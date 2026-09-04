Forum 2026, il robot Jeeves arriva nello studio di Barbara Palombelli: scoppia la polemica

Pubblicazione: 04 settembre alle 12:02

Settembre è il mese in cui la televisione ritrova le sue abitudini. Dopo la pausa estiva, tornano programmi, conduttori e appuntamenti che per il pubblico sono diventati ormai una certezza del palinsesto. Tra questi c'è senza dubbio Forum, storico programma di Canale 5 che si prepara a inaugurare una nuova stagione mantenendo il suo legame con la tradizione, ma introducendo anche un elemento che ha già sorpreso i telespettatori.

La novità si chiamaed è un robot umanoide che avrà il compitodurante la nuova edizione. Una presenza decisamente insolita per uno studio televisivo costruito negli anni attorno a giudici, avvocati, contendenti e storie giudiziarie. E proprio questa scelta ha già provocato reazioni contrastanti ancora prima della prima puntata. A presentare il nuovo arrivato è stata la stessa Barbara Palombelli attraverso. Nel filmato il robot raggiunge la conduttrice e si rivolge direttamente a lei, presentandosi come il suo nuovo assistente.

Inutile sottolineare l'effetto sorpresa: non si tratta infatti del tradizionale personaggio di supporto o di una presenza pensata soltanto per creare un siparietto televisivo. Jeeves dovrebbe avere un ruolo all'interno della trasmissione e accompagnare Palombelli nel corso delle puntate. La conduttrice ha spiegato che dietro il progetto ci sono giovanissimi ingegneri italiani, sottolineando inoltre la componente tecnologica dell'umanoide. Al centro dell'esperimento c'è infatti l'intelligenza artificiale, insieme alla volontà di attribuire al robot una sorta di personalità: il robot infatti non viene presentato come una semplice macchina, ma come un nuovo interlocutore che potenzialmente interagisce con la conduttrice e con ciò che accade nello studio.

Barbara Palombelli a Forum - Fonte: Mediaset

Tuttavia è la domanda pronunciata da Palombelli a suscitare la critica sui social: dobbiamo davvero avere paura dei robot e dell'intelligenza artificiale? Una provocazione che arriva in un momento in cui l'intelligenza artificiale è entrata sempre più nella vita quotidiana. Portarla però dentro Forum assume un significato particolare. Il programma, infatti, appartiene ormai alla tradizione della televisione italiana. È una trasmissione famosa, familiare, con meccanismi consolidati e un rapporto molto diretto con il pubblico. L'inserimento di un robot umanoide rompe quindi, almeno in parte, quella familiarità.

Non sorprende che il promo abbia immediatamente attirato l'attenzione sui social. Tra gli spettatori c'è chi ha accolto la novità con curiosità, chiedendosi come funzionerà concretamente la presenza di Jeeves, e chi invece ha manifestato perplessità davanti alla scelta di affidare un ruolo televisivo a un'intelligenza artificiale.

"Ma che tristezza. Dobbiamo togliere l’umanità pure qui?" scrive un utente su Instagram nel profilo ufficiale del programma. E ancora: "Mah .. " Oppure: "Dove finiremo con i robot che sostituiranno le persone"

Per il momento, resta da capire quale sarà esattamente il peso di Jeeves nelle dinamiche del programma. La sua funzione è stata descritta come quella di un assistente, quasi un moderno valletto televisivo al fianco della conduttrice.

Potrebbe quindi intervenire durante alcune fasi della trasmissione, creare momenti più leggeri oppure diventare protagonista di piccoli siparietti. Ma è altrettanto possibile che la sua presenza venga utilizzataSarà proprio l'utilizzo concreto del robot a determinare il successo dell'esperimento. Un conto è incuriosire il pubblico attraverso un promo, un altro è riuscire a rendere un personaggio artificiale realmente integrato nella narrazione quotidiana di Forum senza trasformarlo in un semplice elemento decorativo.

La curiosità potrà essere soddisfatta molto presto. La nuova edizione di Forum prenderà il via lunedì 7 settembre 2026 alle 11 su Canale 5. L'appuntamento con il programma proseguirà poi nel pomeriggio, alle 14, su Rete 4. Per Barbara Palombelli sarà la quattordicesima stagione alla guida della trasmissione, che raggiunge così la sua 42ª edizione.