GF Vip, tensione alle stelle tra Alex Belli e Marina La Rosa: cos'è successo al confronto nella puntata di ieri

Pubblicazione: 29 settembre alle 10:35

La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha riportato al centro dell'attenzione il rapporto tutt'altro che semplice tra Alex Belli e Marina La Rosa. I due concorrenti sono stati messi faccia a faccia da Ilary Blasi nella Mystery Room, dopo giorni caratterizzati da distanza, provocazioni e incomprensioni. A pesare sul loro rapporto c'è stata anche la recente nomination di Belli, che Marina ha collegato al desiderio di vedere l'attore mostrarsi maggiormente per quello che è. Il confronto, però, è rapidamente andato oltre il gioco, coinvolgendo carattere, passato televisivo e percezioni reciproche. Il risultato è stato uno dei momenti più accesi della puntata.

Il punto di partenza è stato il comportamento di Alex all'interno della Casa., sostenendo che anche la nomination avrebbe potuto rappresentare un'occasione per lasciarsi andare e mostrarsi con maggiore autenticità., sostenendo che sarebbe invece Marina a non essersi ancora mostrata completamente. Nel confronto ha riconosciuto di averla inizialmente sottovalutata, arrivando a definirla “la miglior giocatrice di tutti” e contestando l'idea che sia lui ad avere una doppia faccia.

La discussione si è poi spostata su altri episodi che avevano già creato distanza tra i due. Marina ha ricordato alcune battute di Alex sulle sue abitudini alimentari, essendo vegetariana da anni, ha spiegato di aver percepito determinati commenti come poco rispettosi verso una sensibilità condivisa anche da vegani e vegetariani. Belli ha invece riportato il discorso sul comportamento della coinquilina, tirando nuovamente in ballo l'espressione “gatta morta”, un'etichetta legata alla sua immagine nella prima edizione italiana del Grande Fratello. Marina ha fatto capire che quel termine appartiene a una fase ormai lontana della sua vita e il riferimento ha contribuito a rendere il confronto ancora più personale.

A quel punto il discorso non riguardava più soltanto la nomination o le divergenze nate nella Casa, ma il modo in cui i due interpretano reciprocamente il proprio comportamento. Marina ha sottolineato che la distanza dipende anche dalle loro differenze caratteriali, se lei appare ad Alex troppo distante o diversa, è semplicemente perché i due hanno modi differenti di rapportarsi agli altri. Belli, dal canto suo, ha insistito sulla propria lettura della situazione, arrivando a dirle: “Ti piaccio ma non mi sopporti”. Una frase che ha trasformato il confronto in un vero e proprio botta e risposta sulle motivazioni che, secondo ciascuno, si nasconderebbero dietro l'atteggiamento dell'altro.

alex belli, per quanto barocco, esagerato o teatrale possa essere, dice le cose in faccia, fa ridere, ma soprattutto è l'unico che non si è sottomesso all'aura di marina LA Rosa



SI È RIPRESO LA LUCE CHE TUTTA LA CASA AVEVA BUTTATO SOLO SU MARINA, NE VEDREMO DELLE BELLE #gfvip pic.twitter.com/t7OClobyuW — elsa❄️ (@_everneverland_) September 28, 2026

Anche le opinioniste sono intervenute nella lettura della dinamica.. Secondo la sua interpretazione, Marina avrebbe stretto soprattutto rapporti con i concorrenti più giovani, mentre Alex sarebbe più difficile da mettere in difficoltà durante un confronto verbale.

La Rosa ha respinto questa lettura, spiegando che la sua vicinanza ai più giovani nasce anche dal rapporto con i suoi due figli adolescenti. Cesara Buonamici, invece, ha riassunto il faccia a faccia parlando di uno scontro tra giganti. Del resto, la tensione tra Marina La Rosa e Alex Belli non era nata soltanto durante la puntata, già due notti prima i due erano stati protagonisti di un acceso confronto nella Casa, con il ritorno del termine “gatta morta” e una nuova provocazione di Alex nei confronti della concorrente.