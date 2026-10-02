Tú sí que vales, colpo di scena: Belén Rodríguez torna con un ruolo segreto. Ecco cosa farà
Il talent di Canale 5 torna sabato 3 ottobre con una nuova edizione ricca di talenti, conferme e sorprese: tra queste spicca il ritorno di Belén Rodríguez.
Sabato 3 ottobre Canale 5 riaccende i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno televisivo. Tú sí que vales torna in prima serata con una nuova edizione pronta a riportare sul piccolo schermo talenti, performance spettacolari, momenti emozionanti e quell'atmosfera scanzonata che negli anni ha conquistato milioni di spettatori. Ma, oltre alle esibizioni, quest'anno l'attenzione è concentrata soprattutto su alcune importanti novità. La più curiosa riguarda Belén Rodríguez, volto storico del programma, che torna a far parte dello show dopo le esperienze maturate nelle precedenti edizioni. La showgirl argentina non sarà però semplicemente una presenza di contorno: per lei è stato pensato un incarico speciale, i cui dettagli rappresentano uno degli elementi di maggiore curiosità della nuova stagione.
A valutare i protagonisti ci sarà ancora una squadra ormai amatissima dal pubblico: Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Al loro fianco resta Sabrina Ferilli, confermata alla guida della giuria popolare. Il meccanismo della gara non cambia e continua a mettere a confronto il parere dei giudici con quello del pubblico presente in studio. Una combinazione che può trasformare rapidamente le sorti di un concorrente e regalare, come spesso accade, momenti di grande tensione durante le puntate.
La prima grande novità riguarda invece la conduzione. Giulia Stabile non sarà al timone di questa edizione, complice anche gli impegni professionali che l'hanno portata lontano dall'Italia. Al suo posto arriva Elisabetta Canalis, che affiancherà i confermatissimi Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. Per la showgirl sarda si tratta di una nuova importante esperienza televisiva, dopo un percorso costruito tra televisione, moda, cinema e progetti internazionali. La presenza della Canalis introduce quindi un volto nuovo nella squadra dei conduttori, ma senza stravolgere l'identità del programma. La coppia formata da Sakara e Castrogiovanni continuerà infatti a rappresentare uno degli elementi caratteristici dello show.
Come ogni stagione, anche questa edizione promette inoltre la presenza di ospiti appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo. Tra i nomi associati alle nuove puntate figurano Marco Mengoni e Can Yaman, anche se saranno gli episodi trasmessi a svelare progressivamente la composizione del parterre. L'appuntamento è dunque fissato per sabato 3 ottobre su Canale 5.