suo cibo non entrasse in contatto con la carne cucinata dagli altri concorrenti. Una richiesta legittima per chi segue questo tipo di alimentazione, dove evitare la contaminazione non è un capriccio ma una necessità concreta, una questione di coerenza con le proprie scelte.
Ma Belli non ha mollato la presa. Ha continuato sostenendo di averla considerata una donna più intelligente, accusandola sostanzialmente di non ragionare. Un attacco che andava oltre la questione del cibo, diretto a colpire l'orgoglio e l'intelligenza di Marina. E qui è scattato qualcosa nella concorrente siciliana. Marina La Rosa ha perso la pazienza. Secondo la sua versione, Alex si sarebbe inserito in una conversazione che non lo riguardava, oltrepassando un limite. La risposta è stata all'altezza della provocazione. Prima lo ha liquidato con un eloquente: "Respira e fatti due spaghetti di c***i tuoi". Poi ha deciso di andare fino in fondo, tirando fuori dal suo arsenale siciliano l'arma più potente: "Io ti dirò quella bellissima parola, densa di significato, che si usa molto in Sicilia e soprattutto a Palermo: una parola breve, piccola, ma che rende moltissimo l'idea ed è s**a".
Sui social la clip dello scontro ha immediatamente generato reazioni contrastanti. C'è chi ha preso le difese di Marina, ricordando che per un vegetariano evitare la contaminazione con la carne non è un capriccio ma un'esigenza reale. "Io mangio carne ma se un vegetariano mi chiede attenzione io la metto perché non è un capriccio ma un'esigenza. L'ignoranza è non capire questa differenza", ha scritto un utente, sintetizzando il pensiero di molti.
Un ragionamento che però ignora completamente la differenza tra una preferenza alimentare e una scelta etica profonda. Marina La Rosa aveva già raccontato in passato di essere vegetariana da anni, al punto che questa scelta aveva influenzato anche le sue relazioni sentimentali. Alla base dello scontro tra Marina e Alex, però, non c'è un singolo episodio risolvibile con un chiarimento. Entrambi hanno ammesso che tra loro esiste una forte antipatia reciproca, esplosa definitivamente dopo le nomination. Non c'è un episodio preciso da mettere a posto, ma una vera e propria incompatibilità caratteriale. Due modi diversi di stare al mondo, due personalità che si respingono come poli magnetici dello stesso segno.
La vicenda potrebbe avere un nuovo capitolo questa sera. Il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna, e con Ilary Blasi alla conduzione, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, c'è tutto lo spazio per un faccia a faccia tra Marina La Rosa e Alex Belli. Protagonisti assoluti di una delle prime grandi liti di questa edizione, i due concorrenti potrebbero essere chiamati a confrontarsi davanti alle telecamere, sotto gli occhi di milioni di telespettatori, magari poco prima dell'eliminazione di Danto o Michelle.