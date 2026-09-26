GF Vip: "Una grandissima amicizia" Marina La Rosa commossa nella puntata dedicata a Pietro Taricone

Pubblicazione: 26 settembre alle 10:12

Un applauso lungo, sentito, carico di emozione. Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 25 settembre 2026, Ilary Blasi ha voluto dedicare un momento speciale a Pietro Taricone, icona indimenticata della prima edizione del reality show di Canale 5, trasmessa nel lontano 2000. Un omaggio necessario, dovuto, a chi ha contribuito a scrivere la storia della televisione italiana e che è scomparso troppo presto, il 29 giugno 2010, a soli 35 anni, vittima di un tragico incidente con il paracadute a Terni.





"Pietro veniva a casa mia ogni tanto, tra di noi c'era solo una grandissima amicizia. Io avevo spesso dei momenti in cui non stavo bene, lui mi abbracciava e trovava il tempo per passare da me, ci sentivamo spesso. Pietro aveva cura di me. ". - Marina

storica, che nei giorni precedenti aveva già ricordato l'amico e compagno di avventura., autentico, che non si era dissolto con la fine delle telecamere ma era proseguito negli anni successivi, fino a quel maledetto giugno del 2010.

Non era solo l'immagine del bell'attore che il pubblico aveva imparato ad amare. La Rosa ha voluto restituire dignità e profondità a una figura troppo spesso ridotta al ruolo di "primo romeo dei reality", come l'ha definito Selvaggia Lucarelli, presente in studio, che ha confessato di essere stata "innamorata pazza di lui" come "tante italiane" all'epoca, pur essendo lontana dal mondo della televisione.

Marina ricorda Pietro Taricone e un legame che conserverà per sempre in un posto speciale del cuore ❤️‍🩹 #GFVIP pic.twitter.com/Vn0bC9IO6w — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 25, 2026

"Lui aveva una luce incredibile negli occhi. Era assetato di vita. Era una persona complessa, non era per niente superficiale. Era davvero una persona meravigliosa, lui lo era veramente. È questo quello che è arrivato alle persone. Questo applauso lunghissimo è arrivato sicuramente pure a lui". - Marina La Rosa

Parole che restituiscono spessore a un uomo che, dietro il fascino e il carisma televisivo, nascondeva sensibilità, intelligenza e quella fame di esperienze che lo ha portato a vivere intensamente ogni momento, fino all'ultimo. "Era completamente diverso da quello che appariva. Sono sicura che oggi avrebbe fatto un sacco di cose", aveva confidato Marina nei giorni precedenti, parlando con gli altri concorrenti nella Casa. E il ricordo di quel 29 giugno 2010 è ancora vivido, lacerante:

"Me lo ricordo bene quel momento, sono già passati sedici anni. È stato tutto così improvviso. Quando è venuto a mancare la gente mi fermava per strada e piangeva. Era una persona davvero molto simpatica. - Marina La Rosa

nata dall'amore tra Pietro e l'attrice Kasia Smutniak. "Sofia era piccola, ora è grande anche se io non l'ho mai conosciuta", ha rivelato conlasciando intuire come i percorsi di vita, dopo la tragedia, abbiano preso direzioni diverse, separando mondi che un tempo erano stati vicini.. Sedici anni dopo quella tragica mattina di giugno,, e nella memoria di un Paese intero che non ha mai smesso di rimpiangere quella luce incredibile negli occhi, quella fame di vita che nessun incidente ha potuto spegnere davvero.