Federica Morello spacca il Grande Fratello Vip: Buonamici la stronca, ma Selvaggia Lucarelli non ci sta

Pubblicazione: 27 settembre alle 08:30

Federica Morello continua a dividere la Casa del Grande Fratello Vip, ma questa volta il confronto si è spostato direttamente in studio. Dopo le tensioni con diverse concorrenti, anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno espresso due giudizi decisamente diversi sulla modella, trasformando il caso in uno dei momenti più discussi della quarta puntata.

Tutto è partito ancora una volta dal rapporto tra, visto che nel corso della settimana la concorrente si è ritrovata al centro delle critiche di Piera Meloni, Marina La Rosa e Valeria Marini, che le hanno rimproverato soprattutto un. Una situazione resa ancora più evidente dal rapporto completamente diverso che Federica sembra aver costruito con, che al contrario hanno speso parole positive nei suoi confronti.

Durante la puntata del 25 settembre, Ilary Blasi ha quindi riportato la questione al centro del confronto. Guendalina Tavassi ha accusato Federica di non aver fatto abbastanza per avvicinarsi alle altre concorrenti, ricordando un episodio avvenuto mentre alcune donne si trovavano insieme nella vasca. Secondo Guendalina, Federica le avrebbe viste per poi dirigersi direttamente verso gli uomini. La risposta della modella non si è fatta attendere e Federica ha spiegato che non avrebbe voluto intromettersi in un momento tra le altre concorrenti, soprattutto considerando che tra loro non si sarebbe ancora creata una particolare affinità.

Federica Morello, fonte: YouTube

Marina La Rosa ha invece raccontato di aver provato più volte ad avvicinarsi a lei e a consigliarle di abbassare alcune difese. Secondo l'ex protagonista della prima storica edizione del reality, Federica apparirebbe ancora troppo rigida nei confronti delle donne della Casa. È stato a quel punto che la discussione è arrivata alle due opinioniste, con Cesara Buonamici che non ha risparmiato una critica piuttosto netta alla concorrente. Secondo la giornalista, Federica dovrebbe evitare di assumere il ruolo della vittima e provare invece ad aprirsi maggiormente agli altri.

“Secondo me ha un'idea un po' troppo straordinaria di sé stessa”, ha osservato, offrendo una lettura decisamente critica del comportamento mostrato dalla concorrente. Inveceha guardato la situazione da una prospettiva differente. Pur senza sostenere necessariamente tutte le scelte di Federica, l'opinionistache, a suo giudizio, gioca a suo favore: l'autenticità, precisando che “almeno è genuina”.

Due letture quasi opposte dello stesso comportamento. Da una parte Buonamici, convinta che Federica debba ridimensionare l'immagine che ha di sé e provare ad avvicinarsi maggiormente al gruppo; dall'altra Lucarelli, che sembra vedere proprio nella difficoltà della concorrente ad adattarsi alle dinamiche della Casa un segnale di maggiore spontaneità. Una divisione che rispecchia, in parte, quello che sta succedendo anche all'interno del reality.

Il logo del Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Se diverse donne continuano infatti a mostrare dubbi nei confronti di Federica, gli uomini hanno raccontato una concorrente molto diversa, descrivendola come sorridente, affettuosa e disponibile. La stessa Morello non ha nascosto di trovarsi più a suo agio con loro. E proprio quando le critiche sembravano averla messa maggiormente in difficoltà è arrivato anche il giudizio del pubblico. Federica era finita al televoto insieme a Carmen Di Pietro, Moreno Morello, Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi.