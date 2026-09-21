GF Vip, scoppia il cacca gate: la brutta scoperta in bagno e la faccia virale di Valeria Marini "Chi è stato?"
Scoppia il cacca-gate al GF Vip 2026: bagno sporco scatena il caos tra i concorrenti. Carmen Di Pietro cerca il colpevole, Valeria Marini disgustata diventa virale.
Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 la convivenza è deragliata su un binario decisamente più prosaico, ma incredibilmente familiare per chi segue il reality da anni: a sole 36 ore dall'inizio del programma è ufficialmente scoppiato il cacca-gate.
Un video che sta già facendo il giro dei social documenta l'accaduto: qualcuno tra i diciotto vipponi ha lasciato una sgradevole e ben visibile traccia del suo passaggio in bagno. Tra espressioni disgustate, nasi tappati e un rimpallo di sospetti, il mistero è calato sulla Casa di Cinecittà. Chi è il responsabile di questa disattenzione che ha tenuto svegli i coinquilini fino a notte fonda?
La scena che sta diventando virale sui social vede protagonisti diversi concorrenti alle prese con un colloquio di gruppo imbarazzante. Qualcuno nel gruppo introduce l'argomento con tatto parlando di un piccolo disguido. Carmen Di Pietro invece va subito al dunque e punta poliziottescamente a stanare il colpevole: "dovete pulire, chi è stato?". Il gruppo si divide tra chi prova a giustificarsi dichiarando di non essere passato dal bagno e chi esorta il colpevole ad ammettere le proprie colpe davanti alle telecamere.
Convivere ventiquattro ore su ventiquattro sotto lo stesso tetto significa condividere cucina, camere da letto e soprattutto bagni. Ed è proprio in questi spazi che, edizione dopo edizione, sono nate alcune delle discussioni più improbabili e allo stesso tempo più genuine della storia del programma. Quando diciotto persone si trovano a gestire un unico bagno, le dinamiche igieniche diventano inevitabilmente terreno di scontro.
Questa nuova stagione condotta da Ilary Blasi, affiancata anche quest'anno da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, è quindi partita da poche ore ma ha già mostrato quanto la convivenza forzata possa mettere a nudo aspetti parecchio sgradevoli della natura umana. Prima ancora che possano nascere le grandi storie d'amore, le rivalità strategiche o le alleanze destinate a segnare i prossimi mesi, la Casa ha già il suo primo autentico mistero. La domanda che rimbalza sui social e tra gli inquilini è sempre la stessa: si scaverà per trovare il colpevole?