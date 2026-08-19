Uomini e Donne, tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova stagione: data, novità, ritorni e sorprese

Pubblicazione: 19 agosto alle 09:36

L'estate non è ancora finita, ma per i telespettatori di Uomini e Donne il conto alla rovescia è già cominciato. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi si prepara infatti a tornare su Canale 5 con una nuova stagione, dopo la consueta pausa estiva. E, come accade ogni anno, l'attesa non riguarda soltanto la data del debutto: a tenere banco sono soprattutto i nomi che entreranno nello studio e quelli che, invece, potrebbero ritrovare il proprio posto nel parterre.

La macchina organizzativa è ormai pronta a ripartire. Le prime registrazioni della stagione 2026/2027 sono previste, momento decisivo per capire quali indiscrezioni troveranno conferma e quali, invece, resteranno semplicemente voci estive.

Per vedere le nuove puntate in televisione, però, bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Secondo le anticipazioni diffuse nelle ultime ore, la data indicata per il ritorno su Canale 5 è lunedì 21 settembre 2026, anche se, trattandosi di una previsione legata alla programmazione televisiva, non si può escludere un eventuale cambiamento del palinsesto.

La vera novità? Unancora avvolto nel mistero. È infatti proprio il Trono Classico a rappresentare, almeno per il momento, il capitolo più interessante della nuova stagione. Se per il parterre Over circolano già diverse conferme, sui nuovi tronisti non esiste ancora un quadro ufficiale. Il tradizionale toto-tronista è quindi già partito e alcuni nomi hanno cominciato a circolare con insistenza. Tra questi figurano, reduce dall'esperienza al Grande Fratello e dalla recente fine della relazione con, e, conosciuta dal pubblico anche per la partecipazione a Temptation Island.

Un'altra possibilità riguarda Matteo Stratoti, già protagonista nel percorso di Sara Gaudenzi. Il suo nome ha attirato l'attenzione anche perché sarebbe stato avvistato negli studi Elios per un provino. Si tratta, però, di indiscrezioni e non di nomine ufficiali: sarà necessario attendere le registrazioni per capire chi siederà davvero sul trono.

Del resto è anche uno degli elementi che rendono particolarmente interessante l'avvio della stagione. Negli ultimi anni il Trono Classico ha dovuto spesso fare i conti con l'ingombrante popolarità del parterre Over; la scelta dei nuovi protagonisti potrebbe dunque determinare il nuovo equilibrio del programma.

Se il Trono Classico resta un punto interrogativo, una delle certezze sembra essere ancora una volta Gemma Galgani. La dama torinese è ormai una presenza storica di Uomini e Donne e, salvo sorprese dell'ultimo momento, dovrebbe essere nuovamente al centro delle vicende sentimentali dello studio. La sua permanenza conferma una delle caratteristiche più famose del programma, che riesce a mescolare volti nuovi e protagonisti ormai familiari al pubblico. Gemma rappresenta una sorta di filo conduttore tra le diverse stagioni del dating show e la sua ricerca dell'amore continua a suscitare curiosità, commenti e discussioni. Non sarebbe quindi una vera ripartenza di Uomini e Donne senza chiedersi quale sarà la prossima conoscenza della dama e, soprattutto, se questa volta potrebbe finalmente trasformarsi nella storia tanto cercata.

Il parterre Over potrebbe inoltre contare su diversi ritorni. Tra i nomi indicati nelle anticipazioni compaiono Gloria Nicoletti e Barbara De Santi, entrambe figure che hanno già costruito un rapporto molto riconoscibile con il pubblico del programma. Anche Cristina Tenuta è tra i nomi associati alla nuova stagione.

Le indiscrezioni sul cast, tuttavia, sono ancora in evoluzione. È proprio nelle ultime settimane prima delle registrazioni che il quadro tende a definirsi e non è escluso che possano arrivare ulteriori sorprese. Le precedenti anticipazioni avevano già indicato diversi possibili ritorni nel parterre, dimostrando quanto la composizione dello studio possa cambiare anche a ridosso dell'esordio.

Resta invece più incerta la situazione di Mario Lenti. Il suo eventuale ritorno è stato oggetto di indiscrezioni, ma al momento non può essere considerato una certezza. Ancora più complicato appare il possibile rientro di Riccardo Guarnieri, nome che periodicamente torna a circolare tra le speranze dei fan, senza però che ci siano al momento conferme concrete sulla sua presenza.

La nuova stagione di Uomini e Donne sembra dunque partire nel segno della continuità, ma con diversi interrogativi che alimentano l'attesa. Da una parte ci sono i volti storici del Trono Over, dall'altra la necessità di rinnovare il Trono Classico con protagonisti in grado di conquistare rapidamente il pubblico.