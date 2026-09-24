Simone Annicchiarico cacciato dal Grande Fratello Vip, ma sui social esplode la polemica: “Siamo un Paese laico”
Simone Annicchiarico è stato squalificato dal Grande Fratello Vip dopo la bestemmia, ma la decisione scatena le proteste sui social.
Alla fine il provvedimento è arrivato, e molto prima di quanto probabilmente immaginasse lo stesso pubblico del Grande Fratello Vip. Simone Annicchiarico deve lasciare la Casa, dopo la bestemmia sfuggitagli nel pomeriggio di giovedì 24 settembre. Ma se la decisione della produzione sembrava quasi inevitabile guardando ai precedenti del reality, sui social la reazione è stata tutt'altro che unanime.
Tutto era cominciato durante un momento apparentemente normalissimo della giornata, con Annicchiarico che si trovava in cucina insieme ad alcuni coinquilini mentre Giancarlo Danto era impegnato ai fornelli. Passandogli accanto, Simone si è lasciato sfuggire a bassa voce un'espressione blasfema. La scena è stata intercettata dalla Regia 2, disponibile attraverso il sito del programma, e il filmato è finito rapidamente sui social.
La reazione dello stesso Annicchiarico aveva fatto capire immediatamente che qualcosa fosse andato storto: nel video il concorrente sembra rendersi conto di ciò che ha appena pronunciato e si porta le mani alla testa, mentre anche Danto reagisce alla frase. Ad ogni modo, nel giro di poche ore si era quindi cominciato a parlare di una possibile squalifica, diventata poi realtà in serata.
Tra i commenti degli utenti troviamo anche chi ha contestato apertamente la scelta, sottolineando come l'Italia sia “un paese laico”, mentre un altro ha definito il provvedimento ingiusto sostenendo che in passato sarebbero stati tollerati comportamenti peggiori. Altri ancora hanno accusato il programma di utilizzare due pesi e due misure, ricordando concorrenti protagonisti di condotte molto discusse che non avrebbero subito una conseguenza altrettanto drastica. Si tratta naturalmente delle opinioni degli utenti, non di una posizione ufficiale del programma.
Il punto sollevato da parte del pubblico non riguarda quindi tanto ciò che Annicchiarico abbia pronunciato – il filmato che circola online ha lasciato pochi dubbi sulla frase – quanto la proporzionalità della sanzione e la permanenza di questa regola nel reality. D'altronde Il Grande Fratello ha una lunga storia di provvedimenti legati alle bestemmie ed anche nelle precedenti edizioni alcuni concorrenti sono stati costretti ad abbandonare il programma per episodi analoghi e la produzione ha generalmente mantenuto una linea particolarmente rigida sulle espressioni blasfeme.
Nella puntata del 21 settembre aveva invece mostrato un lato molto più personale, raccontando la solitudine vissuta dopo la scomparsa dei genitori, Walter Chiari e Alida Chelli, prima di ricevere una sorpresa da Iva Zanicchi. Un percorso durato pochissimo e terminato nel modo più improvviso possibile. Dopo i timori delle scorse ore, Simone Annicchiarico è fuori dal Grande Fratello Vip, ma il caso evidentemente non è finito con la sua uscita dalla porta rossa: adesso è la decisione presa dal programma a essere finita sotto processo sui social.