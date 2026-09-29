GF Vip, tensione alle stelle tra Alex Belli e Marina La Rosa: cos'è successo al confronto nella puntata di ieri
GF Vip, Marina La Rosa e Alex Belli si confrontano nella Mystery Room tra accuse, frecciate, nomination e tensioni sulle scelte alimentari.
La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha riportato al centro dell'attenzione il rapporto tutt'altro che semplice tra Alex Belli e Marina La Rosa. I due concorrenti sono stati messi faccia a faccia da Ilary Blasi nella Mystery Room, dopo giorni caratterizzati da distanza, provocazioni e incomprensioni. A pesare sul loro rapporto c'è stata anche la recente nomination di Belli, che Marina ha collegato al desiderio di vedere l'attore mostrarsi maggiormente per quello che è. Il confronto, però, è rapidamente andato oltre il gioco, coinvolgendo carattere, passato televisivo e percezioni reciproche. Il risultato è stato uno dei momenti più accesi della puntata.
La discussione si è poi spostata su altri episodi che avevano già creato distanza tra i due. Marina ha ricordato alcune battute di Alex sulle sue abitudini alimentari, essendo vegetariana da anni, ha spiegato di aver percepito determinati commenti come poco rispettosi verso una sensibilità condivisa anche da vegani e vegetariani. Belli ha invece riportato il discorso sul comportamento della coinquilina, tirando nuovamente in ballo l'espressione “gatta morta”, un'etichetta legata alla sua immagine nella prima edizione italiana del Grande Fratello. Marina ha fatto capire che quel termine appartiene a una fase ormai lontana della sua vita e il riferimento ha contribuito a rendere il confronto ancora più personale.
A quel punto il discorso non riguardava più soltanto la nomination o le divergenze nate nella Casa, ma il modo in cui i due interpretano reciprocamente il proprio comportamento. Marina ha sottolineato che la distanza dipende anche dalle loro differenze caratteriali, se lei appare ad Alex troppo distante o diversa, è semplicemente perché i due hanno modi differenti di rapportarsi agli altri. Belli, dal canto suo, ha insistito sulla propria lettura della situazione, arrivando a dirle: “Ti piaccio ma non mi sopporti”. Una frase che ha trasformato il confronto in un vero e proprio botta e risposta sulle motivazioni che, secondo ciascuno, si nasconderebbero dietro l'atteggiamento dell'altro.
La Rosa ha respinto questa lettura, spiegando che la sua vicinanza ai più giovani nasce anche dal rapporto con i suoi due figli adolescenti. Cesara Buonamici, invece, ha riassunto il faccia a faccia parlando di uno scontro tra giganti. Del resto, la tensione tra Marina La Rosa e Alex Belli non era nata soltanto durante la puntata, già due notti prima i due erano stati protagonisti di un acceso confronto nella Casa, con il ritorno del termine “gatta morta” e una nuova provocazione di Alex nei confronti della concorrente.