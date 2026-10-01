GF Vip, Guendalina attacca Jonathan: "Non prendi mai posizioni e vuoi accontentare tutti"

Pubblicazione: 01 ottobre alle 10:09

Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente e, a tenere banco questa volta, non sono solo le dinamiche di convivenza, ma le pesanti accuse scambiate tra i concorrenti. Al centro della polemica c'è un volto noto della televisione italiana, Guendalina Tavassi, che ha perso la pazienza puntando il dito contro Jonathan Kashanian. Ma cosa è successo esattamente tra i due inquilini più amati e discussi del reality show?

Tutto è iniziato con un confronto piuttosto acceso tra la Tavassi e Federica Morello. Un dibattito nato quasi per gioco, incentrato sui presunti ritocchi di chirurgia estetica, si è rapidamente trasformato in un botta e risposta velenoso. Nel corso della discussione,cercando immediatamente conforto nel suo amico e compagno d'avventura Jonathan Kashanian.

Tuttavia, la reazione dello stilista israeliano ha deluso profondamente le aspettative della gieffina. Invece di schierarsi apertamente dalla sua parte, Jonathan ha cercato di mantenere una posizione neutrale, invitando Guendalina a comprendere anche le ragioni e le insicurezze altrui. Un atteggiamento super partes che la Tavassi ha vissuto come un vero e proprio tradimento della loro amicizia, sfociando in una dura invettiva pubblica.

Senza peli sulla lingua, Guendalina si è confrontata con gli altri concorrenti della Casa, esprimendo tutto il suo disappunto per le strategie di gioco adottate dai coinquilini: "Jonathan vuole andare d'accordo con tutti, ma in generale tanti qui dentro provano sempre a non dire quello che pensano. Io divento pazza quando vedo questi atteggiamenti. Hanno tutti paura di litigare e non vogliono schierarsi, fanno tutti gli amici di tutti solo per paura delle nomination."

A dare manforte alla tesi della Tavassi è intervenuta anche Marina La Rosa, confermando che l'atteggiamento di Jonathan sembri mirato unicamente a preservare la propria immunità e a piacere al pubblico, evitando qualsiasi presa di posizione scomoda. Dal canto suo, lo stilista non è rimasto in silenzio:sottolineando di essersi esposto quando lo riteneva opportuno, ma di aver preferito non alimentare una diatriba futile e prolungata.

La tensione nella Casa è ormai palpabile e gli equilibri iniziano a vacillare: Jonathan manterrà la sua posizione diplomatica o sarà costretto a scegliere da che parte stare?