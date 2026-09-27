GF Vip, i numeri spietati del televoto: due concorrenti sotto il 10%, uno andrà a casa

Pubblicazione: 27 settembre alle 11:28

Il Grande Fratello Vip 2026 condotto da Ilary Blasi si avvicina a uno degli appuntamenti più attesi e temuti dell'intera edizione: la prima eliminazione definitiva. Lunedì 28 settembre, durante la quinta puntata in diretta su Canale 5, uno dei sei concorrenti finiti al televoto dovrà abbandonare per sempre la Casa più spiata d'Italia. Niente ripescaggi, niente seconde possibilità. Il verdetto del pubblico sarà definitivo.





Michelle Masullo al Grande Fratello Vip 2026, fonte: Mediaset

che in queste settimane hanno già diviso e appassionato il pubblico:, quest'ultimo diventato il primo candidato all'eliminazione già nella terza puntata del 21 settembre. Il meccanismo del televoto prevede che il pubblico salvi i propri beniamini:hanno iniziato a delineare uno scenario che, pur non essendo ufficiale, offre indicazioni piuttosto eloquenti sugli orientamenti degli spettatori. E le notizie per alcuni concorrenti non sono affatto rassicuranti.I numeri raccolti dalle varie rilevazioni non coincidono perfettamente tra loro, soprattutto per quanto riguarda le posizioni centrali della classifica. Ma su un punto le percentuali convergono in modo preoccupante:, con dati che in alcuni casi rasentano il tracollo. In una delle rilevazioni più circolate,, un dato che lascia poco spazio alle interpretazioni. In un altro sondaggio è, una percentuale che in un televoto a sei vie rappresenta comunque una distanza siderale dai primi posti.

Eppure, proprio questa variabilità tra i diversi sondaggi suggerisce che il quadro non sia ancora completamente cristallizzato. In una delle rilevazioni, Alessandro Roncaccia domina con un netto 55 per cento delle preferenze, seguito a grande distanza da Alessandro Varsi al 15 per cento, Federica Morello al 13 per cento e Carmen Di Pietro al 12 per cento. In questa configurazione, Giancarlo Danto si ferma al 4 per cento e Michelle Masullo, come detto, arranca all'1 per cento, risultando virtualmente spacciata.





Giancarlo Danto al Grande Fratello Vip 2026, fonte: Mediaset

Ma un altro sondaggio racconta una storia leggermente diversa., dimostrando che il suo carisma e la sua capacità di intrattenere il pubblico italiano non sono mai tramontati. Federica Morello la insegue con un solido 22 per cento, mentre i due Alessandro, Roncaccia e Varsi, si attestano entrambi poco sotto il 13 per cento. Michelle Masullo in questo scenario riesce a risalire oltre l'11 per cento, una percentuale che la riporta in una zona di relativa sicurezza. Ma è sempre Giancarlo Danto a finire in ultima posizione, con circa il 7 per cento delle preferenze, confermandosi come il concorrente più a rischio secondo questa rilevazione.

La presenza di dati così difformi dimostra quanto sia complicato prevedere con certezza l'esito del televoto ufficiale. I sondaggi pubblicati sul web rappresentano infatti solo un campione degli spettatori più attivi e digitalmente coinvolti, non necessariamente rappresentativo dell'intero pubblico del Grande Fratello Vip. Molto dipenderà anche dalla capacità di mobilitazione dei fandom nelle ultime ore prima della chiusura delle votazioni, quando tradizionalmente si registra un'impennata di voti a sostegno dei concorrenti più a rischio.



Quello che appare evidente, però, è che Michelle Masullo e Giancarlo Danto sono i due nomi da tenere maggiormente sotto osservazione. Entrambi appaiono costantemente nelle zone basse delle classifiche, con percentuali che oscillano tra l'imbarazzante e il preoccupante. Per loro, la serata di lunedì potrebbe rivelarsi decisiva non solo per la permanenza nel gioco, ma anche per la possibilità di costruire un percorso significativo all'interno della Casa. per un motivo o per un altro, non sono riusciti a dimostrare interesse nei confronti del pubblico, non come Simone Annichiarico anche durante la sua espulsione.