Grande Fratello Vip 2026, il cast fa già discutere: tutti i concorrenti ufficiali e i grandi ritorni top

Pubblicazione: 08 settembre alle 15:50

La Porta Rossa sta per riaprire e il Grande Fratello Vip 2026 comincia già a far parlare di sé. Il motivo è soprattutto uno: il cast. Dopo le prime anticipazioni, Mediaset ha iniziato a ufficializzare i concorrenti che entreranno nella Casa e il quadro che emerge è quello di un'edizione costruita su un mix molto preciso: grandi ritorni, volti televisivi conosciuti e personaggi pronti a confrontarsi per la prima volta con la convivenza sotto le telecamere.

Al momento, la lista ufficiale comprendeannunciato proprio l'8 settembre. Mediaset ha precisato che il cast non è ancora completo e che altri nomi saranno comunicati nei prossimi giorni.

Il primo nome ufficializzato è stato quello di Alex Belli, uno dei concorrenti più discussi nella storia recente del programma. L'attore e modello era già entrato nella Casa nel 2021, diventando uno dei protagonisti assoluti di quell'edizione grazie alle complesse dinamiche sentimentali che avevano coinvolto anche Delia Duran e Soleil Sorge. Il suo ritorno rappresenta quindi una delle scommesse più interessanti della nuova stagione. Belli non arriva infatti da semplice concorrente, ma da personaggio che conosce molto bene le regole non scritte del reality e soprattutto il peso delle telecamere. La domanda è inevitabile: riuscirà a sorprendere nuovamente il pubblico?

Altro ritorno particolarmente atteso è quello di Guendalina Tavassi. Il pubblico l'ha conosciuta nel Grande Fratello nel 2010 e successivamente l'ha ritrovata all'Isola dei Famosi, prima nel 2012 e poi nel 2022 insieme al fratello Edoardo. Il suo ingresso porta nella Casa un personaggio dalla personalità che non passa inosservata, abituato a raccontarsi senza troppi filtri e con una lunga esperienza nel mondo dei reality. La Tavassi potrebbe dunque diventare rapidamente uno dei punti di riferimento delle dinamiche interne.

Il nome che più di tutti profuma di nostalgia televisiva. La sua storia con il Grande Fratello comincia addirittura nel 2004, quando vinse la quinta edizione del reality. Oggi, a più di vent'anni da quella vittoria, Jonathan torna a varcare la porta della casa più spiata d'Italia. Nel frattempo ha costruito una carriera televisiva tra moda e intrattenimento, partecipando anche all'. Il suo ritorno introduce così nella nuova edizione un curioso confronto tra il reality di ieri e quello di oggi.

Accanto ai nomi più conosciuti c'è Alessandro Roncaccia, descritto da Mediaset come uno sportivo amante del divertimento e con un'anima decisamente old school. Per lui si tratta invece della prima esperienza al Grande Fratello Vip. Federica Morello invece, ballerina e dj, porta nella Casa un profilo legato al mondo dello spettacolo e della danza: è stata infatti la prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Poi c'è Carmen Di Pietro, altro volto che non ha certo bisogno di presentazioni. La showgirl ha già partecipato a due edizioni dell'Isola dei Famosi, nel 2004 e nel 2022, e conosce quindi molto bene le dinamiche dei reality. La sua presenza potrebbe essere particolarmente interessante proprio per la capacità di trasformare anche la quotidianità della Casa in materiale televisivo.

L'ultimo ingresso ufficializzato, almeno per ora, è quello di Moreno Morello, storico inviato di Striscia la Notizia. Per 22 anni ha raccontato truffe, raggiri e ingiustizie, ma questa volta sarà lui a finire dall'altra parte della telecamera. È una scelta curiosa perché Morello arriva al reality da un universo televisivo completamente diverso e, a differenza di molti colleghi, non ha una precedente esperienza nella Casa.

Il vero colpo di scena, però, potrebbe essere rappresentato dai nomi che circolano da settimane e che non sono ancora tutti stati confermati ufficialmente da Mediaset. Le anticipazioni hanno parlato di un cast molto più ampio,nel quale figurerebbero anche VSe la composizione dovesse essere confermata nella sua interezza, sarebbe evidente la strategia della produzione: riportare nella Casa alcuni volti che hanno già una storia con il reality, affiancandoli a concorrenti provenienti da mondi televisivi, social e dell'intrattenimento differenti.

Tra i ritorni più clamorosi ci sarebbe Marina La Rosa, storica protagonista della prima edizione del Grande Fratello, mentre Valeria Marini potrebbe aggiungere un'altra dose di spettacolo a una Casa già ricca di personalità. Anche il possibile ingresso di Giulia Provvedi e Andreas Muller allargherebbe ulteriormente il ventaglio dei profili presenti.

A tenere insieme questo gruppo sarà ancora una volta Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La conduttrice torna così alla guida del reality dopo l'esperienza della precedente edizione e si prepara a gestire una Casa che, almeno sulla carta, sembra progettata per produrre discussioni, alleanze, rivalità e inevitabili momenti di gossip.