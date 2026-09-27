GF Vip, i numeri spietati del televoto: due concorrenti sotto il 10%, uno andrà a casa
Televoto GF Vip 28 settembre: Michelle all'1% e Danto al 7% nei sondaggi. Chi sarà eliminato? Analisi percentuali e previsioni sulla prima uscita definitiva.
Il Grande Fratello Vip 2026 condotto da Ilary Blasi si avvicina a uno degli appuntamenti più attesi e temuti dell'intera edizione: la prima eliminazione definitiva. Lunedì 28 settembre, durante la quinta puntata in diretta su Canale 5, uno dei sei concorrenti finiti al televoto dovrà abbandonare per sempre la Casa più spiata d'Italia. Niente ripescaggi, niente seconde possibilità. Il verdetto del pubblico sarà definitivo.
I numeri raccolti dalle varie rilevazioni non coincidono perfettamente tra loro, soprattutto per quanto riguarda le posizioni centrali della classifica. Ma su un punto le percentuali convergono in modo preoccupante: Michelle Masullo e Giancarlo Danto occupano stabilmente le ultime posizioni, con dati che in alcuni casi rasentano il tracollo. In una delle rilevazioni più circolate, Michelle precipita addirittura all'1 per cento delle preferenze, un dato che lascia poco spazio alle interpretazioni. In un altro sondaggio è Danto a trovarsi in fondo alla classifica con poco più del 7 per cento, una percentuale che in un televoto a sei vie rappresenta comunque una distanza siderale dai primi posti.
Eppure, proprio questa variabilità tra i diversi sondaggi suggerisce che il quadro non sia ancora completamente cristallizzato. In una delle rilevazioni, Alessandro Roncaccia domina con un netto 55 per cento delle preferenze, seguito a grande distanza da Alessandro Varsi al 15 per cento, Federica Morello al 13 per cento e Carmen Di Pietro al 12 per cento. In questa configurazione, Giancarlo Danto si ferma al 4 per cento e Michelle Masullo, come detto, arranca all'1 per cento, risultando virtualmente spacciata.
La presenza di dati così difformi dimostra quanto sia complicato prevedere con certezza l'esito del televoto ufficiale. I sondaggi pubblicati sul web rappresentano infatti solo un campione degli spettatori più attivi e digitalmente coinvolti, non necessariamente rappresentativo dell'intero pubblico del Grande Fratello Vip. Molto dipenderà anche dalla capacità di mobilitazione dei fandom nelle ultime ore prima della chiusura delle votazioni, quando tradizionalmente si registra un'impennata di voti a sostegno dei concorrenti più a rischio.
Quello che appare evidente, però, è che Michelle Masullo e Giancarlo Danto sono i due nomi da tenere maggiormente sotto osservazione. Entrambi appaiono costantemente nelle zone basse delle classifiche, con percentuali che oscillano tra l'imbarazzante e il preoccupante. Per loro, la serata di lunedì potrebbe rivelarsi decisiva non solo per la permanenza nel gioco, ma anche per la possibilità di costruire un percorso significativo all'interno della Casa. per un motivo o per un altro, non sono riusciti a dimostrare interesse nei confronti del pubblico, non come Simone Annichiarico anche durante la sua espulsione.