Speciale The Social - Il prezzo della verità
SEGUICI
Privacy Policy Cookie Policy Disclaimer
TV

Federica Morello è davvero “rifatta”? Spuntano le foto di 11 anni fa a Miss Italia e il web si divide

Spuntano le vecchie foto di Federica Morello ai tempi di Miss Italia: il confronto con oggi riaccende il dibattito dopo lo scontro al GF Vip.

di Alberto Rossi
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Mediaset
TV

Al Grande Fratello Vip è bastata una discussione sul naso di Federica Morello per scatenare qualcosa che, probabilmente, nessuno nella Casa aveva previsto: una vera e propria caccia alle fotografie del suo passato. E così, mentre la concorrente continua a sostenere di non essersi mai sottoposta a una rinoplastica, sul web sono riemersi alcuni scatti risalenti a molti anni fa, quando partecipava ai concorsi di bellezza e provava a conquistare Miss Italia.

Immagini che inevitabilmente stanno facendo discutere, soprattutto dopo quanto accaduto nelle ultime ore tra Federica e Guendalina Tavassi. Tutto è cominciato durante una conversazione sulla chirurgia estetica. Morello ha raccontato apertamente di essersi sottoposta a un intervento al seno, spiegando invece di non aver mai rifatto chirurgicamente il naso. Guendalina, però, non si è mostrata particolarmente convinta.

Secondo la Tavassi, infatti, anche il naso della coinquilina sarebbe stato ritoccato, ma Federica ha immediatamente negato e ha rilanciato, sostenendo a sua volta che Guendalina sarebbe intervenuta sugli zigomi. Anche in questo caso è arrivata una smentita: Tavassi ha spiegato che la loro forma sarebbe semplicemente una caratteristica genetica. Quella che poteva rimanere una semplice discussione da giardino ha finito però per creare una tensione molto più grande.

Nel confronto è entrato anche Jonathan Kashanian, che ha provato a spostare il discorso su un altro piano: anche qualora Federica avesse fatto qualcosa al naso, ha osservato, potrebbe semplicemente trattarsi di un argomento personale del quale non vuole parlare. La discussione è proseguita anche successivamente, tanto che quando Federica ha raggiunto Guendalina e Jonathan in cucina ha chiesto direttamente: “State parlando ancora del mio naso?”.

Ma mentre nella Casa il confronto diventava sempre più acceso, fuori dal reality qualcuno ha cominciato a guardare indietro. Sono così tornate a circolare vecchie fotografie di Federica Morello risalenti al periodo in cui partecipava ai concorsi di bellezza, prima che diventasse uno dei volti di Ciao Darwin e successivamente una concorrente del Grande Fratello Vip. Alcuni degli scatti risalgono alle selezioni di Miss Italia del 2015, quando Federica era tra le concorrenti provenienti dalla Liguria. Sono passati più di dieci anni e il confronto con le immagini di oggi ha inevitabilmente attirato l'attenzione degli spettatori.

Federica appare molto più giovane e naturalmente diversa rispetto alla donna che oggi il pubblico vede ogni giorno nella Casa. Ma utilizzare quelle fotografie per stabilire con certezza quali interventi abbia effettuato sarebbe impossibile. La stessa Morello, del resto, ha chiarito direttamente la propria versione. L'unico intervento chirurgico che ha confermato riguarda il seno. Federica ne ha parlato senza particolari problemi anche all'interno del reality, arrivando in precedenza a scherzare sul fatto di festeggiare ogni anno il “compleanno” del suo décolleté.

Sul naso, invece, la sua posizione è completamente diversa: nega di averlo rifatto. Le vecchie fotografie non possono dimostrare il contrario, visto che tra gli scatti di Miss Italia e le immagini attuali sono trascorsi oltre dieci anni e, oltre all'età, possono cambiare trucco, peso, acconciatura, illuminazione e naturalmente il modo in cui una persona viene fotografata. La curiosità del pubblico nasce però anche da un altro episodio che aveva già portato Federica al centro delle discussioni sull'estetica.

Nei giorni precedenti la concorrente aveva infatti commentato duramente l'aspetto di Valeria Marini, sostenendo che la showgirl avesse esagerato con i ritocchi e arrivando a definirla “tutta rifatta”. Parole che avevano inevitabilmente acceso il confronto anche sull'aspetto della stessa Morello. Il ritorno delle fotografie del passato arriva quindi nel momento perfetto per alimentare ulteriormente il dibattito.

Da una parte ci sono le immagini di una Federica poco più che ventenne che cercava di farsi strada nei concorsi di bellezza; dall'altra la concorrente che oggi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip dopo essersi fatta conoscere dal pubblico anche grazie a Ciao Darwin. In mezzo ci sono oltre dieci anni di vita e una domanda sulla quale, almeno per quanto riguarda il naso, Federica Morello ha già dato la sua risposta. Il web può continuare a confrontare le fotografie quanto vuole, ma su un punto la diretta interessata non sembra intenzionata a cambiare versione: il seno sì, il naso no.

Continua a leggere su BadTaste