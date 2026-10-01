GF Vip, Alex Belli attacca Marina La Rosa a tavola ed esplode lo scontro: “Mi sei completamente indifferente”
Nuovo scontro al GF Vip tra Alex Belli e Marina La Rosa: durante il pranzo volano accuse sulle strategie nella Casa e il confronto si accende.
La tensione tra Alex Belli e Marina La Rosa nella Casa del Grande Fratello Vip non sembra destinata a spegnersi e dopo il duro faccia a faccia, andato in scena durante la puntata del 28 settembre, tra i due concorrenti è scoppiato un nuovo scontro durante il pranzo, questa volta davanti agli altri inquilini. E a riaccendere la miccia è stata Federica Morello. Tutto è cominciato quando Federica ha criticato Marina, trovando a quel punto immediatamente l'appoggio di Alex.
Ma una volta arrivati a tavola, Alex ha deciso di affrontare direttamente Marina, accusandola di parlare alle spalle degli altri concorrenti con il risultato di metterli gli uni contro gli altri, tornando anche su una discussione relativa alla chirurgia estetica nella quale, secondo lui, Marina si sarebbe intromessa senza avere le competenze necessarie. A quel punto il confronto è diventato rapidamente personale, con Alex che ha sostenuto che Marina possa riuscire a influenzare i concorrenti più giovani, ma non lui, perché convinto di aver ormai compreso il suo modo di giocare.
Marina, però, non si è tirata indietro e ha provato a spostare il confronto proprio sull'atteggiamento dell'attore, chiedendogli se dietro a un'insofferenza così evidente nei suoi confronti non ci fosse in realtà qualcosa di più profondo. La risposta di Belli a quel punto è stata immediata: “Non mi dai fastidio, mi sei completamente indifferente”, ha ribattuto, mettendo in dubbio anche l'idea che Marina si avvicini agli altri concorrenti soltanto per ascoltarli e aiutarli.
Nemmeno il confronto organizzato dal Grande Fratello sembra quindi essere servito a ricucire il rapporto, ed anzi, nelle ore successive Alex aveva continuato a parlare di Marina anche con Jonathan Kashanian, sostenendo di aver cambiato completamente opinione su di lei e accusandola di cercare il “palcoscenico” attraverso gli scontri con gli altri concorrenti. Grande Fratello. A questo punto la distanza tra i due sembra essere diventata una delle dinamiche più accese di questa edizione. E se il confronto in puntata poteva sembrare il punto più alto dello scontro, il nuovo faccia a faccia a tavola dimostra che tra Alex Belli e Marina La Rosa la partita è tutt'altro che chiusa.