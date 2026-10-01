GF Vip, Alex Belli attacca Marina La Rosa a tavola ed esplode lo scontro: “Mi sei completamente indifferente”

Pubblicazione: 01 ottobre alle 08:00

La tensione tra Alex Belli e Marina La Rosa nella Casa del Grande Fratello Vip non sembra destinata a spegnersi e dopo il duro faccia a faccia, andato in scena durante la puntata del 28 settembre, tra i due concorrenti è scoppiato un nuovo scontro durante il pranzo, questa volta davanti agli altri inquilini. E a riaccendere la miccia è stata Federica Morello. Tutto è cominciato quando Federica ha criticato Marina, trovando a quel punto immediatamente l'appoggio di Alex.

Poco prima, proprioavevano discusso delle presunte strategie messe in atto nella Casa dall'ex concorrente della prima storica edizione del reality, visto che secondo entrambi,starebbee di alimentare contrasti tra gli altri concorrenti., in particolare, si è detto convinto che Marina abbia bisogno di individuare degli avversari per costruire le proprie dinamiche all'interno del programma, una lettura questa, secondo la quale la concorrente avrebbe avuto un ruolo anche nell'inasprimento di alcuni rapporti all'interno della Casa.

Ma una volta arrivati a tavola, Alex ha deciso di affrontare direttamente Marina, accusandola di parlare alle spalle degli altri concorrenti con il risultato di metterli gli uni contro gli altri, tornando anche su una discussione relativa alla chirurgia estetica nella quale, secondo lui, Marina si sarebbe intromessa senza avere le competenze necessarie. A quel punto il confronto è diventato rapidamente personale, con Alex che ha sostenuto che Marina possa riuscire a influenzare i concorrenti più giovani, ma non lui, perché convinto di aver ormai compreso il suo modo di giocare.

E anche tra Marina e Alex si accende lo scontro 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/FhajtCeWKp — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 30, 2026

Marina, però, non si è tirata indietro e ha provato a spostare il confronto proprio sull'atteggiamento dell'attore, chiedendogli se dietro a un'insofferenza così evidente nei suoi confronti non ci fosse in realtà qualcosa di più profondo. La risposta di Belli a quel punto è stata immediata: “Non mi dai fastidio, mi sei completamente indifferente”, ha ribattuto, mettendo in dubbio anche l'idea che Marina si avvicini agli altri concorrenti soltanto per ascoltarli e aiutarli.

Marina La Rosa e Alex Belli, fonte: YouTube

Quello di oggi, del resto, è soltanto l'ultimo capitolo di una rivalità esplosa apertamente durante la quinta puntata, visto che in direttadi essere interessato soprattutto alle telecamere e alle dinamiche televisive, arrivando a definirlo “simpatico come la sabbia che ti resta nel costume d'estate”. Belli aveva risposto sostenendo di averla inizialmente sopravvalutata e definendola “la miglior giocatrice”

Nemmeno il confronto organizzato dal Grande Fratello sembra quindi essere servito a ricucire il rapporto, ed anzi, nelle ore successive Alex aveva continuato a parlare di Marina anche con Jonathan Kashanian, sostenendo di aver cambiato completamente opinione su di lei e accusandola di cercare il “palcoscenico” attraverso gli scontri con gli altri concorrenti. Grande Fratello. A questo punto la distanza tra i due sembra essere diventata una delle dinamiche più accese di questa edizione. E se il confronto in puntata poteva sembrare il punto più alto dello scontro, il nuovo faccia a faccia a tavola dimostra che tra Alex Belli e Marina La Rosa la partita è tutt'altro che chiusa.