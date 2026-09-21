GF Vip, scoppia il cacca gate: la brutta scoperta in bagno e la faccia virale di Valeria Marini "Chi è stato?"

Pubblicazione: 21 settembre alle 10:50

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 la convivenza è deragliata su un binario decisamente più prosaico, ma incredibilmente familiare per chi segue il reality da anni: a sole 36 ore dall'inizio del programma è ufficialmente scoppiato il cacca-gate.





Il fattaccio si è consumato, poco dopo la chiusura della seconda puntata in diretta. Una serata che aveva completato il cast con gli ingressi di Andreas Muller, Guendalina Tavassi, Alex Belli, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia. Ma spente le luci dello studio e concluse le presentazioni ufficiali, la prima vera dinamica di questa edizione è esplosa lontano dal salotto principale,documenta l'accaduto: qualcuno tra i diciotto vipponi. Tra espressioni disgustate, nasi tappati e un rimpallo di sospetti, il mistero è calato sulla Casa di Cinecittà.di questa disattenzione che ha tenuto svegli i coinquilini fino a notte fonda?

La scena che sta diventando virale sui social vede protagonisti diversi concorrenti alle prese con un colloquio di gruppo imbarazzante. Qualcuno nel gruppo introduce l'argomento con tatto parlando di un piccolo disguido. Carmen Di Pietro invece va subito al dunque e punta poliziottescamente a stanare il colpevole: "dovete pulire, chi è stato?". Il gruppo si divide tra chi prova a giustificarsi dichiarando di non essere passato dal bagno e chi esorta il colpevole ad ammettere le proprie colpe davanti alle telecamere.





Logo del Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Ma: prima basita, poi progressivamente sempre più schifata, la showgirl ha regalato una delle reazioni più memorabili di questa edizione appena iniziata.e gif condivise migliaia di volte.

Convivere ventiquattro ore su ventiquattro sotto lo stesso tetto significa condividere cucina, camere da letto e soprattutto bagni. Ed è proprio in questi spazi che, edizione dopo edizione, sono nate alcune delle discussioni più improbabili e allo stesso tempo più genuine della storia del programma. Quando diciotto persone si trovano a gestire un unico bagno, le dinamiche igieniche diventano inevitabilmente terreno di scontro.



Questa nuova stagione condotta da Ilary Blasi, affiancata anche quest'anno da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, è quindi partita da poche ore ma ha già mostrato quanto la convivenza forzata possa mettere a nudo aspetti parecchio sgradevoli della natura umana. Prima ancora che possano nascere le grandi storie d'amore, le rivalità strategiche o le alleanze destinate a segnare i prossimi mesi, la Casa ha già il suo primo autentico mistero. La domanda che rimbalza sui social e tra gli inquilini è sempre la stessa: si scaverà per trovare il colpevole?