“Ma hai perso la brocca?”: Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne, poi arriva il colpo di scena con Lory

Pubblicazione: 30 settembre alle 08:00

La nuova registrazione di Uomini e Donne si è chiusa con un addio inatteso, ma prima che Lory Ferrari decidesse di lasciare definitivamente il percorso di Giorgia Angeloni in studio è successo praticamente di tutto. E questa volta anche Maria De Filippi ha perso la pazienza, arrivando a rivolgere parole durissime a Giovanni Grazioso. Le anticipazioni della registrazione di martedì 29 settembre, diffuse da Isa e Chia attraverso la propria talpa presente in studio, raccontano infatti una giornata particolarmente movimentata soprattutto per il Trono classico.

Tutto è ripartito dae da quanto accaduto al termine della precedente registrazione. Ilha raggiunto in camerino, corteggiatrice arrivata inizialmente per conoscere, e le ha manifestato apertamente il proprio interesse. Martina, però, non ha cambiato idea:, ma gli ha ribadito di essere scesa nel programma per Giacomo.

Una volta tornati in studio, Maria De Filippi ha quindi chiesto a Giovanni perché, concentrandosi su Martina, non avesse pensato di portare in esterna almeno una delle ragazze presenti per lui. La risposta del tronista ha acceso la discussione. Giovanni ha spiegato di essere stato completamente focalizzato su Martina e di non aver pensato alle altre corteggiatrici, lamentandosi inoltre del fatto che nessuna di loro avesse avuto una particolare reazione davanti a quanto accaduto.

Maria De Filippi, fonte: Mediaset

Maria, però, gli ha fatto notare che quelle ragazze lo avevano visto appena un paio di volte e che lui non aveva ancora costruito con loro un rapporto tale da potersi aspettare una reazione importante. A quel punto la conduttrice non ha nascosto il proprio stupore davanti all'atteggiamento di Giovanni: “Ma che hai perso la brocca, Giovanni? Io non ti riconosco più”, gli avrebbe detto durante il confronto.

Ilha continuato a sostenere di non essersela sentita di uscire con le altre ragazze, ma, e secondo le anticipazioni,che, dopo essersi comportato in quel modo, non poteva anche pretendere una reazione dalle corteggiatrici, arrivando a suggerire quale avrebbe potuto essere il loro pensiero nei suoi confronti con un durissimo “che sei un disgraziato!”. Parole accolte da un applauso dello studio. Ma la registrazione ha riservato un altro momento particolarmente movimentato

Al centro dello studio è tornato Lory Ferrari, che nelle ultime puntate era apparso sempre più distante dalla tronista. Giorgia aveva infatti percepito un netto cambiamento nel corteggiatore: dopo un inizio nel quale sembrava particolarmente interessato a lei, qualcosa nel suo atteggiamento sembrava essersi progressivamente spento. Lory ha provato a spiegare il motivo del suo comportamento, raccontando di non sentirsi a proprio agio all'interno del programma. Il corteggiatore avrebbe ammesso di sentirsi continuamente osservato e giudicato e di vivere con difficoltà la pressione legata al contesto televisivo, pur continuando a provare interesse per Giorgia. Una spiegazione che non ha convinto Maria De Filippi.

Maria De Filippi, fonte: Mediaset

La conduttrice gli ha ricordato che Lory aveva già partecipato a Temptation Island, dove certamente le telecamere non mancavano, ma lui ha replicato che si trattava di una situazione differente e che a Uomini e Donne si sentiva invece oppresso. Anche Giorgia è rimasta scettica, visto che secondo la tronista, il problema non sarebbe stato semplicemente il contesto televisivo: nelle prime puntate Lory avrebbe dimostrato un interesse molto più forte, salvo poi spegnersi improvvisamente. Giorgia ha quindi preso una decisione drastica e gli ha comunicato di volerlo eliminare. Ma la storia non è finita lì. Quando Lory si è alzato per lasciare lo studio, Maria è intervenuta e ha provato a convincere Giorgia a ripensarci.

La tronista sembrava, ma a quel punto è stato proprio il corteggiatore a chiudere definitivamente la porta:ha spiegato di. Anche gli opinionisti hanno tentato di fargli cambiare idea, senza riuscirci.e la registrazione si è conclusa con. Non sono mancati sviluppi neppure nel, conche ha ammesso di essere ancora confuso tra, assente dalla registrazione. Il cavaliere avrebbe addirittura raccontato che la sera precedente, salvo cambiare idea dopo aver parlato con Rosanna.

Novità anche per Marina Brochetta, arrivata in studio con due tutori alle braccia dopo una caduta. Per conoscerla è sceso Antonino, già apparso in passato tra i corteggiatori durante il trono di Tina Cipollari, e Marina ha deciso di tenerlo. Si è chiusa invece la frequentazione tra Donato e Margherita, mentre Gemma Galgani è uscita nuovamente con Fabio. Secondo il racconto di quest'ultimo, questa volta sarebbe stata proprio Gemma a mostrarsi particolarmente affettuosa e a cercare il bacio.

Un cambiamento che ha lasciato Fabio perplesso, soprattutto dopo le precedenti accuse della dama sul suo atteggiamento fin troppo focoso. Una registrazione, quindi, che ha cambiato parecchie carte in tavola: Giorgia ha perso uno dei corteggiatori più discussi del suo trono, mentre per Giovanni il confronto con Maria De Filippi si è trasformato in uno dei momenti più duri del suo percorso appena iniziato in Uomini e Donne.