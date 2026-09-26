Federica Morello finisce contro tutte al GF Vip: le donne la nominano in blocco, ma il pubblico non ci sta

Pubblicazione: 26 settembre alle 09:15

Federica Morello sembra essere diventata uno dei personaggi più divisivi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Se gli uomini della Casa sembrano apprezzarla, il rapporto con molte delle concorrenti è ormai arrivato ai ferri corti. E durante la puntata del 25 settembre la tensione è definitivamente esplosa. Al centro dello scontro sono finite soprattutto alcune frasi pronunciate nei giorni precedenti e il rapporto di Federica con le altre donne. A schierarsi contro di lei sono state in particolare Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, mentre anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli sono intervenute dallo studio.

Una delle discussioni più accese ha coinvolto proprio Valeria Marini, visto chesulle sue labbra parlando di “labbro pendulo”, mentreaveva replicato prendendo di mira. Una serie di frecciate sull'aspetto fisico che ha rapidamente spostato lo scontro dal gioco a un terreno decisamente più personale. Ma il problema principale sembra essere un altro, dato cheè convinta che parte dell'antipatia nei suoi confronti derivi

Una lettura che non ha convinto Cesara Buonamici, che durante la diretta l'ha invitata a ridimensionare questa convinzione. Sulla stessa linea anche Selvaggia Lucarelli, che ha fatto notare come nella Casa ci siano numerose belle donne, con o senza ritocchi estetici. L'opinionista ha però difeso un principio molto più semplice: “Federica ha il diritto all'antipatia”. In altre parole, secondo Lucarelli non è necessario cercare nella gelosia una spiegazione per ogni contrasto nato nel reality.

Federica Morello, fonte: Mediaset

Il risultato è una situazione piuttosto particolare e da una parte Federica sembra aver perso il sostegno di buona parte delle concorrenti; dall'altra, diversi uomini della Casa hanno espresso giudizi completamente differenti su di lei, descrivendola come una persona alla mano, sorridente, affettuosa e disponibile. Una spaccatura che si è vista chiaramente anche durante le nomination. Federica Morello è stata nominata da tutte le donne, diventando di fatto uno dei bersagli principali all'interno della Casa. Il pubblico, almeno per il momento, sembra però pensarla diversamente.

Nel televoto della puntata delsono stati i primi a essere salvati, mentre Federica è riuscita successivamente a evitare il verdetto peggiore. Il meno votato è stato invece Alessandro Varsi, che diventa così candidato alla prossima eliminazione insieme a Giancarlo Danto. La serata è stata segnata anche dal ritorno in studio di, costretto ad abbandonare la Casa il giorno precedente dopo aver pronunciato un'espressione vietata dal regolamento.

Davanti a Ilary Blasi, l'ex concorrente ha chiesto scusa e spiegato di aver avuto un “blackout”, definendo quanto accaduto un “vuoto sinaptico”. Il Grande Fratello ha però confermato che non potrà rientrare nella Casa. Per Federica Morello, invece, l'avventura continua, e dopo una puntata in cui si è ritrovata praticamente contro un intero fronte femminile, il dato più interessante è proprio questo: mentre dentro la Casa le tensioni aumentano, con tanto di eliminazione di Rustichelli, fuori il pubblico ha deciso ancora una volta di salvarla.