GF Vip, Guendalina attacca Jonathan: "Non prendi mai posizioni e vuoi accontentare tutti"
Scontro infuocato al Grande Fratello Vip: Guendalina Tavassi attacca duramente Jonathan Kashanian accusandolo di ipocrisia e di voler piacere a tutti i costi.
Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente e, a tenere banco questa volta, non sono solo le dinamiche di convivenza, ma le pesanti accuse scambiate tra i concorrenti. Al centro della polemica c'è un volto noto della televisione italiana, Guendalina Tavassi, che ha perso la pazienza puntando il dito contro Jonathan Kashanian. Ma cosa è successo esattamente tra i due inquilini più amati e discussi del reality show?
Tuttavia, la reazione dello stilista israeliano ha deluso profondamente le aspettative della gieffina. Invece di schierarsi apertamente dalla sua parte, Jonathan ha cercato di mantenere una posizione neutrale, invitando Guendalina a comprendere anche le ragioni e le insicurezze altrui. Un atteggiamento super partes che la Tavassi ha vissuto come un vero e proprio tradimento della loro amicizia, sfociando in una dura invettiva pubblica.
Senza peli sulla lingua, Guendalina si è confrontata con gli altri concorrenti della Casa, esprimendo tutto il suo disappunto per le strategie di gioco adottate dai coinquilini: "Jonathan vuole andare d'accordo con tutti, ma in generale tanti qui dentro provano sempre a non dire quello che pensano. Io divento pazza quando vedo questi atteggiamenti. Hanno tutti paura di litigare e non vogliono schierarsi, fanno tutti gli amici di tutti solo per paura delle nomination."
La tensione nella Casa è ormai palpabile e gli equilibri iniziano a vacillare: Jonathan manterrà la sua posizione diplomatica o sarà costretto a scegliere da che parte stare?