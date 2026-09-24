Simone Annicchiarico rischia la squalifica al Grande Fratello Vip: la frase sfuggita in diretta diventa un caso

Pubblicazione: 24 settembre alle 19:38

Simone Annicchiarico rischia di vedere la sua avventura al Grande Fratello Vip complicarsi parecchio. Il concorrente è finito nuovamente al centro dell'attenzione dopo una frase pronunciata nella Casa e catturata dai microfoni della diretta: un'imprecazione che sui social è stata immediatamente interpretata come una bestemmia e che potrebbe adesso costringere la produzione a intervenire.

Tutto è successo nel pomeriggio disi trovava in cucina intento a preparare da mangiare quando Simone è passato alle sue spalle e proprio in quel momentoha commentato ciò che stava facendo il coinquilino e, nel mezzo della frase, si è lasciato sfuggire l'espressione finita nel mirino degli spettatori. Un momento durato pochissimi secondi, ma sufficientee iniziare immediatamente a circolare sui social. Il video è stato rallentato, riascoltato e condiviso dagli utenti, molti dei quali non sembrano avere dubbi su quanto

Ma la questione è adesso nelle mani del Grande Fratello Vip, visto che al momento in cui scriviamo l'articolo, la produzione non ha comunicato alcun provvedimento ufficiale nei confronti di Simone Annicchiarico. Parlare già di squalifica sarebbe quindi prematuro, anche se l'episodio potrebbe essere esaminato dagli autori nelle prossime ore. Il precedente regolamento del reality ha più volte portato a provvedimenti anche molto pesanti in presenza di espressioni considerate incompatibili con le regole della Casa. Sarà però la produzione a dover valutare il filmato e soprattutto il contesto nel quale è stata pronunciata la frase, prima di stabilire se quanto accaduto richieda effettivamente un intervento.

La vicenda arriva inoltre in un momento in cui Simone Annicchiarico è già uno dei concorrenti più discussi di questa edizione. Soltanto pochi giorni fa aveva attirato l'attenzione per alcune dichiarazioni pronunciate senza troppi filtri all'interno della Casa. Quando dalla regia era arrivata una comunicazione poco comprensibile per convocare uno dei concorrenti in confessionale, Simone aveva commentato definendo gli autori "analfabeti". Poco dopo aveva fatto discutere anche una sua considerazione sulla musica di Sal Da Vinci, mentre gli altri inquilini ballavano sulle note di Per sempre sì.

Simone Annicchiarico, fonte: YouTube

E non è finita qui, dato che nelle ultime oreha fatto parlare anche per un episodio che ha coinvolto indirettamente. Parlando del suo ingresso nel reality,ha raccontato che per convincerlo a partecipare gli sarebbe stato detto che il programma era cambiato rispetto alla precedente gestione. Quando ha pronunciato il nome dell'ex conduttore,lo ha immediatamente fermato e poco dopo la regia è intervenuta sulla conversazione.

Una serie di episodi che ha trasformato il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli in uno dei protagonisti di questi primi giorni nella Casa. Durante la puntata del 21 settembre, però, il pubblico aveva conosciuto anche un lato molto più intimo del concorrente. Simone aveva raccontato il rapporto con i genitori e la solitudine vissuta dopo la loro scomparsa, spiegando di non avere più familiari che lo chiamino o lo cerchino. Un momento particolarmente emozionante, seguito dalla sorpresa di Iva Zanicchi, grande amica di Walter Chiari.

Adesso, a distanza di pochi giorni, l'attenzione si è spostata completamente su quanto accaduto in cucina. La clip continua a circolare sui social, mentre il pubblico si interroga sulle possibili conseguenze. Per sapere se ci sarà davvero una squalifica bisognerà quindi attendere una comunicazione ufficiale del Grande Fratello Vip. Per il momento c'è soltanto un video di pochi secondi che rischia di diventare il primo vero caso disciplinare dell'edizione, il tutto mentre Valeria Marini minaccia di lasciare la Casa.