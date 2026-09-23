“Ho deciso, me ne vado”: Valeria Marini vuole lasciare il Grande Fratello Vip dopo le tensioni nella Casa

Pubblicazione: 23 settembre alle 09:00

Valeria Marini è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con l'intenzione di divertirsi e vivere questa nuova esperienza come una sorta di rinascita. Sono bastati però pochi giorni perché quell'entusiasmo lasciasse spazio a un momento di forte sconforto, visto che fopo le tensioni accumulate con alcune concorrenti, la showgirl è arrivata a dire di voler abbandonare il reality: “Ho deciso, me ne voglio andare”.

Lo sfogo è arrivato dopo la, andata in onda lunedì 21 settembre. A far precipitare la situazione sono state soprattutto alcune considerazioni diha fatto ascoltare a Valeria durante la diretta. Parlando con Piera Meloni, Federica aveva criticato il modo in cui alcuni dei concorrenti più adulti stanno affrontando il programma, tirando direttamente in ballo Carmen Di Pietro e Valeria Marini. La concorrente si era chiesta quale fosse il loro reale interesse nel partecipare ancora al reality, ironizzando anche sulle numerose

Parole che Valeria non ha affatto preso bene. La showgirl ha immediatamente contestato il giudizio della coinquilina, spiegando che nessuno dovrebbe stabilire dall'esterno quale significato abbia per lei questa esperienza. “Tu non puoi giudicarmi, perché tu non sai cosa rappresenta per me questo programma. Prima di parlare, avvicinati a me e chiedi”, ha replicato Marini, spiegando poi che per lei il Grande Fratello rappresenta “una rinascita” e un'occasione per lasciarsi alle spalle un periodo difficile.

La tensione non è nata però soltanto durante l'ultima diretta, dato che nei giorni precedenti Valeria aveva già avuto uno scontro con Carmen Di Pietro durante le prove per una performance sulle note di La notte vola. Carmen aveva messo in dubbio l'idea di affidarle il ruolo principale della coreografia, provocando l'immediata reazione della showgirl: “Non devi essere offensiva e dire a me che non so fare niente”. Lo stesso Grande Fratello aveva documentato il confronto sui propri canali ufficiali.

Una serie di episodi che sembra aver pesato sull'umore di Marini., spiegando di essersi sentita ripetutamente presa di mira: “Non sono un punching ball. Mi sono sentita attaccata”. Il suo intento, ha ribadito, sarebbe quello di creare un gruppo e permettere a tutti di

Il momento più delicato è arrivato però durante una pausa pubblicitaria e, mentre la diretta dalla Casa proseguiva su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, Valeria ha confidato alle altre concorrenti di non voler più continuare. “Sono venuta qui per stare bene e certe cose non mi piacciono”, ha spiegato, lamentando di non sentirsi rispettata dagli altri concorrenti. Poco dopo è arrivata la frase che ha fatto scattare l'allarme nella Casa: “Me ne voglio andare, ho deciso”.

Marini ha continuato a ripetere di non divertirsi più e di essere pronta ad andare via, arrivando a salutare ironicamente le compagne con un “Come fate senza di me? Starete meglio”. Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Megan Ria hanno quindi cercato di tranquillizzarla, invitandola a non lasciare che il giudizio di una sola persona compromettesse la sua esperienza. Ma per il momento è importante fare una distinzione: Valeria Marini non ha abbandonato il Grande Fratello Vip. La showgirl ha manifestato chiaramente la volontà di andarsene durante un momento di forte sconforto, ma risulta ancora all'interno della Casa.