Valeria Marini massacrata da Selvaggia Lucarelli in diretta al GF Vip: la sua risposta è spiazzante

Pubblicazione: 22 settembre alle 09:40

La terza serata del Grande Fratello Vip si è trasformata in un campo di battaglia televisivo dove Valeria Marini, 59 anni, è finita al centro di un fuoco incrociato di critiche che avrebbe abbattuto chiunque. Ma non lei. La showgirl stellare ha dimostrato ancora una volta di possedere una corazza psicologica che rasenta il superpotere: trasformare ogni attacco in un complimento, ogni critica in un'ovazione personale.





di Lorella Cuccarini, un'esibizione che avrebbe dovuto unire le concorrenti in un momento di leggerezza coreografica ma che invece ha acceso la miccia di tensioni già latenti.non aveva usato mezzi termini: "Non sai ballare",. Una frase che la Marini aveva incassato con: "Non devi essere offensiva e dire a me che non so fare niente".Ma le critiche non si sono fermate alle prove.con una franchezza che non lasciava spazio a interpretazioni: "Deve sempre sedere al centro, ha rotto le pale". Un'accusa pesante, quella di, di trasformare ogni momento collettivo in un palcoscenico personale.

La questione è esplosa in diretta, dove Valeria ha tentato una difesa che suonava più come una ritirata strategica: "Il clima non era dei più solidali, ma abbiamo trovato un punto d'incontro. Non voglio fare la prima donna". Parole che cercavano di smorzare i toni, di riportare la pace in un gruppo già diviso dopo pochi giorni di convivenza. Ed è qui che è arrivata la stoccata più affilata, quella firmata Selvaggia Lucarelli, opinionista del reality e maestra riconosciuta nell'arte della critica chirurgica. Lucarelli ha sezionato il fenomeno Valeria Marini con parole che oscillavano tra l'analisi sociologica e la critica spietata:

"Penso che non ci sia nient'altro in Valeria, in senso buono. Valeria è tutta lì, ma è tantissimo. Non è una donna dotata di talenti artistici inimitabili: non sa cantare, non sa ballare, non lo sa fare a livelli eccelsi. Sa fare una cosa divinamente: sa fare Valeria Marini. Lei è un personaggio che non è replicabile. Credo che se avesse competenze si annacquerebbe, il suo talento è non avere competenze. La amo così com'è". - Selvaggia Lucarelli

Grande Fratello Vip Valeria Marini e il cacca gate, fonte: Mediaset

con toni più materni ma non meno espliciti:"uscire dal corpo di baci stellari e far vedere che c'è dell'altro". Un invito a mostrarsi diversa, a superare il personaggio per rivelare la persona.mascherate da analisi psicologiche?: "Li prendo come complimenti". Quattro parole che racchiudono. Mentre Selvaggia la stava letteralmente smontando pezzo per pezzo in diretta nazionale, lei trasformava l'intero discorso in un encomio personale.

Il web ha colto immediatamente il paradosso surreale della situazione. Su X sono fioccati i commenti divertiti: "Vorrei la stessa convinzione di Valeria che anche quando l'asfaltano la prende come un complimento positivo", ha scritto un utente catturando perfettamente l'assurdità comica del momento. Un altro ha sintetizzato: "Selvaggia: Valeria non sa ballare, cantare e recitare. Valeria: Grazie".



Quello che è emerso dalla terza serata del Grande Fratello Vip non è solo l'ennesimo conflitto da reality show, ma la certificazione che Valeria Marini è effettivamente, come ha detto Selvaggia, un fenomeno irriproducibile. Quando tutti cercano di essere bravi in qualcosa, lei ha costruito una carriera trentennale essendo semplicemente se stessa, con tutti i suoi eccessi, le sue manie di protagonismo, i suoi baci stellari. La nuova edizione del GF Vip inizia già con il botto da quello che è già stato soprannominato cacca gate alle voci di espulsione di Marina La Rosa.