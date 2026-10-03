Verissimo prepara un weekend carico di sorprese: Simone Annicchiarico e i genitori di Chiara Poggi tra gli ospiti

Pubblicazione: 03 ottobre alle 17:34

Un nuovo weekend di interviste, ritorni e racconti personali attende Silvia Toffanin, ma questa volta Verissimo si prepara ad accogliere anche alcuni ospiti destinati inevitabilmente a far discutere. Il programma torna oggi, sabato 3 ottobre, e domenica 4 ottobre su Canale 5 a partire dalle 16.30, con due puntate che spazieranno dalla televisione all'attualità fino al Grande Fratello Vip e al caso Garlasco.

Ad aprire gli appuntamenti del weekend sarà, per la prima volta ospite di Verissimo. Il giornalista si racconterà in un'intervista ritratto dopo il suo passaggio a Mediaset, dove è approdato sudopo la lunga esperienza in Rai. Particolarmente atteso è però l'arrivo in studio di, visto che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip tornerà davanti allee avrà la possibilità di raccontare anon soltanto quanto accaduto nella Casa, ma anche la propria storia e il suo percorso personale e professionale.

Spazio poi ad Anna Tatangelo, diventata nuovamente mamma pochi mesi fa con la nascita della piccola Beatrice. Questa volta la cantante non arriverà però da sola: insieme a lei ci sarà Andrea, il figlio nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio, che verrà presentato al pubblico di Verissimo. Dal mondo di Temptation Island arriverà invece Soraya Sabetta, tra le protagoniste dell'ultima edizione del programma. Entrata nel villaggio insieme a Cristian Mascolino, Soraya ne è uscita da single dopo una relazione che si è conclusa davanti alle telecamere.

A distanza di tempo avrà quindi l'occasione di raccontare a Silvia Toffanin cosa sia accaduto dopo il programma e come sia cambiata la sua vita. Completerà il parterre del sabato Berk Oktay, volto ormai familiare al pubblico di Canale 5 grazie a Forbidden Fruit. L'attore turco interpreta Çağatay nella popolare serie e si racconterà per la prima volta nel salotto di Verissimo. Se il sabato sarà dominato soprattutto dai protagonisti della televisione, domenica 4 ottobre il programma cambierà decisamente registro con un'intervista esclusiva legata al caso Garlasco.

, i genitori di Chiara Poggi, hanno infatti scelto Verissimo per rompere il silenzio dopo la recente chiusura delle nuove indagini su. A quasi vent'anni dall'omicidio della figlia, i duein uno degli appuntamenti più delicati del weekend. La puntata di domenica, pronta a raccontarsi in vista della nuova edizione di Zelig, e per la conduttrice sarà l'occasione per, ma anche della sua vita lontano dal piccolo schermo.

Nel salotto di Silvia Toffanin arriverà inoltre Filippo Bisciglia, uno dei volti ormai inseparabili da Temptation Island, mentre Sonia Bruganelli tornerà a raccontarsi tra carriera e vita privata. Tra gli ospiti ci sarà infine Licia Colò, pronta ad affrontare anche un capitolo meno piacevole degli ultimi mesi, con la conduttrice che parlerà degli attacchi ricevuti sui social durante l'estate e avrà modo di rispondere pubblicamente alle critiche.

Due puntate quindi molto diverse tra loro: da una parte i protagonisti dei programmi più seguiti di Canale 5 e il ritorno davanti alle telecamere di Simone Annicchiarico dopo il Grande Fratello Vip, dall'altra un'intervista particolarmente delicata come quella ai genitori di Chiara Poggi. E sarà proprio quest'ultima, domenica pomeriggio, a portare Verissimo fuori dal tradizionale territorio dello spettacolo per affrontare uno dei casi di cronaca italiana che continua a far discutere a quasi vent'anni di distanza.