"Erica - Una detective per caso" al via su Canale 5: le anticipazioni della prima puntata del 2 settembre

Pubblicazione: 02 settembre alle 08:47

Il palinsesto autunnale della fiction Mediaset si arricchisce di una nuova proposta che promette di coniugare il fascino dell'enigma investigativo con le sfumature della commedia di costume. Al via in prima serata su Canale 5 — e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity — Erica - Una detective per caso, la serie tv che vede protagonista un'infallibile Vanessa Incontrada al fianco di Francesco Scianna.

Dalla pagina scritta alla scena del crimine: il ritorno di Erica Magliani

Una coppia inedita per il piccolo schermo, chiamata a dare vita a un duello narrativo incentrato sull'inaspettato incontro tra l'intuito letterario e la rigidità del metodo investigativo ufficiale.

La narrazione prende le mosse dalle vicende di Erica Magliani, interpretata da Vanessa Incontrada autrice di gialli di grande successo dotata di una personalissima e spiccata sensibilità per i dettagli. Il pretesto narrativo che dà inizio alla vicenda è un ritorno alle origini: la scrittrice rientra nella propria terra natale, in Toscana, per sbrogliare insieme alla sorella Lucia le complesse questioni burocratiche legate all'eredità di famiglia. L'apparente tranquillità del borgo viene tuttavia stravolta da un improvviso caso di omicidio che proietta immediatamente la protagonista al centro delle indagini.

Vanessa Incontrada in Erica - Una detective per caso (Mediaset)

Nel tentativo di fare luce sul delitto, Erica non si limita ad applicare il proprio acume alla finzione romanzesca, ma inizia a scavare nella realtà locale, portando a galla una fitta rete di reticenze e segreti inconfessabili. Ciò che nasce come una curiosità professionale si trasforma ben presto in una corsa contro il tempo quando le indagini finiscono per intercettare una minaccia strisciante rivolta proprio a sua sorella Lucia, elevando la posta in gioco e trasformando l'enigma in un affare squisitamente personale.

A complicare la traiettoria della protagonista interviene la figura di Leonardo Carrese, interpretato da Francesco Scianna. Commissario di polizia di recente insediamento nella cittadina, Carrese incarna il rigore istituzionale e la scrupolosità metodologica, elementi destinati a collidere inevitabilmente con l'intraprendenza non autorizzata dell'autrice.

Il rapporto tra i due si configura fin dalle prime battute come un dinamico campo di forza: un'attrazione-repulsione tra il codice procedurale e il fiuto d'ingegno, condito da serrati botta e risposta che promettono di costituire il vero motore ritmico della serie.

L'operazione targata Mediaset si inserisce nel solco di una tradizione narrativa collaudata — quella dell'investigatore dilettante dalle straordinarie capacità deduttive —, rivisitandola con una forte impronta territoriale e una scrittura al passo con i tempi. Tra paesaggi d'autore, svolte drammatiche e un cast d'eccezione, Erica - Una detective per caso punta a conquistare la prima serata televisiva offrendo una lettura fresca e coinvolgente del genere mystery.