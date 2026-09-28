GF Vip, Scontro epico tra Marina La Rosa e Alex Belli: volano insulti. Il motivo? Lei è vegetariana

Pubblicazione: 28 settembre alle 10:05

La Casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in un campo di battaglia. Tra Marina La Rosa e Alex Belli è ormai guerra aperta, fatta di provocazioni, accuse reciproche e insulti che non lasciano spazio a interpretazioni. L'antipatia tra i due concorrenti, evidente fin dai primi giorni di convivenza, è esplosa in un confronto durissimo destinato a diventare uno dei temi centrali della puntata del 28 settembre, in prima serata su Canale 5 con Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.





Prima volta che alex belli mi fa genuinamente ridere pic.twitter.com/LJ73ydlMpx — deLune (@nonsopiukisono) September 27, 2026

Marina La Rosa ha fatto il nome di Alex Belli con una motivazione che suonava come una sentenza: lo considera troppo costruito, artefatto, poco autentico. Una critica che va dritta al cuore dell'immagine che l'attore ha costruito di sé. La reazione di Belli non si è fatta attendere: "Ti piaccio ma non mi sopporti", ha ribattuto, cercando di smontare la posizione della concorrente. Manon è tipo da fare passi indietro eA quel punto Alex ha tirato fuori dal cilindro un'arma che pensava vincente: il vecchio soprannome di gatta morta, diventato celebre ai tempi della prima partecipazione di Marina al Grande Fratello, quello originale, quello che ha fatto la storia della televisione italiana. Un richiamo al passato che avrebbe dovuto metterla in difficoltà, secondo i calcoli dell'attore. Madi strada ne ha fatta parecchia dal 2000 a oggi, e: "Non mi piaci". Punto.

Se le nomination avevano acceso la miccia, l'episodio che ha fatto davvero esplodere la bomba è arrivato durante la preparazione del pranzo. Marina La Rosa, vegetariana da anni, ha chiesto che il suo cibo non entrasse in contatto con la carne cucinata dagli altri concorrenti. Una richiesta legittima per chi segue questo tipo di alimentazione, dove evitare la contaminazione non è un capriccio ma una necessità concreta, una questione di coerenza con le proprie scelte.





alex vorrebbe molto divorare marina la rosa (lo capisco molto) lui + fortunato di me pic.twitter.com/3RT23JZqXo — ¥le ✨💐 (@yleniaindenial1) September 27, 2026

insieme a Giulia Provvedi,. "Non sopporto l'ignoranza della gente", ha sbottato, sostenendo che Marina avrebbe dimostrato difficoltà nel convivere con gli altri inquilini della Casa. Un'accusa pesante, che dipinge la concorrente come incapace di adattarsi alle regole della convivenza.è arrivata fredda come una lama: "Non hai visto che ti sto ignorando".Ma, accusandola sostanzialmente di non ragionare. Un attacco che andava oltre la questione del cibo, diretto a colpire l'orgoglio e l'intelligenza di Marina. E qui è scattato qualcosa nella concorrente siciliana.. Secondo la sua versione, Alex si sarebbe inserito in una conversazione che non lo riguardava, oltrepassando un limite. La risposta è stata all'altezza della provocazione. Prima lo ha liquidato con un eloquente: "". Poi ha deciso di andare fino in fondo,: "Io ti dirò quella bellissima parola, densa di significato, che si usa molto in Sicilia e soprattutto a Palermo: una parola breve, piccola, ma che rende moltissimo l'idea ed è s**a".

Sui social la clip dello scontro ha immediatamente generato reazioni contrastanti. C'è chi ha preso le difese di Marina, ricordando che per un vegetariano evitare la contaminazione con la carne non è un capriccio ma un'esigenza reale. "Io mangio carne ma se un vegetariano mi chiede attenzione io la metto perché non è un capriccio ma un'esigenza. L'ignoranza è non capire questa differenza", ha scritto un utente, sintetizzando il pensiero di molti.





marina la rosa la diva che sei 💜 pic.twitter.com/xk7DEgp6Bk — Giulia. ⧗ 🕊️ #N6I (@lovvgiulia) September 27, 2026

, sostenendo che Marina lo avrebbe provocato e che il suo atteggiamento avrebbe alimentato la tensione. In effetti, dal video circolato online non è chiarissimo se la richiesta di Marina sia stata diretta o se sia emersa in altro modo nella Casa.: "Non vieni nella casa del Grande Fratello se c'hai questa roba. Perché qua dentro purtroppo bisogna mangiare in venti, ok?". Poi ha proseguito con: "È come se io vedessi la feta e dicessi, aiuto, la feta, non mi spruzzate con la feta. Mi raccomando, non mi contaminate la mia carne con la feta, altrimenti divento matto. Lo dico questo? No. Ci vuole un minimo di saper convivere con le persone, no?".Un ragionamento che però ignora completamente la differenza tra una preferenza alimentare e una scelta etica profonda., al punto che questa scelta aveva influenzato anche le sue relazioni sentimentali. Alla base dello scontro tra Marina e Alex, però, non c'è un singolo episodio risolvibile con un chiarimento., esplosa definitivamente dopo le nomination. Non c'è un episodio preciso da mettere a posto, ma una vera e propria incompatibilità caratteriale. Due modi diversi di stare al mondo, due personalità che si respingono come poli magnetici dello stesso segno.

La vicenda potrebbe avere un nuovo capitolo questa sera. Il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna, e con Ilary Blasi alla conduzione, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, c'è tutto lo spazio per un faccia a faccia tra Marina La Rosa e Alex Belli. Protagonisti assoluti di una delle prime grandi liti di questa edizione, i due concorrenti potrebbero essere chiamati a confrontarsi davanti alle telecamere, sotto gli occhi di milioni di telespettatori, magari poco prima dell'eliminazione di Danto o Michelle.





Una riconciliazione appare complicata, almeno per il momento. Quando l'antipatia è così viscerale, quando le parole usate sono così definitive, il percorso per ricostruire un rapporto civile diventa lungo e tortuoso. E forse, in fondo, né Marina né Alex hanno davvero interesse a percorrerlo. In una Casa dove le dinamiche si costruiscono anche sui conflitti, questo scontro potrebbe diventare uno degli assi portanti dell'edizione. Resta da vedere se i due riusciranno almeno a convivere senza farsi del male, o se assisteremo ad altre scintille nei prossimi giorni.