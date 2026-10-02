Tú sí que vales, colpo di scena: Belén Rodríguez torna con un ruolo segreto. Ecco cosa farà

Pubblicazione: 02 ottobre alle 12:22

Sabato 3 ottobre Canale 5 riaccende i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno televisivo. Tú sí que vales torna in prima serata con una nuova edizione pronta a riportare sul piccolo schermo talenti, performance spettacolari, momenti emozionanti e quell'atmosfera scanzonata che negli anni ha conquistato milioni di spettatori. Ma, oltre alle esibizioni, quest'anno l'attenzione è concentrata soprattutto su alcune importanti novità. La più curiosa riguarda Belén Rodríguez, volto storico del programma, che torna a far parte dello show dopo le esperienze maturate nelle precedenti edizioni. La showgirl argentina non sarà però semplicemente una presenza di contorno: per lei è stato pensato un incarico speciale, i cui dettagli rappresentano uno degli elementi di maggiore curiosità della nuova stagione.

La nuova edizione del talent prodotto damantiene sostanzialmente intatta la formula che ne ha decretato il successo. Sul palco delarriveranno concorrenti provenienti da realtà e Paesi differenti, accomunati dal desiderio di stupire il pubblico attraverso le proprie capacità. Non ci sono soltanto cantanti e ballerini. Come da tradizione, il programma lascia spazio alle discipline più disparate:. È proprio l'imprevedibilità delle esibizioni uno degli ingredienti fondamentali dello show.

A valutare i protagonisti ci sarà ancora una squadra ormai amatissima dal pubblico: Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Al loro fianco resta Sabrina Ferilli, confermata alla guida della giuria popolare. Il meccanismo della gara non cambia e continua a mettere a confronto il parere dei giudici con quello del pubblico presente in studio. Una combinazione che può trasformare rapidamente le sorti di un concorrente e regalare, come spesso accade, momenti di grande tensione durante le puntate.

La prima grande novità riguarda invece la conduzione. Giulia Stabile non sarà al timone di questa edizione, complice anche gli impegni professionali che l'hanno portata lontano dall'Italia. Al suo posto arriva Elisabetta Canalis, che affiancherà i confermatissimi Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. Per la showgirl sarda si tratta di una nuova importante esperienza televisiva, dopo un percorso costruito tra televisione, moda, cinema e progetti internazionali. La presenza della Canalis introduce quindi un volto nuovo nella squadra dei conduttori, ma senza stravolgere l'identità del programma. La coppia formata da Sakara e Castrogiovanni continuerà infatti a rappresentare uno degli elementi caratteristici dello show.

La vera sorpresa, però, è rappresentata da. Il suo nome è strettamente legato alla storia di Tú sí que vales: la showgirl aveva infatti già fatto parte del programma in passato, conquistando un ruolo riconoscibile all'interno dello spettacolo. Il suo ritorno assume quindi un significato particolare per chi segue il talent da anni. Questa volta, tuttavia,. Per lei è stata studiata, volutamente avvolta dalla curiosità, anche se stando alle indiscrezioni recenti, si potrebbe trattare di un ruolo danel segmento delleche coinvolgono giudici, conduttori e protagonisti dello spettacolo. Una scelta che permette alla produzione di giocare anche sull'effetto sorpresa e di riportare al centro della scena una protagonista che il pubblico di Tú sí que vales conosce molto bene.

Come ogni stagione, anche questa edizione promette inoltre la presenza di ospiti appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo. Tra i nomi associati alle nuove puntate figurano Marco Mengoni e Can Yaman, anche se saranno gli episodi trasmessi a svelare progressivamente la composizione del parterre. L'appuntamento è dunque fissato per sabato 3 ottobre su Canale 5.