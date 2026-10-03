Valeria Marini canta “Money, Money” al Grande Fratello Vip con un inglese tutto suo: il video diventa virale

Pubblicazione: 03 ottobre alle 08:30

Doveva essere una semplice prova settimanale, ma nelle mani di Valeria Marini anche un classico di Cabaret è riuscito a trasformarsi in qualcosa di completamente diverso. Al Grande Fratello Vip, la showgirl si è esibita insieme a Moreno Morello sulle note di Money, Money, regalando al pubblico una versione talmente personale del brano reso celebre da Liza Minnelli e Joel Grey da essere diventata rapidamente uno dei momenti più commentati della sua permanenza nella Casa.

Tutto era cominciato alcuni giorni prima della diretta, dove con un comunicato ufficiale, iluna responsabilità tutt'altro che piccola:un vero e proprio numero di spettacolo sulle note di, tratto dal musical Cabaret. A giudicare il risultato sarebbe stato il pubblico e dalla loro performance sarebbe dipeso anche il destino del

Valeria aveva preso la missione molto sul serio, tanto da chiedere persino l'aiuto del ballerino Andreas Müller per mettere a punto la coreografia. Ma lavorare con lei si è rivelato presto qualcosa di decisamente diverso da una normale sessione di prove, con Müller che ha raccontato agli altri concorrenti che la showgirl tendeva a modificare continuamente i passi, lasciandosi trascinare dall'energia del momento più che da una coreografia prestabilita. Una caratteristica che, invece di irritarlo, alla fine lo ha conquistato: parlando di lei nella Casa, Andreas l'ha definita addirittura “geniale”.

Ma il vero protagonista delle prove era ormai diventato il ritornello della canzone e nei giorni precedenti all'esibizione, Marini aveva iniziato a intonarlo praticamente ovunque, trasformandolo poco alla volta in una sorta di tormentone personale. Il problema? Il testo originale sembrava diventare ogni volta più relativo. Quando è arrivato il momento di salire sul palco durante la puntata del 28 settembre, Valeria e Moreno hanno quindi portato in scena il loro numero. Abiti di scena, coreografia e tutta l'energia necessaria per provare a ricreare uno dei momenti più celebri di Cabaret e poi Marini ha iniziato a cantare.

Lae soprattutto alcune parole del testo hanno rapidamente preso una direzione tutta loro e più cheha finito per, inseguendo ritmo e melodia anche quando le parole sembravano ormai lontane da quelle scritte da John Kander e Fred Ebb. Una performance che non ha minimamente intaccato la sicurezza della showgirl. Quando nellaqualcuno ha messo in discussione le sue capacità, infatti,ha replicato senza esitazioni: “Io so cantare e ballare, non ti permettere”.

E alla fine la sua convinzione ha portato anche un risultato concreto, visto che il pubblico ha promosso la coppia e Valeria Marini e Moreno Morello hanno conquistato il budget per la spesa dei VIP, centrando quindi l'obiettivo assegnato dal programma. La storia, però, non si è conclusa con la prova e l versione di Money, Money cantata da Valeria ha continuato a circolare sui social e lo stesso Grande Fratello le ha dedicato un nuovo filmato il 2 ottobre, definendo ormai l'esibizione un vero e proprio tormentone.

A distanza di giorni, insomma, il testo originale sembra quasi essere diventato secondario, poiché Valeria Marini ha preso una delle canzoni più riconoscibili di Cabaret, l'ha cantata con un inglese tutto suo e ha ottenuto esattamente ciò che probabilmente conta di più dentro un reality: ha fatto parlare di sé anche quando la musica era già finita.