Federica Morello è davvero “rifatta”? Spuntano le foto di 11 anni fa a Miss Italia e il web si divide
Spuntano le vecchie foto di Federica Morello ai tempi di Miss Italia: il confronto con oggi riaccende il dibattito dopo lo scontro al GF Vip.
Al Grande Fratello Vip è bastata una discussione sul naso di Federica Morello per scatenare qualcosa che, probabilmente, nessuno nella Casa aveva previsto: una vera e propria caccia alle fotografie del suo passato. E così, mentre la concorrente continua a sostenere di non essersi mai sottoposta a una rinoplastica, sul web sono riemersi alcuni scatti risalenti a molti anni fa, quando partecipava ai concorsi di bellezza e provava a conquistare Miss Italia.
Secondo la Tavassi, infatti, anche il naso della coinquilina sarebbe stato ritoccato, ma Federica ha immediatamente negato e ha rilanciato, sostenendo a sua volta che Guendalina sarebbe intervenuta sugli zigomi. Anche in questo caso è arrivata una smentita: Tavassi ha spiegato che la loro forma sarebbe semplicemente una caratteristica genetica. Quella che poteva rimanere una semplice discussione da giardino ha finito però per creare una tensione molto più grande.
Nel confronto è entrato anche Jonathan Kashanian, che ha provato a spostare il discorso su un altro piano: anche qualora Federica avesse fatto qualcosa al naso, ha osservato, potrebbe semplicemente trattarsi di un argomento personale del quale non vuole parlare. La discussione è proseguita anche successivamente, tanto che quando Federica ha raggiunto Guendalina e Jonathan in cucina ha chiesto direttamente: “State parlando ancora del mio naso?”.
Federica appare molto più giovane e naturalmente diversa rispetto alla donna che oggi il pubblico vede ogni giorno nella Casa. Ma utilizzare quelle fotografie per stabilire con certezza quali interventi abbia effettuato sarebbe impossibile. La stessa Morello, del resto, ha chiarito direttamente la propria versione. L'unico intervento chirurgico che ha confermato riguarda il seno. Federica ne ha parlato senza particolari problemi anche all'interno del reality, arrivando in precedenza a scherzare sul fatto di festeggiare ogni anno il “compleanno” del suo décolleté.
Sul naso, invece, la sua posizione è completamente diversa: nega di averlo rifatto. Le vecchie fotografie non possono dimostrare il contrario, visto che tra gli scatti di Miss Italia e le immagini attuali sono trascorsi oltre dieci anni e, oltre all'età, possono cambiare trucco, peso, acconciatura, illuminazione e naturalmente il modo in cui una persona viene fotografata. La curiosità del pubblico nasce però anche da un altro episodio che aveva già portato Federica al centro delle discussioni sull'estetica.
Da una parte ci sono le immagini di una Federica poco più che ventenne che cercava di farsi strada nei concorsi di bellezza; dall'altra la concorrente che oggi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip dopo essersi fatta conoscere dal pubblico anche grazie a Ciao Darwin. In mezzo ci sono oltre dieci anni di vita e una domanda sulla quale, almeno per quanto riguarda il naso, Federica Morello ha già dato la sua risposta. Il web può continuare a confrontare le fotografie quanto vuole, ma su un punto la diretta interessata non sembra intenzionata a cambiare versione: il seno sì, il naso no.