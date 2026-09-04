Forum 2026, il robot Jeeves arriva nello studio di Barbara Palombelli: scoppia la polemica
La nuova stagione di Forum riparte il 7 settembre con una presenza inedita per la televisione italiana: un robot umanoide affiancherà Barbara Palombelli. Ma il suo debutto nel promo ha già acceso il dibattito sui social.
Settembre è il mese in cui la televisione ritrova le sue abitudini. Dopo la pausa estiva, tornano programmi, conduttori e appuntamenti che per il pubblico sono diventati ormai una certezza del palinsesto. Tra questi c'è senza dubbio Forum, storico programma di Canale 5 che si prepara a inaugurare una nuova stagione mantenendo il suo legame con la tradizione, ma introducendo anche un elemento che ha già sorpreso i telespettatori.
Inutile sottolineare l'effetto sorpresa: non si tratta infatti del tradizionale personaggio di supporto o di una presenza pensata soltanto per creare un siparietto televisivo. Jeeves dovrebbe avere un ruolo all'interno della trasmissione e accompagnare Palombelli nel corso delle puntate. La conduttrice ha spiegato che dietro il progetto ci sono giovanissimi ingegneri italiani, sottolineando inoltre la componente tecnologica dell'umanoide. Al centro dell'esperimento c'è infatti l'intelligenza artificiale, insieme alla volontà di attribuire al robot una sorta di personalità: il robot infatti non viene presentato come una semplice macchina, ma come un nuovo interlocutore che potenzialmente interagisce con la conduttrice e con ciò che accade nello studio.
Tuttavia è la domanda pronunciata da Palombelli a suscitare la critica sui social: dobbiamo davvero avere paura dei robot e dell'intelligenza artificiale? Una provocazione che arriva in un momento in cui l'intelligenza artificiale è entrata sempre più nella vita quotidiana. Portarla però dentro Forum assume un significato particolare. Il programma, infatti, appartiene ormai alla tradizione della televisione italiana. È una trasmissione famosa, familiare, con meccanismi consolidati e un rapporto molto diretto con il pubblico. L'inserimento di un robot umanoide rompe quindi, almeno in parte, quella familiarità.
"Ma che tristezza. Dobbiamo togliere l’umanità pure qui?" scrive un utente su Instagram nel profilo ufficiale del programma. E ancora: "Mah .. " Oppure: "Dove finiremo con i robot che sostituiranno le persone"
Per il momento, resta da capire quale sarà esattamente il peso di Jeeves nelle dinamiche del programma. La sua funzione è stata descritta come quella di un assistente, quasi un moderno valletto televisivo al fianco della conduttrice.
La curiosità potrà essere soddisfatta molto presto. La nuova edizione di Forum prenderà il via lunedì 7 settembre 2026 alle 11 su Canale 5. L'appuntamento con il programma proseguirà poi nel pomeriggio, alle 14, su Rete 4. Per Barbara Palombelli sarà la quattordicesima stagione alla guida della trasmissione, che raggiunge così la sua 42ª edizione.