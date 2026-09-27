Gf Vip, Marina La Rosa scontro notturno con Alex Belli: "Gatta morta" e l'affondo accende la Casa

Pubblicazione: 27 settembre alle 11:38

La quiete nella Casa del Grande Fratello Vip 9 è durata troppo poco. A spezzare l'armonia forzata degli ultimi giorni ci hanno pensato Marina La Rosa e Alex Belli, protagonisti di un faccia a faccia che è iniziato durante le nomination e si è trascinato nella notte, quando le luci si abbassano e le maschere cadono. Un confronto che ha immediatamente diviso il pubblico sui social, con gli spettatori schierati su due fronti opposti, pronti a difendere il proprio beniamino o ad attaccare l'avversario.





Marina La Rosa, fonte: Meiaset

. La motivazione fornita dall'ex concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello non è stata delle più diplomatiche:dall'attore, vuole che emerga la persona vera al di là della facciata televisiva. Una dichiarazione che suona come, un invito a togliersi la maschera che Belli indosserebbe quotidianamente.. L'attore, noto per non mandare a dire le cose, ha ribaltato l'accusa contro la stessa Marina.le sovrastrutture e mostrarsi per quella che è realmente, lasciandosi alle spalle quello che ha definito il suo "edulcorato mondo da radical chic". Un'espressione che non si sente spesso tra le mura di Cinecittà, ma che, accendendo ulteriormente gli animi.

Ma Belli non si è fermato qui. Deciso a provocare ancora di più la coinquilina, l'attore è andato a pescare nel passato televisivo di Marina, richiamando il soprannome che l'accompagnò durante la sua prima esperienza nel reality show: "gatta morta". Un'etichetta che nacque oltre vent'anni fa, quando Marina La Rosa divenne uno dei personaggi più discussi della televisione italiana proprio grazie alla sua strategia ambigua e alla capacità di muoversi tra alleanze e tattiche di gioco. Tirare in ballo quel soprannome è un affondo studiato, pensato per destabilizzare e per riportare alla luce un'immagine che Marina ha cercato negli anni di superare.





alex è stato veramente squallido con sta storia della gatta morta marina impeccabile elegante tagliente come sempre pic.twitter.com/uO9wmNIO9c — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) September 25, 2026

. Marina e Alex rappresentano due modi molto diversi di stare in un reality: lei con un approccio più riflessivo e strategico, lui con una tendenza alla teatralità e alla costruzione del personaggio. Due personalità forti, due strategie difficili da conciliare, che potrebbero rappresentare l'inizio di una rivalità destinata a caratterizzare questa edizione del Gf Vip.

Il pubblico, intanto, si è già diviso. C'è chi ha difeso Marina, apprezzando la sua capacità di smascherare l'atteggiamento di Alex e di chiamare le cose col proprio nome. Altri, invece, hanno applaudito la schiettezza di Belli e la sua volontà di rompere finalmente la fase di convivenza pacifica che stava rendendo questa edizione troppo prevedibile. Perché diciamocelo: un Grande Fratello senza conflitti è come un film senza climax, perde di interesse e fatica a tenere incollati gli spettatori.



Se quello della notte scorsa non resterà un episodio isolato, e tutto fa pensare di no, la Casa del Gf Vip 9 potrebbe aver trovato la dinamica che mancava. Marina La Rosa e Alex Belli sembrano destinati a non trovare un punto d'incontro, e questo potrebbe essere esattamente ciò di cui il reality aveva bisogno per tornare a far parlare di sé. La domanda ora è: fino a dove si spingeranno i due? E soprattutto, chi degli altri concorrenti deciderà di schierarsi, trasformando uno scontro a due in una guerra su più fronti? Nel frattempo continuano le voci su chi sarà effettivamente il primo concorrente a lasciare la Casa.