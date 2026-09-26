Marina La Rosa parla dei flirt con le donne al GF Vip, poi svela: “Una storia è durata mesi”

Pubblicazione: 26 settembre alle 09:30

Marina La Rosa ha sorpreso gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip raccontando di aver avuto in passato alcune esperienze con delle donne. Una confessione arrivata quasi naturalmente durante una conversazione nella Casa, alla quale l'ex protagonista della prima storica edizione del reality ha però fatto seguire immediatamente una precisazione sul proprio orientamento.

“Mi è piaciuta quella esperienza, è durata un paio di mesi, lei era molto carina, molto bella, ma a me piace, diciamo, un’altra cosa” - Marina La Rosa

“Ho avuto dei flirt con donne, però diciamo che il mio orientamento è un altro”, ha spiegato Marina, chiarendo di considerarsi. Una rivelazione che ha inevitabilmente attirato l'attenzione fuori dalla Casa, ma che in realtà nasconde un precedente molto più dettagliato. Laaveva infatti già affrontato apertamente, quando era stata ospite di MOW Privé, il podcast condotto da Grazia Sambruna dedicato proprio a desiderio, relazioni e sessualità.

In quell'occasione Marina era entrata maggiormente nei dettagli, spiegando che l'esperienza risaliva a quando era molto giovane e aveva già compiuto 18 anni. Non si sarebbe trattato, inoltre, soltanto di un incontro occasionale: il rapporto con quella ragazza sarebbe proseguito per circa due mesi. “Mi è piaciuta quella esperienza, è durata un paio di mesi, lei era molto carina, molto bella”, aveva raccontato, ribadendo però già allora che la propria attrazione prevalente era rivolta altrove.

Le parole pronunciate oggi al Grande Fratello Vip, quindi, non rappresentano tanto una rivelazione completamente nuova quanto un ritorno su un capitolo della propria vita che Marina aveva già deciso di raccontare pubblicamente. A cambiare, questa volta, è soprattutto il luogo: quella confessione è arrivata proprio nella Casa che più di 25 anni fa trasformò la sua vita privata in uno degli argomenti televisivi più discussi d'Italia.

Laquando partecipò al primo Grande Fratello nel 2000. Il suo atteggiamento seduttivo le fece, un'etichetta che l'ha accompagnata per buona parte della carriera. Oggi è tornata nel reality con una vita completamente diversa alle spalle e, parallelamente al lavoro nello spettacolo, ha intrapreso. Anche la sua situazione sentimentale è profondamente cambiata, visto checon l'avvocato, dal quale ha avuto due figli.

Il matrimonio si è concluso con la separazione nel 2021 e La Rosa ha successivamente raccontato quanto fosse stato difficile arrivare alla decisione di chiudere quella relazione. Il ritorno nella Casa sta comunque riportando in primo piano proprio quella schiettezza che aveva caratterizzato la sua prima esperienza televisiva, con tanto di momenti commoventi come il ricordo a Taricone. E stavolta Marina sembra intenzionata a raccontare il proprio passato senza preoccuparsi troppo delle etichette: le esperienze con altre donne fanno parte della sua storia, ma, come ha voluto precisare lei stessa, non cambiano il modo in cui definisce il proprio orientamento.