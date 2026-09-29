Marina La Rosa, il confronto con Jonathan al GF Vip si fa acceso: "Mostra chi sei davvero"

Pubblicazione: 29 settembre alle 09:35

Il rapporto tra Marina La Rosa e Jonathan all'interno della Casa del Grande Fratello Vip continua a essere tutt'altro che semplice. Nella puntata di lunedì 28 settembre, i due si sono trovati faccia a faccia per chiarire alcune incomprensioni nate nei giorni precedenti. Al centro della discussione c'è soprattutto il modo in cui Marina osserva e interpreta i comportamenti del coinquilino. Jonathan, dal canto suo, sostiene che dietro l'atteggiamento della gieffina ci sia una parte di sé che ancora non ha mostrato. Il confronto ha così portato entrambi a spiegare con maggiore chiarezza le proprie posizioni.

Prima del confronto, il programma ha ripercorso le ragioni che avevano portato Jonathan a nominare Marina. Il concorrente ha spiegato di sentirsi osservato e giudicato da lei, al punto da avere la sensazione di non riuscire a comportarsi spontaneamente. Marina non nega di prestare attenzione a ciò che fa Jonathan, ma individua proprio in alcuni suoi atteggiamenti uno dei motivi della distanza. Secondo lei, il desiderio di essere apprezzato da tutti finirebbe per condizionare il suo modo di relazionarsi. Una dinamica molto diversa da quella che Marina vive con Alex Belli, con il quale continua invece un gioco di provocazioni e battute che, almeno per come viene raccontato nella puntata, non assume connotazioni maliziose.

Quando arriva il momento di parlare direttamente a Marina, Jonathan sostiene di percepirla come una persona affascinante, ma convinta che stia scegliendo di mostrare soltanto una determinata versione di sé. Per spiegare il proprio atteggiamento, racconta anche di essere single e di non aver mai avuto una relazione stabile, collegando il bisogno di piacere agli altri a una sua personale insicurezza. Allo stesso tempo, chiarisce di non voler forzare il rapporto con Marina, se lei mantiene una distanza, lui preferisce fermarsi piuttosto che insistere. Il passaggio più forte arriva però quando Jonathan le fa notare che, secondo lui, dietro quella durezza c'è una donna molto diversa da quella che sta mostrando nella Casa, ricordandole anche il suo ruolo di madre e il suo percorso professionale.

Marina non accoglie però l'interpretazione di Jonathan come una verità su di lei. Chiamata da Ilary Blasi a dire se le sue parole l'abbiano convinta, risponde senza esitazioni che non sta recitando nessun ruolo. La gieffina spiega che ciascuno entra nel programma portando con sé esperienze, emozioni e un vissuto che inevitabilmente condizionano il modo di rapportarsi agli altri. Anche lei, come Jonathan, non ha una relazione sentimentale, ma sottolinea di avere legami importanti sul piano dell'amicizia e di essere aperta alla possibilità che nella Casa possano nascere nuove relazioni. La sua priorità resta una, è entrata nel programma per giocare.

A complicare ulteriormente la lettura del confronto interviene infine Selvaggia, che si sofferma sull'aggettivo utilizzato da Marina per descrivere Jonathan, definito "respingente". Secondo lei si tratta di una parola particolarmente forte e difficile da ignorare, soprattutto alla luce della discussione appena avvenuta.

Il lato più intimo di Marina, però, era già emerso nei giorni precedenti, quando aveva ricordato con grande commozione il legame di amicizia con Pietro Taricone, mostrando una parte di sé molto lontana dalle dinamiche della Casa. Il confronto non risolve la distanza tra i due, ma mette in evidenza due modi opposti di vivere il rapporto. Jonathan cerca un'apertura emotiva, mentre Marina rivendica il diritto di mostrarsi soltanto nei tempi e nei modi che sente propri.